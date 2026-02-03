VLT dos Expedicionários ao Aeroporto deve ser entregue em fevereiro, diz governador

Foto: FCO FONTENELE ￼OBRAS do VLT que interligará a estação Expedicionários ao Aeroporto têm previsão de conclusão para este mês

A entrega do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) que liga o bairro Expedicionários ao Aeroporto de Fortaleza está prevista para até o fim deste mês, diz o governador Elmano de Freitas (PT).

A declaração foi feita na segunda-feira, 2, durante a 4ª sessão legislativa da 31ª legislatura, que marcou a abertura dos trabalhos do Legislativo, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), quando o chefe do Executivo estadual realizou a leitura da Mensagem Governamental.

Durante o discurso, Elmano destacou a agenda de mobilidade urbana e a parceria com o Governo Federal, reforçado o "compromisso (do governo do Ceará) com entregas concretas para as necessidades e os anseios de cada cidadão cearense".

Segundo ele, nas próximas semanas será assinado convênio para o início das obras de ampliação da BR-222 e da duplicação da BR-020, além do avanço na duplicação da BR-116, em articulação com o Ministério dos Transportes.

O governador também comentou sobre a nova linha do VLT em direção ao Castelão, anunciada em fevereiro do ano anterior e cujas obras já estão em andamento.

"As obras da linha Aeroporto-Castelão já estão em andamento e devem ser incluídas no próximo ano, quando Fortaleza receberá a Copa do Mundo Feminina de Futebol", afirmou Elmano.

Com um percurso de apenas oito minutos, a nova linha consiste em uma expansão do Metrô de Fortaleza com 5,1 quilômetros de extensão, incluindo 3,2 km em elevado.

Além disso, projeto prevê a construção de duas novas estações:

Estação CEU (Condomínio Espiritual Uirapuru)

Estação Castelão.

Ainda na área de transporte, o chefe do Executivo ressaltou o avanço das obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, que conta atualmente com mais de mil operários. As escavações do ramal já se aproximam da Estação Nunes Valente e seguem em direção ao bairro Papicu.

Governo do Ceará pretende atrair data centers em evento nos EUA

Outro ponto abordado no discurso do governador foi o objetivo de ampliar os investimentos em tecnologia no Ceará, a partir da realização de eventos nos Estados Unidos voltado à atração de data centers.

“Devemos fazer um tipo de evento nos Estados Unidos focando na possibilidade de atração de novos data centers já que lá tem dificuldade de energia e nós temos excesso de energia. Queremos transformar o Ceará num grande hub tecnológico”, ressaltou.

Atualmente, conforme o apresentado por Elmano, o Estado possui 12 data centers em operação e três sendo construídos.

Desses, se destaca o da big tech chinesa Bytedance, dona do TikTok, localizado no Complexo do Pecém, que possui um investimento previsto de R$ 200 bilhões, sendo R$ 50 bilhões apenas na primeira fase.

Ainda sobre as relações internacionais do Estado, o governador reforçou as altas expectativas para o Ceará com o acordo de livre comércio entre os países do Mercado Comum do Sul (Mercosul) e União Europeia.

“Nós estamos muito interessados no acordo que está sendo realizado com a União Europeia. Ele abre possibilidades para a indústria cearense, o pescado, a fruticultura, a indústria têxtil, de calçados, além do polo automotivo (localizado em Horizonte)”, analisou.

O assunto já havia sido adiantado por Elmano, com exclusividade, ao jornal O POVO, em entrevista com a jornalista Mariana Fernandes e apresentado em matéria escrita pelo repórter Samuel Pimentel no dia 18 de janeiro. (Contribuiu Maria Clara Moreira)

Elmano promete convocação de servidores e nova seleção

A convocação de todos os policiais militares do Ceará aprovados no concurso público realizado em 2025 deve ser anunciada nas próximas semanas. A informação foi confirmada pelo governador Elmano de Freitas (PT), que destacou o reforço no efetivo como parte da estratégia para ampliar os resultados na área da Segurança Pública.

