TAP amplia rota Fortaleza-Lisboa e chega a 9 frequências do voo em 2026

Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil ￼TAP ampliará frequência do voo Fortaleza-lisboa a partir de outubro de 2026

Resumo A partir de outubro de 2026, a TAP Air Portugal ampliará a rota Fortaleza-Lisboa com mais duas frequências, totalizando nove voos semanais

Somando a operação da TAP com a da Latam, o Ceará alcançará a marca de 12 voos por semana ligando o Estado a Portugal

A companhia opera no Aeroporto de Fortaleza desde 1998 e, apesar de uma suspensão temporária em 2021 devido à pandemia, mantém uma presença de 28 anos no Estado

A TAP Air Portugal vai ampliar, a partir de 27 de outubro de 2026, a rota Fortaleza-Lisboa, com mais duas frequências regulares, totalizando nove semanais.

Somados com a operação da Latam, o Ceará alcançará 12 voos por semana ligando o Ceará a Portugal.

A informação foi divulgada pelo secretário do Turismo do Estado, Eduardo Bismarck (PDT).

“Sob a liderança do governador Elmano de Freitas, seguimos fortalecendo a conectividade internacional e abrindo novas portas para o turismo e a economia do Ceará. Mais voos, mais oportunidades e mais Ceará conectado com o mundo! VIVA!!!”, comemorou no comunicado.

Para ele, o movimento favorece a atração de turistas e fortalece o ambiente de negócios no Estado.

"Os portugueses já representam hoje a segunda nacionalidade que mais chega a Fortaleza, e, com a ampliação para 12 voos semanais, esse número tende a crescer ainda mais. Além disso, o Aeroporto de Lisboa e a própria TAP desempenham um papel estratégico como grandes hubs, conectando o Ceará a diversas companhias, alianças e destinos em toda a Europa. Essa integração fortalece de forma significativa a presença do turismo europeu no Estado e amplia as oportunidades de desenvolvimento econômico para o Ceará”, complementa.

Vale frisar que as companhias tendem a incrementar suas rotas em períodos considerados de alta temporada no destino europeu. Mas, desta vez, a frequência é regular.

Isso porque a nova operação inclui o trecho Lisboa–São Luís, com escala em Fortaleza. Assim, é essa triangulação no Nordeste que garantirá duas frequências adicionais semanais para a capital cearense.

"A TAP já vinha atendendo Fortaleza com rotas extras, porém, não havia regularidade, apenas oferta e demanda. Agora, a TAP irá confirmar, a partir de outubro, dois novos voos regulares. Subindo de sete para nove. E apenas esses dois novos serão triangulados com São Luís. Ou seja, busca, em São Luís, passageiros para diminuir os riscos da operação regular. Isso mostra a pujança de Fortaleza para o mercado europeu", explicou Bismarck.

Conforme o registro do voo na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a frequência extra será operada com aeronaves Airbus A321LR.

A decolagem de Lisboa está prevista para 19h05min, com chegada a São Luís à 0h10min. Em seguida, a aeronave parte à 1h40min para Fortaleza, com pouso às 3h. O retorno para Portugal ocorre às 4h30min, com chegada a Lisboa às 14h50min.

O voo atual Lisboa–Fortaleza (TP35/36), operado com Airbus A330, permanece inalterado.

O POVO procurou a TAP para saber mais detalhes de aumento de número de passageiros, frequência dos voos, aeronaves utilizadas e aguarda retorno para complementar esta matéria.

Atuação da TAP Air Portugal em Fortaleza

A companhia aérea opera no Aeroporto Internacional Pinto Martins desde 1998, há 28 anos, e chegou a suspender as operações ao fim de janeiro de 2021, com a pandemia, quando o governo português fechou as fronteiras para voos comerciais vindos do Brasil. Mas esta restrição acabou em abril daquele mesmo ano.

Protótipo de “carro voador” da Embraer realiza primeiro voo; veja vídeo



voo

Conforme o registro do voo na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a frequência extra será operada com aeronaves Airbus A321LR