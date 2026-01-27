BNB suspende uso de operações com Pix após ataque hacker

Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil Uso do Pix foi suspenso pelo BNB após ataque cibernético

O Banco do Nordeste (BNB) anunciou ontem a suspensão das operações com Pix, após sofrer um ataque cibernético na infraestrutura destas transações.

As informações constam em comunicado direcionado ao mercado. "Imediatamente após a identificação, a Companhia ativou seus protocolos de segurança e controle e suas equipes técnicas estão trabalhando e mantendo comunicação com o Banco Central para analisar a extensão do ocorrido e restaurar as operações de forma segura"

De acordo com a instituição financeira, não foi identificado vazamento de dados ou prejuízo às contas dos clientes. Não foi informado, no entanto, quanto tempo durará a suspensão do Pix.

"A Companhia está focada na retomada segura das transações Pix o mais breve possível. O Banco do Nordeste reafirma seu compromisso com a segurança da informação e com a transparência e manterá o mercado informado acerca de eventuais desdobramentos desse incidente", reportou. (Irna Cavalcante)