"Estamos em processo seletivo para mais de 2 mil novos agentes, entre Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. [...] Assim, faremos um reforço ainda maior das nossas forças de segurança, para que possamos avançar ainda mais nos índices que temos tido", afirmou o governador.

Ele reforçou que, desde 2023, foram incorporados mais de 3 mil agentes às nossas forças de segurança do Estado, considerando Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia Forense e Polícia Penal.

Durante a declaração, Elmano comentou que também irá começar a convocação dos aprovados no concurso da Polícia Civil e reforçou a atuação para redução dos índices de criminalidade no Ceará, citando a queda no número de homicídios em 2025, além da diminuição nos casos de furto e roubo.

Apesar dos avanços, o governador ressaltou que os esforços precisam continuar. "Mas é preciso reduzir ainda muito mais. Portanto, o povo cearense pode esperar de mim muito trabalho e a manutenção da humildade para ouvir os cidadãos e cidadãs", completou.

Elmano de Freitas também anunciou que o Governo do Ceará deve lançar, nas próximas semanas, um novo concurso público para professores da rede estadual de ensino. Ao abordar a geração de empregos, afirmou que a atual gestão já alcançou um marco histórico.

"Nós temos, nesses três primeiros anos, o governo que mais criou empregos com carteira assinada da história do Ceará e queremos encerrar 2026 criando ainda mais postos de trabalho", concluiu. (Isabella Pascoal/Especial para O POVO e Maria Clara Moreira)

Governo aposta na Fraport para avançar em voos internacionais para Jeri

A internacionalização do Aeroporto Regional de Jericoacoara, no município de Cruz, é classificada como um processo natural pelo secretário estadual de Turismo, Eduardo Bismarck, e deve acontecer tão logo a Fraport assuma a gestão do terminal, segundo afirmou ao O POVO.

Os papéis que oficializam a concessão por 30 anos para a empresa de origem alemã ainda não foram assinados, de acordo com ele. Mas tão logo isso aconteça, Bismarck diz considerar "natural" o pedido para serem operados voos para o Exterior a partir de Jeri.

"O primeiro passo (para a internacionalização) foi a concessão do aeroporto para a Fraport, ou seja, foi uma concessão que logrou muito êxito. A gente está de olho. Já estamos conversando com as companhias aéreas para que, tão logo comece o processo de internacionalização por parte da Fraport, já possa alocar voos regulares internacionais para Jericoacoara, seja da América do Sul, seja da Europa", afirmou.

Bismarck citou a homologação das aeronaves Airbus A321, usada pela Ibéria, e que a TAP vai operar o Boeing 787, que pode vir da Argentina e do Uruguai, e pode fazer pousos e decolagens no aeroporto.

Em novembro do ano passado, o terminal aeroportuário cearense foi arrematado pela Fraport, que já administra o aeroporto de Fortaleza. A empresa garantiu o ativo ao oferecer um investimento de R$ 101,1 milhões. "É nosso compromisso com o turismo do Ceará. E nos comprometemos a oferecer a mesma qualidade que oferecemos no Aeroporto de Fortaleza, no Aeroporto de Jericoacoara", declarou Andreea Pal, CEO da Fraport Brasil, à época.

O aeroporto está dentro do programa Ampliar, do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), que visa modernizar e ampliar a infraestrutura de aeroportos regionais no Brasil.

Por meio de parcerias com concessionárias privadas, o programa permite que essas empresas assumam a gestão de aeroportos regionais deficitários, em troca de reequilíbrios contratuais, como redução de outorgas ou extensão dos prazos de concessão.

Dentre as exigências previstas no contrato com a Fraport está a ampliação do pátio de aeronaves; construção da área de segurança de fim de pista nas duas cabeceiras; e a reforma do terminal de passageiros. (Armando de Oliveira Lima)