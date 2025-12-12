Lançado novo crédito sem juros do Governo do Ceará; limite é de R$ 21 mil

Foto: Carlos Gibaja/Governo do Ceará Governo do Ceará lança programa de microcrédito sem juros

Já está no ar o portal de cadastro do programa Dinheiro na Mão, de microcrédito orientado que terá o juro subsidiado pelo Governo do Ceará. O limite de recursos por tomador será até o limite de R$ 21 mil.

O lançamento do programa ocorreu ontem, 11, no Palácio da Abolição, em Fortaleza. Segundo as regras do programa, cada empreendedor só terá acesso ao benefício em uma operação.

Na operação, o beneficiário pagará o valor do empréstimo mensalmente e o Governo fará o ressarcimento integral do valor equivalente aos juros remuneratórios daquela parcela diretamente na conta.

O Dinheiro na Mão se junta ao programa de microcrédito Ceará Credi, que é operacionalizado diretamente pelo Estado sem a participação de instituições financeiras. A expectativa é quintuplicar as operações de crédito, saindo da média de 20 mil operações para algo próximo de 100 mil anuais.

No novo programa, os empréstimos devem ter amortização em parcelas mensais e sucessivas, com prazo total de 4 a 12 meses. Atualmente, o valor médio de empréstimo feito pelos empreendedores do microcrédito fica na casa dos R$ 3 mil.

Elmano destaca que pequenos empreendedores encontram dificuldades de financiar projetos devido aos altos juros Crédito: Carlos Gibaja/Governo do Ceará

O público-alvo do Dinheiro na Mão são os microempreendedores individuais (MEIs), microempreendedores informais e trabalhadores informais que desejam investir no próprio negócio.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), ressalta que os tomadores de crédito só terão os juros pagos pelo Governo do Ceará se ficarem adimplentes, ou seja, pagarem o financiamento em dia.

Leia mais Elmano prepara reforma no governo

Sobre o assunto Elmano prepara reforma no governo

Caso o tomador fique inadimplente, ele não perde o contrato, mas o Estado não vai cobrir os juros naquele mês. Se os demais meses forem pagos corretamente, o benefício é garantido.

Elmano destaca que, no processo de formulação da política pública, observou que há uma dificuldade dos MEIs no acesso a crédito por conta da alta taxa de juros.

"Tenho muita confiança nesse programa. Você poder pegar um empréstimo junto as instituições financeiras sem juros é um grande incentivo para que as pessoas possam melhorar os seus negócios", afirma.

Para que os empreendedores tenham acesso ao benefício do Dinheiro na Mão, é preciso fazer cadastro no site oficial (https://dinheironamao.trabalho.ce.gov.br/).

Leia mais Elmano prepara R$ 300 mi para novo programa de crédito sem juros

Sobre o assunto Elmano prepara R$ 300 mi para novo programa de crédito sem juros

Conforme O POVO já havia adiantado, o novo programa de crédito é apontado pelo governador como uma das prioridades do Governo do Ceará para 2026. Perguntado sobre os planos para o próximo ano, ele respondeu sinalizando diversos focos em áreas estratégicas para o Estado.

A iniciativa acontece por meio da Secretaria do Trabalho (SET) e Fundo de Investimentos de Microcrédito Produtivo do Ceará (FIMPCE). Titular da SET, Vladyson Viana destaca que as diretrizes do programa seguem a política nacional do microcrédito produtivo orientado.

Segundo ele, dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) revelam que o Ceará já possui mais trabalhadores com carteira assinada do que beneficiários do Bolsa Família, o que demonstra a importância de fomentar os pequenos empreendedores, o que pode funcionar também como uma porta de saúde para o programa de transferência de renda.

Vladyson Viana, secretário do Trabalho do Ceará Crédito: Carlos Gibaja/Governo do Ceará

Neste primeiro momento, o parceiro inicial do Dinheiro na Mão é o Banco do Nordeste (BNB), que disponibilizará aporte anual de R$ 300 milhões. Mas edital para credenciamento de outras instituições financeiras que queiram ser parceiras do programa será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Em termos comparativos, o novo programa, já de início, supera todos os desembolsos do Ceará Credi, que, desde que foi lançado, em 2021, liberou R$ 292,33 milhões em crédito para de 115,9 mil empreendedores. Setenta por cento dos beneficiados são mulheres.

