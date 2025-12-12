Logo O POVO+
Lançado novo crédito sem juros do Governo do Ceará; limite é de R$ 21 mil
Comentar
Economia

Lançado novo crédito sem juros do Governo do Ceará; limite é de R$ 21 mil

| OPERAÇÕES | Com foco em MEIs e informais, o Programa Dinheiro na Mão se soma ao Ceará Credi. Estado estima quintuplicar as operações de crédito, saindo da média de 20 mil para 100 mil
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Comentar
Governo do Ceará lança programa de microcrédito sem juros (Foto: Carlos Gibaja/Governo do Ceará)
Foto: Carlos Gibaja/Governo do Ceará Governo do Ceará lança programa de microcrédito sem juros

Já está no ar o portal de cadastro do programa Dinheiro na Mão, de microcrédito orientado que terá o juro subsidiado pelo Governo do Ceará. O limite de recursos por tomador será até o limite de R$ 21 mil.

O lançamento do programa ocorreu ontem, 11, no Palácio da Abolição, em Fortaleza. Segundo as regras do programa, cada empreendedor só terá acesso ao benefício em uma operação.

Na operação, o beneficiário pagará o valor do empréstimo mensalmente e o Governo fará o ressarcimento integral do valor equivalente aos juros remuneratórios daquela parcela diretamente na conta.

O Dinheiro na Mão se junta ao programa de microcrédito Ceará Credi, que é operacionalizado diretamente pelo Estado sem a participação de instituições financeiras. A expectativa é quintuplicar as operações de crédito, saindo da média de 20 mil operações para algo próximo de 100 mil anuais.

No novo programa, os empréstimos devem ter amortização em parcelas mensais e sucessivas, com prazo total de 4 a 12 meses. Atualmente, o valor médio de empréstimo feito pelos empreendedores do microcrédito fica na casa dos R$ 3 mil.

O público-alvo do Dinheiro na Mão são os microempreendedores individuais (MEIs), microempreendedores informais e trabalhadores informais que desejam investir no próprio negócio.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), ressalta que os tomadores de crédito só terão os juros pagos pelo Governo do Ceará se ficarem adimplentes, ou seja, pagarem o financiamento em dia.

Leia mais

Caso o tomador fique inadimplente, ele não perde o contrato, mas o Estado não vai cobrir os juros naquele mês. Se os demais meses forem pagos corretamente, o benefício é garantido.

Elmano destaca que, no processo de formulação da política pública, observou que há uma dificuldade dos MEIs no acesso a crédito por conta da alta taxa de juros.

"Tenho muita confiança nesse programa. Você poder pegar um empréstimo junto as instituições financeiras sem juros é um grande incentivo para que as pessoas possam melhorar os seus negócios", afirma.

Para que os empreendedores tenham acesso ao benefício do Dinheiro na Mão, é preciso fazer cadastro no site oficial (https://dinheironamao.trabalho.ce.gov.br/).

Leia mais

Conforme O POVO já havia adiantado, o novo programa de crédito é apontado pelo governador como uma das prioridades do Governo do Ceará para 2026. Perguntado sobre os planos para o próximo ano, ele respondeu sinalizando diversos focos em áreas estratégicas para o Estado.

A iniciativa acontece por meio da Secretaria do Trabalho (SET) e Fundo de Investimentos de Microcrédito Produtivo do Ceará (FIMPCE). Titular da SET, Vladyson Viana destaca que as diretrizes do programa seguem a política nacional do microcrédito produtivo orientado.

Segundo ele, dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) revelam que o Ceará já possui mais trabalhadores com carteira assinada do que beneficiários do Bolsa Família, o que demonstra a importância de fomentar os pequenos empreendedores, o que pode funcionar também como uma porta de saúde para o programa de transferência de renda.

Neste primeiro momento, o parceiro inicial do Dinheiro na Mão é o Banco do Nordeste (BNB), que disponibilizará aporte anual de R$ 300 milhões. Mas edital para credenciamento de outras instituições financeiras que queiram ser parceiras do programa será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Em termos comparativos, o novo programa, já de início, supera todos os desembolsos do Ceará Credi, que, desde que foi lançado, em 2021, liberou R$ 292,33 milhões em crédito para de 115,9 mil empreendedores. Setenta por cento dos beneficiados são mulheres.

Leia mais

Superintendente do BNB no Ceará, Eliane Brasil, destaca que o banco se compromete a liberar os primeiros créditos pelo programa devem ser liberados em janeiro.

