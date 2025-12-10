Preço da cesta básica de Fortaleza cai 2,35%

Foto: FERNANDA BARROS O café e o pão ficaram entre as maiores altas da Grande Fortaleza, no acumulado dos últimos 12 meses

Na tendência do observado em 24 das 27 capitais do Brasil, a Grande Fortaleza registrou queda de 2,35% nos preços, na passagem de outubro para novembro, registrando valor de R$ 670,63 no conjunto dos 12 produtos básicos que compõem os alimentos pesquisados.

Os dados foram divulgados ontem por meio da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

No Brasil, além do resultado local (-2,35%), as quedas mais importantes foram observadas em: Macapá (-5,28%); Porto Alegre (-4,10%) e Maceió (-3,51%). Já as elevações ficaram por conta de Rio Branco (0,77%), Campo Grande (0,29%) e Belém (0,28%).

Em novembro de 2025, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas no Brasil deveria ter sido de R$ 7.067,18 ou 4,66 vezes o piso mínimo nacional de R$ 1.518. Para outubro, o montante era de R$ 7.116,83 e correspondeu a 4,69 vezes o piso mínimo.

Para o cálculo, o Dieese considera a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência.(Beatriz Cavalcante)