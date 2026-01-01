Reforma tributária: Brasil começa a implementar IVA Dual sobre consumo

Foto: FERNANDA BARROS A transição exige a emissão de notas fiscais com novos campos obrigatórios

O ano de 2026 inicia um marco histórico na reestruturação do sistema tributário brasileiro, marcando o começo oficial da transição da reforma sobre o consumo. A partir desta quinta-feira (1º), entra formalmente em operação o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) Dual.

Embora a Receita Federal classifique 2026 como um “ano de testes”, é fundamental a atenção do contribuinte que emite notas fiscais: não se trata de uma simulação. Este ano funcionará como um grande ensaio geral antes da substituição definitiva de cinco tributos incidentes sobre o consumo.

A transição implica em movimentação financeira real, exigindo a emissão de notas fiscais com novos campos obrigatórios. Os impactos são diretos e exigem a adaptação de sistemas, afetando a rotina de empresas, importadores, produtores rurais e, em alguns cenários, pessoas físicas.

O processo visa a consolidação de cinco tributos, cuja extinção gradual se dará a partir de 2027. O Programa de Integração Social (PIS), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) — todos federais — darão origem à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

Paralelamente, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), administrado pelos estados, e o Imposto sobre Serviços (ISS), sob gestão municipal, resultarão no Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). A somatória da CBS e do IBS constitui o novo IVA Dual.

Neste período de transição em 2026, serão aplicadas alíquotas de teste. Está prevista uma alíquota de 0,9% de CBS e 0,1% de IBS, as quais serão deduzidas dos tributos atuais. A partir de 2027, à medida que as alíquotas de CBS e IBS subirem, os cinco tributos atuais começarão a ser gradualmente extintos. Especialistas alertam ser crucial que os contribuintes estejam cientes das providências necessárias para essa entrada em vigor.

Novos sistemas e atribuições

Todo o sistema de arrecadação, fiscalização e julgamento será reescrito, exigindo que os agentes do fisco se adaptem a novos sistemas informatizados e a um layout padronizado de notas fiscais em todo o território nacional a partir deste ano de 2026.

De acordo com Carlos Brasil, diretor de Organização do Sindicato dos Fazendários do Ceará (Sintaf-Ce), atualmente uma das grandes bandeiras de luta das entidades que representam a classe é a da criação da Lei Orgânica da Administração Tributária que possibilitará a destinação de recursos para a modernização do fisco e o treinamento necessário aos operadores do recém implantado sistema tributário.



Os desafios são imensuráveis, mas perfeitamente possíveis de serem atingidos", avalia Carlos Brasil.

Apesar de bastante esperadas, as mudanças também geram críticas. Vivien Mello Suruagy, presidente da Federação Nacional de Call Center, Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes de Telecomunicações e de Informática (Fenintra), avalia que “o que se anuncia como modernização ou simplificação do sistema, promessa repetida à exaustão pelos seus defensores, traduz-se, na prática, em expressiva majoração da carga tributária sobre o setor de serviços, o maior empregador do País.

Segundo ela, a reforma representa o risco real de aumentar consideravelmente a tributação dos serviços, nos quais estão a maioria dos empregos que sustentam famílias e impulsionam o consumo e a economia.

“O governo e o Congresso Nacional não podem entender como pronta e definida a reforma tributária. A partir da entrada em vigor da transição do modelo, resta equacionar a modernização do sistema sem sufocar o maior empregador do País com uma carga de impostos regressiva e desproporcional? Não basta falar em eficiência se, ao final da equação, quem paga mais são os empregadores e, de modo indireto, os trabalhadores do setor de serviços", opina Vivien.

Outro ponto que merece destaque é o impacto para as empresas importadoras. Segundo Mauro Lourenço Dias, presidente da Fiorde Group, os sistemas precisam estar atualizados para que a empresa consiga operar.

Ele explica que as empresas terão de conviver com a nova lógica tributária, especialmente a CBS, que precisa estar parametrizada nos sistemas eletrônicos para garantir emissão das notas fiscais. Para Mauro, a leitura é simples: “A Reforma Tributária não é só legislação, é tecnologia. Se o sistema não estiver preparado, a empresa não opera”.