Eliane pontua ainda o legado exitoso do BNB com microcrédito produtivo e a grande participação dos empreendedores cearenses na tomada de recursos, que subiu de R$ 3,35 bilhões para R$ 3,5 bilhões entre 2024 e 2025, renovando o recorde histórico.

"É um momento fantástico para começar porque os empreendedores estão todos se preparando para vender muito em janeiro, no nosso Pré-Carnaval, e no Carnaval", aponta. (Com Beatriz Cavalcante e Armando de Oliveira Lima)

 

Tira-dúvidas do Programa Dinheiro na Mão

Habilitação no Cadastro da Secretaria do Trabalho (SET): Você deve se enquadrar como microempreendedor individual (MEI), microempreendedor informal ou trabalhador Informal.

Contratação do Crédito:

  • Com sua habilitação confirmada, os dados da plataforma serão integrados/repassados à instituição financeira credenciada
  • A instituição financeira fará a análise de risco, a consulta bancária e a decisão final sobre a concessão do crédito (valor máximo de R$ 21 mil)
  • Assine o contrato de crédito e o Termo de adesão ao programa

Recebimento do Subsídio:

  • Pague pontualmente a parcela mensal do seu empréstimo (Valor Principal + Juros)
  • A SET, por meio da Instituição Financeira, fará o ressarcimento integral do valor correspondente aos juros remuneratórios daquela parcela diretamente na conta

Atenção: o subsídio é limitado a uma única operação de crédito ativa por beneficiário e só é válido enquanto o pagamento das parcelas estiver em dia.

Serviço

Programa Dinheiro na Mão

Onde acessar: dinheironamao.trabalho.ce.gov.br 

Ceará Credi

O Ceará Credi foi lançado em 2021 e, em quatro anos, liberou R$ 292,33 milhões em crédito para 115,93 mil micro e pequenos empreendedores cearenses.

Focado nos pequenos negócios, o Ceará Credi oferta quatro linhas: microempreendedores, cooperativas da agricultura familiar e da economia solidária, microempresas e o Ceará Credi Mulher. Além do dinheiro, há ainda capacitações para os beneficiados saberem aplicar os recursos.

As mulheres foram maioria no total de tomadas de crédito, chegando a R$ 210,48 milhões e 83.571 atendidas desde 2021, segundo os dados compilados pela Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece) a pedido do O POVO.

No governo Elmano, o montante desembolsado pelo Ceará Credi soma mais da metade do total, com R$ 172,29 milhões contabilizados e um total de 69.995 empreendedores atendidos - dos quais 53.214 foram mulheres.

AO VIVO: Elmano de Freitas fala sobre eleições 2026, segurança pública e outros temas; acompanhe

Mais notícias de Economia

https://dinheironamao.trabalho.ce.gov.br/

Principais regras do Dinheiro na mão

> O benefício seguirá a política nacional do microcrédito produtivo orientado e tem como foco o MEI e os empreendedores informais. Deve ser dada prioridade aos negócios tocados por mulheres e pessoas beneficiárias de programas sociais de transferência de renda.

> O valor máximo da operação é de R$ 21 mil. A amortização terá prazo total de 4 a
12 meses.

> Para ter acesso ao benefício do programa, o tomador deve, obrigatoriamente, acessar o portal oficial do Dinheiro na Mão (https://dinheironamao.trabalho.ce.gov.br), preencher cadastro junto à Secretaria do Trabalho e, caso aprovado, os dados serão repassados à instituição financeira credenciada, que dará seguimento ao processo de análise de risco, consulta bancária e decisão final sobre a concessão do crédito.

> O BNB confirmou operacionalização do crédito e disponibilizará R$ 300 milhões para empréstimos. O Governo lançou no Diário Oficial do Estado um edital para credenciamento de outras instituições financeiras para
o programa.

> Mensalmente, o tomador do crédito pagará a parcela mensal do empréstimo (valor principal juros) e o Governo do Estado fará o ressarcimento integral do valor correspondente aos juros da parcela diretamente na conta do empreendedor.

> Caso o tomador atrase uma parcela, ele não perde o contrato, mas o Governo do Estado deixa de arcar com o equivalente aos juros da operação naquele mês. Se os demais meses forem pagos corretamente, o benefício é garantido.

Fonte: Governo do Estado

O que você achou desse conteúdo?