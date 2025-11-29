Amílcar Silveira é reeleito presidente da Faec por aclamação

Foto: JÚLIO CAESAR Amílcar Silveira permanecerá à frente da entidade até 2029

Amílcar Silveira foi reeleito por aclamação como presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec) e permanecerá no comando da instituição durante o ciclo 2026/2029.

Em sua primeira entrevista como presidente reeleito, Amílcar destacou a possibilidade do Ceará desenvolver novos cultivos e fortalecer algumas cadeias como a do algodão.

“Estamos pensando em fazer novas cultivares aqui que agreguem valor. Eu acho que café é uma dessas. Eu acho que batata-doce é um negócio que está vindo, a pimenta-do-reino, o gengibre e as FLV (frutas, legumes e verduras)”, exemplificou, em entrevista ao O POVO.

Sobre o assunto ele seguiu dando ênfase, principalmente ao café.

“Eu acho que estamos vivendo um momento oportuno para o agronegócio, que está em crescimento. Vamos desenvolver novas lavouras aí, de novas cultivares, novas culturas, para poder agregar valor. Café é uma delas. Café é uma coisa que queremos desenvolver aqui. Também já estamos tentando desenvolver o algodão, voltar o algodão”, ressaltou Amílcar.

“A Três Corações tem 31% do café do Brasil, e inclusive, na parceria, vamos tentar desenvolver lavoura de café aqui para poder abastecer o mercado internacional ou nacional, tanto faz. É um café robusta. Trouxemos técnicas e já detectaram alguns locais onde a gente pode fazer pesquisa. Quer dizer, nós estamos fazendo um planejamento estratégico para o crescimento do agro no Ceará”, detalhou Amílcar.

Ele citou também alguns dos principais destaques em termos de mercado de seu primeiro mandato à frente da Faec. “A carcinicultura cresceu, a pecuária de leite cresceu, apesar de nós termos um momento muito difícil. A pecuária de corte está crescendo, a caprinocultura também. A fruticultura está crescendo, apesar de que podia crescer mais, porque as áreas são poucas”, elencou Amílcar.

Além das culturas desenvolvidas nos primeiros quatro anos de mandato e das com maior potencial para o período que vai até 2029, o presidente da Faec citou outros pontos de destaque de sua gestão. “A gente queria ser o protagonista do agronegócio no Ceará. Eu acho que nós conseguimos fazer isso. A Federação hoje é protagonista do agronegócio”, exaltou.

“Fizemos alguns trabalhos aqui até que não eram da federação, que eram obras de governo mesmo, mas que a gente conseguiu fazer. Isso levou a gente a chegar até a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), com essa história aqui do desenvolvimento. O crescimento do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) foi forte. O SENAR cresceu quase 300%”, disse, citando o fato de ter sido eleito também em 2025 como um dos membros da diretoria da CNA.

“As arrecadações da Federação da Agricultura que aconteceram nos últimos cinco anos, aumentaram em 12 vezes. Então, assim, é muito número positivo. Nós fizemos gestão, planejamos as nossas ações, e vamos fazer isso também nos próximos tempos. E o nosso maior legado que podemos deixar pro Ceará é o desenvolvimento do agronegócio”, complementou .

A votação para escolher a diretoria executiva foi realizada ontem no auditório da Faec e confirmou a chapa única “Faec Unida e Forte”. A nova Diretoria Executiva é composta por Amílcar Silveira (presidente), Candice Rangel (1ª vice-presidente) e Francisco Almir Severo (vice-presidente de Administração e Finanças).

Mais cedo, quando do resultado da votação, o presidente reeleito, havia enfatizado que “a união e o reconhecimento do trabalho que foi desenvolvido por todos que fazem parte da gestão do Sistema Faec/Senar são demonstrados pela formação de uma chapa única”.

“Isso nos impulsiona a continuar trabalhando incansavelmente pelo fortalecimento do homem e da mulher do campo cearense, com o compromisso de sempre buscar o melhor para o nosso agronegócio”, concluiu Amílcar.



Mais notícias de Economia

Chapa

A nova diretoria executiva da Faec é composta por Amílcar Silveira (presidente), Candice Rangel (1ª vice-presidente) e Francisco Almir Severo (vice-presidente de Administração e Finanças)