Reforma Tributária

Mudanças em 2026

> Primeiro ano de operação prática do novo sistema;

> nício da transição com movimentação financeira real;

> Tributos atuais continuam existindo em paralelo;

> Extinção gradual de PIS, Cofins, ICMS, ISS e IPI começa em 2027

> Ano-chave para ajustes tecnológicos e fiscais

Cobrança do IVA Dual em caráter de teste

Alíquota total de 1%:

> 0,9% de CBS (federal);

> 0,1% de IBS (estadual e municipal).

O valor pago não representa aumento efetivo de carga tributária. O montante recolhido a título de CBS e IBS será compensado com o que a empresa já paga de PIS e Cofins. Na prática, a empresa paga o novo imposto, mas desconta o mesmo valor dos tributos antigos, mantendo o desembolso total inalterado em 2026.

Mudanças nas notas fiscais

Mesmo com alíquotas simbólicas, as obrigações acessórias são imediatas.

As empresas deverão:

> Destacar CBS e IBS nas notas fiscais

> Preencher novos campos obrigatórios

> Informar corretamente a classificação fiscal de produtos e serviços

Erros na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) ou no enquadramento tributário podem:

> Impedir a emissão da nota;

> Gerar recolhimento incorreto;

> Travar o faturamento da empresa.

Atualização de sistemas das empresas

> Softwares de gestão e emissão de documentos fiscais precisam ser adaptados

> Sistemas passam a consultar regras tributárias em tempo real;

> Notas fiscais podem ser rejeitadas por inconsistências cadastrais;

Quem não se adequar corre risco de:

> Rejeição das notas fiscais

> Paralisação das operações

> Autuações futuras

Adiamento de penalidades

Em 23 de dezembro, a Receita Federal e o Comitê Gestor do IBS anunciaram o adiamento das punições automáticas:

> Não haverá multas imediatas por falta de preenchimento de IBS e CBS;

> A dispensa vale até o primeiro dia do quarto mês após a publicação dos regulamentos.

Apesar da flexibilização, a recomendação é que o contribuinte que emita notas fiscais cumpra integralmente as regras desde janeiro, para evitar inconsistências futuras e problemas quando a fiscalização estiver plenamente ativa.

Split payment (pagamento dividido)

Regulamentado pelo projeto de lei aprovado pelo Congresso no fim do ano passado, o split payment (pagamento dividido) fará a separação automática do imposto no momento do pagamento.

O valor do tributo não entrará na conta da empresa, sendo transferido diretamente ao governo. Isso exigirá revisão do fluxo de caixa e do capital de giro, porque o dinheiro do imposto deixará de circular na empresa ao longo do mês.

Embora seja obrigatório apenas a partir de 2027, as empresas precisam se preparar em 2026.

Revisão de contratos e cadastros

Empresas devem:

> Rever contratos com fornecedores e clientes

> Ajustar cláusulas de repasse tributário

> Revisar cadastros fiscais e classificações

O enquadramento correto será fundamental para a geração e o aproveitamento de créditos no novo modelo de não cumulatividade do IVA. Esse modelo extingue a cobrança em cascata, comum em empresas de médio e pequeno porte.

Pessoas físicas

A partir de julho de 2026:

> Pessoas físicas consideradas contribuintes habituais de IBS e CBS precisarão se inscrever no Cadastro Nacional Pessoa Jurídica (CNPJ)

Medida não transforma a pessoa física em empresa, mas facilita a apuração e o controle fiscal

Teste em imóveis e aluguéis

Em 2026 começa a coleta de dados para a futura tributação, que passa a valer em 2027.



Poderão ser tributadas pessoas físicas que:

> Vendam mais de três imóveis no ano, adquiridos há menos de cinco anos

> Vendam mais de um imóvel construído por elas nos últimos cinco anos

> Obtenham receita anual superior a R$ 240 mil com aluguel de mais de três imóveis

Produtores rurais

> Isenção total para faturamento anual de até R$ 3,6 milhões

> Produtores acima desse limite passarão a contribuir com o IVA

> Alíquota estimada pode chegar a 28%, contra cerca de 5% hoje

> Sementes e adubos ficam isentos

> Alimentos e insumos agrícolas terão redução de 60% da alíquota geral de IVA

Importações

> Importação de bens e serviços passa a ser tributada por CBS e IBS;

> Tributação na entrada do produto no país, para igualar a tributação ao produto nacional;

Fonte: Agência Brasil