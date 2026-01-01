IPVA Ceará 2026: boleto de pagamento já pode ser emitido

Foto: Daniel Galber/Especial para O POVO Frota de veículos prevista para 2026 é de 2.352.092

A partir desta quinta-feira, 1º de janeiro, já é possível emitir o Documento de Arrecadação (DAE) para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026. Os condutores terão um desconto de até 10% no valor, caso paguem em cota única e sejam participantes do programa Sua Nota Tem Valor.

A emissão pode ser feita pelo site da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), ou por meio do Assistente Virtual (85) 3108-1404 (Whatsapp).

Antes de iniciar o processo de pagamento pelo Whatsapp, é necessário certificar-se de que o número de telefone da Sefaz que você adicionou possui o selo verde de verificação e que está sob a titularidade da Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará.

Cuidado ao pagar por Pix

Ao pagar o IPVA por Pix, que pode ser feito em qualquer banco, verifique se no nome do favorecido está escrito Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, e se o CNPJ é 07.954.597/0001-52.

A frota de veículos prevista para 2026 é de 2.352.092, com uma projeção de arrecadação de R$ 2,240 bilhões, representando uma variação de 11,91%.

Metade do valor total arrecadado com o IPVA é destinado ao município onde o veículo estiver devidamente licenciado.

IPVA 2026: saiba como emitir o DAE



Para a emissão do DAE do IPVA, a Sefaz disponibiliza canais oficiais que garantem a autenticidade do documento e a segurança da transação. É crucial que os contribuintes utilizem estritamente estes meios, evitando links suspeitos ou sites patrocinados.

Existem três formas principais de emitir o DAE de pagamento do IPVA:

Internet: Através do site oficial da Sefaz (www.sefaz.ce.gov.br). O contribuinte deve acessar o "Portal de Serviços" e, em seguida, selecionar a opção "Emitir DAE de pagamento de IPVA".

Aplicativo Móvel: O documento pode ser emitido pelo Aplicativo MEU IPVA, disponível tanto para as versões Android quanto iOS.

Assistente Virtual: Também é possível obter o DAE utilizando o Assistente Virtual pelo WhatsApp, no número (85) 3108.1404.

A Sefaz reforça que não envia guias de recolhimento pelos Correios ou e-mail. A atenção aos canais oficiais é a principal forma de prevenção contra fraudes.

Prazos e Condições de Pagamento (IPVA 2026)

O pagamento do IPVA pode ser realizado em cota única ou parcelado, dependendo do valor e da escolha do contribuinte.

Cota Única: A data limite para o pagamento da Cota Única com desconto de 5% é 30 de janeiro de 2026.

Parcelamento: O valor mínimo do imposto a ser parcelado é de R$ 100,00 (cem reais). O pagamento pode ser dividido em até cinco parcelas, com os seguintes prazos:

1ª PARCELA: 13/02/2026

2ª PARCELA: 13/03/2026

3ª PARCELA: 13/04/2026

4ª PARCELA: 13/05/2026

5ª PARCELA: 12/06/2026

Descontos Adicionais: Os contribuintes que participam do programa "Sua Nota Tem Valor" podem obter um desconto adicional de até 5% sobre o valor devido,.

Onde e Como Pagar o DAE

Onde pagar o IPVA 2026?

Após a emissão do DAE por meio dos canais oficiais, o pagamento pode ser efetuado em diversas instituições financeiras e métodos:

Rede Arrecadadora: Inclui Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNB, Bradesco, Santander, Itaú e Sicoob

Casas Lotéricas

Cartões de Crédito: Os pagamentos também podem ser realizados por meio de cartões de crédito vinculados especificamente ao Bradesco e ao Banco do Brasil.

Segurança no Pagamento via PIX: Se o contribuinte optar por pagar o IPVA via Pix, modalidade que pode ser realizada em qualquer banco, é fundamental verificar atentamente os dados do favorecido. O nome deve ser Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará e o CNPJ deve ser 07.954.597/0001-52.

Alíquotas e classificações veiculares

As alíquotas variam de 1% a 3,5% sobre o valor venal, dependendo do tipo de veículo. Têm direito ao patamar mais baixo de alíquota ônibus, micro-ônibus e caminhões, locadoras de veículos, e motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos de até 125 cilindradas que não possuam infrações de trânsito.

Na ponta oposta, são tributados com maior percentual automóveis, caminhonetes, camionetas e utilitários com potência superior a 180 cavalos, assim como motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos acima de 300 cavalos.

Maiores e menores IPVAs

O veículo com o valor de IPVA mais alto em 2026 é uma Ferrari 812 GTS 2023. Avaliado em R$ 6,75 milhões, o esportivo terá um imposto de R$ 236.538,65.

O segundo maior IPVA é de uma Ferrari 296 GTS fabricada em 2023. Com valor venal de R$ 3,81 milhões, o veículo será tributado em R$ 133.554,26.

No sentido contrário, os menores IPVAs a serem pagos em 2026 são do Chanche M100 CH7101, fabricado em 2012, avaliado em R$ 9,9 mil e tributado em R$ 247,58.

Também se destaca o RDK/Tiger, de 2010. Com valor venal de pouco mais de R$ 11 mil, o proprietário desprenderá R$ 275,20 para manter o veículo regularizado.

Quem tem direito a isenção?

A Lei nº 12.023/92 define categorias que gozam de isenção ou não incidência do IPVA, informações importantes para quem busca a emissão do DAE, mas pode se enquadrar nessas condições.

Isenção (Art. 4º da Lei nº 12.023/92): Estão isentos, entre outros, veículos com mais de 15 anos de fabricação, máquinas agrícolas e de terraplenagem, e veículos de potência inferior a 50cc.

A isenção também se aplica a:

* Pessoa com deficiência (PCD)

* Táxi, mototáxi

* Ônibus, micro-ônibus, vans e topics empregados no serviço de transporte público coletivo

* Ônibus Intermunicipal

Não Incidência (Art. 3º da Lei nº 12.023/92): A não incidência se aplica a veículos da União, estados e municípios, autarquias e fundações públicas, partidos políticos e suas fundações, instituições de educação e assistência social, sindicatos dos trabalhadores e templos religiosos,.

Atenção redobrada contra fraudes

O contribuinte deve estar sempre vigilante e evitar descontos superiores a 10% ou a utilização de canais não oficiais. Em caso de dúvidas, além dos canais de emissão do DAE, pode-se recorrer ao Plantão Fiscal no número (85) 3108.2200.

