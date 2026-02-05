Flávio Ibiapina é eleito presidente da Unimed Fortaleza

Foto: Anderson de Deus/Unimed Fortaleza/Divulgação ￼FLÁVIO Ibiapina foi eleito presidente da Unimed Fortaleza com mais de 70% dos votos

A gestão da nova diretoria é para o quadriênio 2026-2030 e tem ainda conselho administrativo e conselho técnico

O novo presidente já exerceu cargos estratégicos no Sistema Unimed e assume a gestão de hospitais e mais de 300 mil vidas

O médico ginecologista/obstetra Dr. Flávio Lúcio Pontes Ibiapina foi eleito presidente da Unimed Fortaleza para o período de 2026-2030. Com eleições encerradas na noite desta quarta-feira, 4, a cooperativa de médicos teve 3.556 votantes, dos quais 79,75% elegeram a chapa liderada por Ibiapina.

O novo presidente é mestre e doutor em Saúde Coletiva e tem no currículo atuação desde a assistência médica, passando pelo ensino e também a gestão em saúde.

No Sistema Unimed, Ibiapina já exerceu cargos estratégicos, tendo atuado como diretor de Recursos Próprios e, mais recentemente, como diretor Administrativo-financeiro da Unimed Fortaleza, entre 2023 e 2026. Nesse período, seu trabalho foi voltado para a governança, finanças, tecnologia e estruturação de serviços.

"Essa vitória nasceu do diálogo e da construção de uma cooperativa forte. A troca de gestão não é um ponto final, é um recomeço. Espero que essa união continue ajudando a construir uma cooperativa cada vez mais transparente e dedicada aos nossos cooperados, clientes e colaboradores. Hoje, celebramos a força do cooperativismo, fruto de uma vitória histórica. Desejo que este seja o ponto de partida de uma nova e grande jornada", comentou o novo presidente.

Conheça a diretoria

Acompanham Ibiapina no comando da Unimed Fortaleza no quadriênio 2026-2030 o anestesiologista Marcos Antônio Aragão de Macedo, como diretor Administrativo-financeiro; o pediatra João Osmiro Barreto, como diretor Comercial; o cirurgião geral Marcus Valerius Sabóia Rattacaso, como diretor de Provimento de Saúde; e a cardiologista Patrícia Lopes de Souza, como diretora de Recursos Próprios.

Também foram eleitos os demais integrantes do Conselho de Administração: o mastologista/ginecologistas/obstetra Antônio de Pádua; a pediatra Aurélia Teixeira; o cirurgião geral/urologista Lívio Lobo e a ortopedista/traumatologista Christiane Muniz.

No Conselho Técnico foram eleitos a oftalmologista Ana Valéria Teixeira; o cardiologista Fernando Medeiros; o anestesiologista Túlio Osterne; o cirurgião vascular Renato Callado; o ortopedista/traumatologista Ronaldo Silva; e a otorrinolaringologista Patrícia Mesquita.

Vidas e ativos sob gestão

Os diretores assumem nos próximos quatro anos a 11ª maior cooperativa singular do Sistema Unimed em números de beneficiários. No total, a Unimed Fortaleza administra os cuidados de 375 mil pessoas a partir da cooperação de 4 mil médicos, entre inscritos como pessoas física e jurídica.

Ficam sob a gestão deles também o Hospital da Unimed, o maior hospital do Ceará em número de leitos (330) e o maior do sistema Unimed no Brasil. Além disso, estão na lista de ativos o Hospital Unimed Sul, que possui serviços de emergência pediátrica e obstétrica, internação obstétrica, adulta e pediátrica, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e oncologia pediátrica, um centro cirúrgico moderno, com atendimento a cirurgias eletivas.

A rede própria da Unimed Fortaleza conta ainda com 11 laboratórios, cinco Clínicas Unimed, oito Clínicas de Saúde Integral, além de programas como a Medicina Preventiva.



