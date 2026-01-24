Dólar cair a menor valor desde novembro

O menor risco geopolítico fez o dólar perder força globalmente ontem. No mercado de câmbio local, a moeda americana teve queda de o,68%, fechando cotado a R$ 5,28, o menor valor desde 11 de novembro. Na semana, a divisa americana recua 1,64% ante o real, e perde 3,73% no acumulado de 2026.

Ontem, a cotação encostou em R$ 5,30 no fim da manhã, por causa de investidores que aproveitaram o dólar barato para comprar moeda, mas voltou a operar perto da estabilidade com a entrada de capitais externos.

O índice DXY, que mede a oscilação do dólar ante uma cesta de seis moedas fortes, cedia 0,4% no final dia. "Com certeza é um movimento global, pois o DXY está caindo e outras moedas emergentes também estão subindo", diz o economista Guilherme Souza, da Ativa Investimentos.

Além disso, os operadores têm ressaltado que o real segue atrativo para carry trade, estratégia que permite aos investidores externos lucrarem com a diferença entre as taxas de juros locais e de outros países. (Agência Estado)