Superintendente do BNB no Ceará, Eliane Brasil, destaca que o banco se compromete a liberar os primeiros créditos pelo programa devem ser liberados em janeiro.

Eliane pontua ainda o legado exitoso do BNB com microcrédito produtivo e a grande participação dos empreendedores cearenses na tomada de recursos, que subiu de R$ 3,35 bilhões para R$ 3,5 bilhões entre 2024 e 2025, renovando o recorde histórico.

"É um momento fantástico para começar porque os empreendedores estão todos se preparando para vender muito em janeiro, no nosso Pré-Carnaval, e no Carnaval", aponta. (Com Beatriz Cavalcante e Armando de Oliveira Lima)

Tira-dúvidas do Programa Dinheiro na Mão

Habilitação no Cadastro da Secretaria do Trabalho (SET): Você deve se enquadrar como microempreendedor individual (MEI), microempreendedor informal ou trabalhador Informal.

Contratação do Crédito:

Com sua habilitação confirmada, os dados da plataforma serão integrados/repassados à instituição financeira credenciada

A instituição financeira fará a análise de risco, a consulta bancária e a decisão final sobre a concessão do crédito (valor máximo de R$ 21 mil)

Assine o contrato de crédito e o Termo de adesão ao programa

Recebimento do Subsídio:

Pague pontualmente a parcela mensal do seu empréstimo (Valor Principal + Juros)

A SET, por meio da Instituição Financeira, fará o ressarcimento integral do valor correspondente aos juros remuneratórios daquela parcela diretamente na conta

Atenção: o subsídio é limitado a uma única operação de crédito ativa por beneficiário e só é válido enquanto o pagamento das parcelas estiver em dia.

Serviço

Programa Dinheiro na Mão

Onde acessar: dinheironamao.trabalho.ce.gov.br

Ceará Credi

O Ceará Credi foi lançado em 2021 e, em quatro anos, liberou R$ 292,33 milhões em crédito para 115,93 mil micro e pequenos empreendedores cearenses.

Focado nos pequenos negócios, o Ceará Credi oferta quatro linhas: microempreendedores, cooperativas da agricultura familiar e da economia solidária, microempresas e o Ceará Credi Mulher. Além do dinheiro, há ainda capacitações para os beneficiados saberem aplicar os recursos.

As mulheres foram maioria no total de tomadas de crédito, chegando a R$ 210,48 milhões e 83.571 atendidas desde 2021, segundo os dados compilados pela Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece) a pedido do O POVO.

No governo Elmano, o montante desembolsado pelo Ceará Credi soma mais da metade do total, com R$ 172,29 milhões contabilizados e um total de 69.995 empreendedores atendidos - dos quais 53.214 foram mulheres.

AO VIVO: Elmano de Freitas fala sobre eleições 2026, segurança pública e outros temas; acompanhe



Mais notícias de Economia

https://dinheironamao.trabalho.ce.gov.br/

Principais regras do Dinheiro na mão

> O benefício seguirá a política nacional do microcrédito produtivo orientado e tem como foco o MEI e os empreendedores informais. Deve ser dada prioridade aos negócios tocados por mulheres e pessoas beneficiárias de programas sociais de transferência de renda.

> O valor máximo da operação é de R$ 21 mil. A amortização terá prazo total de 4 a

12 meses.

> Para ter acesso ao benefício do programa, o tomador deve, obrigatoriamente, acessar o portal oficial do Dinheiro na Mão (https://dinheironamao.trabalho.ce.gov.br), preencher cadastro junto à Secretaria do Trabalho e, caso aprovado, os dados serão repassados à instituição financeira credenciada, que dará seguimento ao processo de análise de risco, consulta bancária e decisão final sobre a concessão do crédito.

> O BNB confirmou operacionalização do crédito e disponibilizará R$ 300 milhões para empréstimos. O Governo lançou no Diário Oficial do Estado um edital para credenciamento de outras instituições financeiras para

o programa.

> Mensalmente, o tomador do crédito pagará a parcela mensal do empréstimo (valor principal juros) e o Governo do Estado fará o ressarcimento integral do valor correspondente aos juros da parcela diretamente na conta do empreendedor.

> Caso o tomador atrase uma parcela, ele não perde o contrato, mas o Governo do Estado deixa de arcar com o equivalente aos juros da operação naquele mês. Se os demais meses forem pagos corretamente, o benefício é garantido.

Fonte: Governo do Estado