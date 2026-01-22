Fortaleza terá 18º cabo submarino de fibra óptica com foco em IA

Foto: FABIO LIMA ￼OBRAS para instalação do cabo devem começar no segundo semestre de 2026

Maior ponto de cabos submarinos de fibra óptica das Américas, Fortaleza vai ter mais uma conexão e ampliar para 18 as infraestruturas do tipo conectadas na Praia do Futuro a partir de uma nova rota em construção pela V.Tal, com foco em atender a demanda por inteligência artificial (IA).

O investimento não foi revelado e o início da construção é previsto para o segundo semestre de 2026, com conclusão estimada entre 2029 e 2030.

Batizado de Synapse, o cabo tem as pontas ancoradas entre Tuckerton (New Jersey, EUA) e Praia Grande (São Paulo, BRA) em um percurso de 9,7 mil quilômetros.

Mas, ao passar pela costa cearense, haverá uma extensão de 460 km para ligar os 16 pares de fibra do equipamento à Capital.

A expectativa é de que uma oferta de serviços de transportes de circuitos de 800 gigabytes por segundo (Gbps) fique disponível com a operação do sistema, o qual contará com "a mais recente geração de tecnologia de cabos submarinos e roteadores ópticos" disponível.

Na Praia do Futuro, o Synapse vai ser conectado ao data center Mega Lobster, da Tecto - empresa do mesmo grupo e cuja conexão de fibra é de exclusividade da V.Tal.

O equipamento foi inaugurado no fim de 2025 e, atualmente, é o maior do Nordeste em operação, com capacidade de 20 megawatts de potência total.

"A integração fortalece a posição estratégica de Fortaleza como hub internacional de conectividade e atende à crescente demanda por infraestrutura digital de alta capacidade e baixa latência", disse a V.Tal em nota.

Controlada pelo BTG Pactual, a empresa assumiu a rede de fibra da Oi no Brasil e mais os cabos submarinos no Brasil e mais seis países, e anunciou o projeto durante o Pacific Telecommunications Council (PTC) - encontro global de líderes de conectividade, nuvem, cabos submarinos e data centers -, que ocorre até hoje, 21, no Havaí.

Synapse foca em IA

O projeto busca atender o foco internacional por inteligência artificial (IA), o qual fez do Ceará alvo de investimentos em várias frentes da economia digital.

Principal ponto de data centers do Nordeste, o Estado tem na Zona de Processamento de Exportação (ZPE) um novo polo para esses equipamentos com os projetos da Omnia na vanguarda.

No caso do cabo da V.Tal, a estrutura visa "atender às demandas crescentes de IA (Inteligência Artificial) e cloud (armazenamento em nuvem) pelas big techs, hyperscalers (grandes provedores de serviços de nuvem), provedores de nuvem e conteúdo que necessitam de redes robustas de última geração para suportar o alto volume de tráfego de dados".

"Ao integrar infraestrutura submarina, terrestre e de data centers, estamos construindo uma plataforma robusta, escalável e preparada para o futuro, capaz de sustentar o crescimento da economia digital global e o aumento exponencial da demanda por dados entre os dois países", destaca Felipe Campos, CEO da V.tal.

Com a conexão entre Brasil e Estados Unidos como principal foco, a empresa projeta "o desenvolvimento econômico e geração de novos negócios, a inovação e o fortalecimento da infraestrutura digital internacional".

Quais os cabos submarinos conectados em Fortaleza?

Hoje, Fortaleza é o maior ponto de conexão de cabos submarinos de fibra óptica das Américas e tem 17 pontos conectados na Praia do Futuro - dos quais um está inativo.

As estruturas são responsáveis pelo fluxo de informações acessadas pelos usuários de internet brasileiros no Exterior e dos estrangeiros em centro de dados localizados no Brasil.

A partir da capital cearense, há conexões diretas com países da América Central, América do Norte, Europa e África, além de ramificações com destinos mais distantes da Ásia e Oceania.

Em operação estão:

Brazilian Festoon

GlobeNet

South América Crossing (SAC)

South América-1 (SAm-1)

América Movil Submarine Cable System-1 (AMX-1)

Monet

Brusa

South Atlantic Cable System (Sacs)

Ella Link

South Atlantic Inter Link (Sail)

Ramal Ella Link - Guiana Francesa

Project Waterworth

Festoon Global Fiber

Cabo Brics

Ramal Seabras-1 - Recife

GlobeNet



