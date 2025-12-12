Ibama libera licença para operação-teste da Transnordestina

Foto: AURÉLIO ALVES ￼TRANSNORDESTINA ligará o Piauí e Pernambuco ao Porto do Pecém, no Ceará

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Ibama), emitiu nesta quinta-feira, 11, Licença de Operação autorizando o início da fase de testes da Ferrovia Transnordestina, no trecho entre Paes Landim (PI) até Acopiara, no Ceará, totalizando um percurso de 671,5km.

O Ibama condiciona, contudo, a manutenção da licença concedida a Transnordestina Logística S.A (TLSA) a algumas condicionantes, tais como "comunicar de imediato, via Siema (Sistema Nacional de Emergências Ambientais, a ocorrência de acidentes ambientais, independente das medidas tomadas para seu controle".

Além disso, a TLSA deve "apresentar, em até 30 dias do término das ações de resposta, relatório das ações emergenciais adotadas durante o acidente, contendo análise crítica de seu desempenho, bem como indicação de medidas preventivas a serem adotadas para evitar a ocorrência de acidentes similares".

"Quando pertinente, esse relatório deverá descrever as medidas necessárias à recuperação ou remediação da área afetada, indicando cronograma para execução do plano de ação".

Outra condicionante citada no documento prevê que a empresa responsável pela construção e operação da Transnordestina deve apresentar, até novembro do ano de 2026, "relatório contendo o levantamento de processos erosivos, estabilidade de taludes e recuperação de jazidas, bota-fora e APPs, e Plano de recuperação dos passivos ambientais e das erosões identificadas".

Antes disso, em julho do próximo ano, o Ibama estabeleceu que a TLSA deve apresentar "relatório contendo o levantamento das informações das drenagens naturais e corpos hídricos interceptados pelo empreendimento".

Vale citar também a exigência da implantação de passagens em nivel de fauna sobre trilhos, ou seja canaletas para quelônios (tartarugas e seus parentes mais próximos), nos locais da linha férrea que concentrarem mortes desses animais.



Novos lotes

Nesta quinta-feira, 11, já haviam sido assinadas as ordens de serviços para a construção dos Lotes 9 e 10 da Ferrovia Transnordestina, no valor de R$ 942 milhões.

O início da construção é para concluir a primeira fase da linha férrea e os trechos vão ligar Baturité a Aracoiaba (Lote 9, com 46 km) e Aracoiaba a Caucaia (Lote 10, com 51 km), passando pelo Maciço de Baturité, e concluem a Fase 1 da ferrovia.

Conforme o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), a expectativa é que cada lote gere mil empregos, totalizando 2 mil postos de trabalho.

A conclusão da Transnordestina está prevista para 2027, mas, antes disso, começa a fase de comissionamento da operação, ligando Bela Vista (PI) a Iguatu (CE). São 585 quilômetros entre as cidades e que levaria cerca de 20 horas para transportar toneladas de milho.



Esta operação- teste estava prevista para os dias 24 e 25 de outubro de 2025, mas foi cancelada na véspera devido à falta de licença de operação do Ibama.



Qual o tamanho e percurso da Transnordestina



Ao todo, estão sendo construídos 1.206 km entre Eliseu Martins (PI) e o Porto do Pecém (CE), passando por Salgueiro (PE).



É uma superestrutura que envolve 2,2 milhões de dormentes, 209 mil toneladas de trilhos, 3,2 milhões de metros cúbicos (m³) de brita, além de 186 mil m³ de terraplanagem, 231 obras de arte especiais e 65 km de bueiros, como detalha a TLSA.



Esses números tomam a dimensão devida quando se conhece o investimento. Até agora, segundo cálculos do Ministério dos Transportes (MT), foram aplicados mais de R$ 15 bilhões na chamada primeira fase da ferrovia, a qual compreende os trechos entre Paes Landim (PI) e Pecém (CE) - equivalente a 1.061 km do total. (Colaboraram Beatriz Cavalcante e Samuel Pimentel)



Lula diz que vai concluir a Ferrovia Transnordestina até o fim do seu mandato



Mais notícias de Economia