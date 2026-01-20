Caso Master: 600 mil pedidos de ressarcimento já foram registrados

Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil Real Moeda brasileira

O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) começou ontem a restituir os clientes dos bancos Master, Master de Investimento e Letsbank, parte do dinheiro bloqueado devido à liquidação extrajudicial oficializada em novembro de 2025.

Cerca de 600 mil das 800 mil pessoas que tinham dinheiro em contas ou investido em produtos como CDB, LCI ou LCA do Master já pediram a devolução dos valores a que têm direito.

Segundo o FGC, cerca de 400 mil credores já finalizaram o processo de solicitação da garantia e avançaram para a fase de pagamento.

Em média, estão sendo processados 11,8 mil pedidos por hora, aproximadamente três solicitações por segundo. O aplicativo está funcionando normalmente, mas ontem houve momentos pontuais de lentidão por conta do alto volume de acessos, acrescentou.

Entenda

O Fundo explica que algumas pessoas podem passar por camadas extras de verificação, para garantir os requerimentos de segurança e prevenção de fraude. Os documentos aceitos para validação de identidade no aplicativo são: RG (com CPF indicado no documento), CIN, CNH física e digital, RNE e CRNM.

A consolidação e a conferência da lista dos credores que têm direito a receber a garantia foram feitas pelo Banco Central (BC). A estimativa é que o montante restituído devido à liquidação do Master alcance cerca de R$ 40,6 bilhões.

Pessoas físicas devem pedir o pagamento de garantia por meio do aplicativo do FGC, disponível para Android e iOS. Já as pessoas jurídicas devem solicitar a restituição no Portal do Investidor (https://portal-investidor.fgc.org.br).

O limite da cobertura do FGC é de R$ 250 mil por CPF ou CNPJ. O valor inclui o montante investido e os rendimentos acumulados até a data da liquidação. O ressarcimento abrange contas-correntes, poupanças e outros investimentos como CDB, RDB, LCI, LCA, LCD e demais produtos financeiros.

Em comunicado, o FGC alerta que não autoriza ou credencia nenhum tipo de instituição ou empresa para intermediar negociação para o recebimento do valor garantido. (com agências)





alerta

O FGC alerta que nenhum contato é feito por meio do WhatsApp ou SMS. Dúvidas podem ser esclarecidas por meio do e-mail do FGC: atendimento.credores@fgc.org.br.