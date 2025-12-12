Ceará prorroga socorro a empresas por tarifaço, Refis e auxílio a setores

Foto: João Filho Tavares Elmano informou que há um esforço estratégico para ampliar diversidade de mercados

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou a prorrogação de diversas medidas econômicas e fiscais destinadas a apoiar empresas e setores produtivos do estado. Entre as principais ações, está a extensão por mais 60 dias do programa de socorro às empresas afetadas pelo "tarifaço" imposto pelos Estados Unidos, visando proteger emprego e renda, especialmente nos setores de siderurgia e pescado.

Além disso, foram prorrogados o prazo de adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2025 e o benefício fiscal para a cadeia produtiva do leite. O governo também implementou medidas de proteção e incentivo à industrialização da castanha-de-caju dentro do Ceará, alterando a legislação do ICMS para aumentar a competitividade local.



As informações foram dadas, ontem (sexta-feira, 12), durante o almoço promovido pela Federação das Indústrias do Ceará (Fiec).

No caso do plano de socorro ao tarifaço, um projeto de lei será encaminhado para Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) estendendo a validade das medidas por mais 60 dias.

"A providência se mostra necessária no momento diante da importância de manter o apoio ao setor econômico e à cadeia produtiva do Ceará, notadamente para aqueles que ainda estão sujeitos às consequências e adversidades decorrentes do referido cenário internacional, preservando o emprego e a renda da população cearense", justifica o governador no decreto.

O POVO adiantou a renovação, no dia 10 de dezembro, quando o governador destacou que estava empenhado em estender o suporte ao setor industrial afetado pelo aumento de tarifas impostas pelos Estados Unidos, conhecido como "tarifaço".

No almoço da Fiec, o governador reforçou que o objetivo é garantir que o Estado possa continuar colaborando com as empresas cearenses. Segundo o Governo, mais de R$ 6 milhões já foram direcionados para que as empresas pudessem atravessar as dificuldades iniciais do tarifaço.

Embora a maioria dos problemas tenha sido resolvida para produtos como água de coco e castanha, Elmano explica que a dificuldade ainda não foi superada em sua totalidade para setores cruciais. A persistência da crise é sentida, especificamente, nas áreas de siderurgia e pescado.

A continuidade da colaboração é vista como essencial para que as empresas cearenses mantenham seus negócios e preservem o acesso a mercados de boa qualidade, como o mercado de consumo de pescado, que se destaca por oferecer o melhor preço.

Além do mercado americano, Elmano informou que há um esforço estratégico para ampliar a diversidade de mercados. Em conjunto com o presidente Lula, está sendo organizada a ida de um grupo de empresários à Índia para estudar qual é o nicho de mercado que a economia cearense pode adentrar, mirando um mercado de mais de 1,4 bilhão de pessoas.

“O presidente Lula está organizando a ida de empresários à Índia, e nós já combinamos de ter um grupo para poder fazer um estudo. Qual é o nicho de mercado que a economia cearense pode adentrar no mercado indiano”, disse o governador cearense.

O secretário da Fazenda do Ceará, Fabrízio Gomes, lembrou que "do tarifaço muitas empresas saíram porque o Trump tirou (alguns setores) do tarifaço".

"Alguns segmentos, como pescado e autopeças, ainda estão. Então, a gente vai continuar mais 60 dias esperando que venha cair também a tarifa desses setores", concluiu.

Proteção ao setor de castanhas

Especificamente para o setor de castanhas, haverá medidas de proteção, alterando o decreto Nº 33.327/ 2019, que consolida e regulamenta a legislação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

O objetivo é incentivar a industrialização da castanha-de-caju, pedúnculo, e seus derivados dentro do Estado do Ceará, como forma de gerar emprego, renda e valor agregado à produção local.

Na prática, o decreto encerra o diferimento fiscal das empresas, quando a remessa de castanha-de-caju in natura, amêndoas de castanha-de-caju, pedúnculo, líquido de castanha-de-caju (LCC) e óleo de castanha-de-caju estiver destinada a estabelecimento industrial que não esteja domiciliado no Ceará.

Segundo Fabrízio Gomes, "o (decreto) da castanha é uma demanda do setor porque tinha gente vindo de fora, de outros estados, comprando a castanha daqueles produtores levando para outro estado e exportando. Então, estava faltando um insumo para eles".



E por que eles faziam isso? Porque tinha uma regra que era um diferimento do pagamento. Então, reduzia o custo para outro estado e eles não tinham competitividade. Então, a gente fechou essa regra e aí eles vão ter mais competitividade para comprar aqui do produtor local e beneficiar no Ceará para exportar. É o que gera emprego", defende.

Prazo de adesão ao Refis será prorrogado até 29 de dezembro

O governador também assinou mensagem enviada à Alece prorrogando o prazo de adesão ao Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais (Refis) 2025 até o dia 29 de dezembro. Inicialmente, iria até o próximo dia 15.

A medida prevê descontos que podem chegar a 100% em juros e multas sobre dívidas com a Secretaria da Fazenda (Sefaz) e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE), além de condições especiais para débitos originados de operações de crédito realizadas pelo extinto Banco do Estado do Ceará (BEC).

Elmano diz que o objetivo é estimular a economia e permitir que cidadãos e empresas regularizem pendências fiscais.

Prorrogado benefício fiscal para cadeia produtiva do leite

Também foi prorrogado até 31 de dezembro de 2026 o decreto que concede isenção do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para a cadeia produtiva do leite.

Balanço 2026

Para Elmano, o diálogo contínuo com o setor industrial, representado pela Fiec também é essencial para manter o padrão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará, que tem sido praticamente o dobro da média nacional.

Ele reforçou que atualmente tem mais gente trabalhando de carteira assinada do que assistidos pelo Bolsa Família e que a expectativa é de que, em 2026, com a isenção do Imposto de Renda, o consumo no mercado interno aqueça ainda mais.

O presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, destacou que o Ceará tem uma indústria muito diversificada e que, apesar do tarifaço, 2025 segue sendo considerado um ano bom. Para ele, 2026 será um ano diferente por conta dos investimentos que estão sendo feitos. (Colaboraram Adriano Queiroz, Armando de Oliveira Lima e Samuel Pimentel)



