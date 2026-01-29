Marinho diz que juros pesaram mais que tarifaço no emprego

Foto: Vitor Vasconcelos / Secom-PR ￼MINISTRO do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, participou do programa Bom dia Ministro na EBC, em Brasília/DF

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse que o tarifaço aplicado pelos Estados Unidos a produtos brasileiros impactou menos no resultado do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de 2025 do que os juros.

"O tarifaço impactou, claro que ele impactou, mas eu acho que o impacto do juro foi maior que o tarifaço. E o impacto do tarifaço foi amenizado pela política do governo ao longo do tempo, desde antes que se pensasse em tarifaço", afirmou Marinho.

"O fato de termos aberto vários mercados deu uma amenizada muito grande na história do tarifaço e o tarifaço impactou segmentos pontuais", sustentou. "Não estamos negando que o tarifaço afetou alguns segmentos. Isso aconteceu. Mas, do ponto de vista global, acho que o efeito dos juros é mais danoso."

A subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho, Paula Montagner, chamou atenção para o fato de a indústria ter crescido menos que a média do emprego (1,6%, ante 2,71% no saldo geral). "O setor industrial é um dos mais afetados, principalmente pelas dificuldades de conseguir liquidez financeira", disse.

"A gente acha que o impacto maior é a falta de recursos para rolar capital de giro, e aí ter uma taxa básica de 15% afeta, né?." (Agência Estado)



