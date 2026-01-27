Enfraquecimento global do dólar leva câmbio à menor cotação desde novembro de 2025

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Notas de Dolar para arquivo

O dólar atingiu ontem sua menor cotação intradia desde junho de 2024, a R$ 5,2612, na esteira do enfraquecimento global da divisa americana e com carry trade (estratégia que consiste em pegar dinheiro emprestado em um país com taxa de juros baixa e investi-lo em ativos de um país com juros altos) ainda atrativo.

Contudo, o movimento perdeu força no fim da tarde diante da queda no preço das commodities e de uma pausa no rali do Ibovespa, principal indicador da bolsa de valores brasileira, indicando fluxo estrangeiro menor.

O dólar à vista fechou em queda de 0,12%, a R$ 5,2797, menor cotação desde 11 de novembro de 2025, acumulando recuo de 3,81% em janeiro.

Especulações sobre os Estados Unidos estarem coordenando, junto com o Japão, intervenções para dar sustentação ao iene fizeram o índice DXY - que mede o dólar contra uma cesta de pares fortes - atingir mínima em quatro meses. O mesmo fator apoiou alta das moedas emergentes. "A partir da situação de que os EUA podem entrar nessa intervenção para proteger o iene, pode ser que o país saia prejudicado do ponto de vista fiscal", afirma o diretor de investimentos da Nomos, Beto Saadia.

Soma-se a isso a possibilidade de nova paralisação do governo americano caso os parlamentares democratas se recusem a votar o Orçamento sem mudanças de previsão para a segurança interna, após dois cidadãos morrerem em tiroteios com a agência de Imigração e Alfândega dos EUA, conhecida como ICE. O mercado de previsões ampliou a chance de novo shutdown, de 9% na sexta-feira para 81% esta segunda, conforme aponta a plataforma Polymarket.

Na seara geopolítica, o presidente Donald Trump ameaçou aplicar tarifas de 100% ao Canadá por negociações com a China. E ainda há incertezas sobre a escolha do novo presidente do Federal Reserve (Fed).

Falando em Fed, o banco central americano deve decidir sobre juros amanhã, assim como o Comitê de Política Monetária (Copom), com perspectiva ainda de que o diferencial de juros no Brasil deve se manter atrativo.

Ainda assim, conforme o Ibovespa, as cotações de petróleo e do minério de ferro mantinham baixa nesta tarde, o câmbio se afastou das mínimas da sessão. "O fluxo para Bolsa deu uma segurada", comenta o operador de câmbio Fernando Cesar, da AGK corretora. (Agência Estado)

Ibovespa

Descolado do avanço de Nova York na sessão, o Ibovespa fechou ontem com perda de 0,08% na sessão, aos 178.720,68 pontos