Transnordestina terá dez terminais logísticos ao longo da ferrovia; veja onde

Resumo A Transnordestina terá dez terminais entre o Piauí e o Ceará. O projeto cobre 1.206 km para otimizar o transporte de cargas.

O Ceará terá seis dos dez terminais previstos. As cidades de Iguatu e Quixeramobim lideram o cronograma de entrega.

A nova logística promete baratear o frete em até 30%. Isso deve reduzir o preço final de produtos como milho e etanol.

Sete terminais serão da TLSA e três de parceiros privados.

A Transnordestina deve contar com dez terminais logísticos ao longo dos 1.206 quilômetros de extensão entre o município de Eliseu Martins (PI) e o Complexo do Pecém (CE), segundo revelou a TLSA, empresa responsável pelo projeto da ferrovia.

Dos dez, dois estão localizados no Piauí, outros dois em Pernambuco, e os seis demais estão no Ceará. O primeiro a entrar em operação é o da cidade cearense de Iguatu, de acordo com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDIR).

O POVO noticiou em primeira mão o número em negociação em junho do ano passado, quando o então presidente da TLSA, Tufi Daher Filho, revelou as negociações.

"Cada cidade quer instalar um terminal intermodal. Estamos conversando com todos e sem distinção. É justo que isso aconteça, mas tudo depende muito do volume de carga que cada cidade produz ou recebe. Aqueles que estiverem aptos, nós vamos instalar", afirmou à época, quando foi assinada a ordem de serviço do trecho 8 do empreendimento.

Onde estão localizados os projetos de terminais logísticos?

Em comunicado emitido pelo MDIR, a TLSA revelou os locais dos dez projetos, citando as cidades onde eles devem estar instalados ao longo da ferrovia, confira:

Seis terminais são localizados no Ceará Crédito: Samuel Setubal

Localização dos terminais logísticos previstos pela TLSA:

Eliseu Martins/PI

Bela Vista do Piauí/PI

Trindade/PE

Salgueiro/PE

Missão Velha/CE

Iguatu/CE

Quixeramobim/CE (porto seco)

Quixadá/CE

Maranguape/CE

TUP NELOG - Porto do Pecém/ CE

"Até o momento, sete dos terminais serão construídos e operados pela própria TLSA, enquanto os outros dois e o porto seco serão de parceiros privados. Ainda que essas estruturas tenham contratos de parceria com a operadora da ferrovia, podem oferecer serviços sem etapas intermediárias e customizar o atendimento às demandas locais, garantindo que a Transnordestina atenda plenamente as diferentes vocações produtivas dos estados nordestinos", diz o comunicado do Ministério.

Primeiro terminal em operação

Estado de maior quantidade de terminais projetados até o momento, o Ceará terá o primeiro deles a entrar em operação e o único porto seco. Tratam-se dos projetos de Iguatu e Quixeramobim, respectivamente.

“Vamos fazer o transporte, a logística e, também, a comercialização”, adianta Eugério Queiroz, sócio do terminal de Iguatu, que tem previsão de iniciar as atividades em maio de 2026.

O empresário explica que deve atuar nos quatro modelos de negócios existentes entre os operadores e a ferrovia: (1) prestador de serviços, recebendo e descarregando trens de carga; (2) gestor da cadeia logística, oferecendo além do transbordo o frete rodoviário final para o cliente; (3) parceiro de infraestrutura, oferecendo espaços de armazenagem; e (4)fornecedor, comprando cargas para revenda direta em Iguatu.

De imediato, ele projeta atuação na distribuição do milho já transportado em operações comissionadas da ferrovia. "De início, nós aguardamos fazer uma redução de até 30% do custo do frete. Isso representa, a grosso modo, R$ 5 de uma saca de 60 quilos. Pela prévia do nosso estudo de viabilidade, é possível trazermos o etanol, principalmente da região do sul do Piauí e do sul do Maranhão, a um custo menor do que o que temos atualmente no Ceará", complementa.

Primeiro porto seco

Já o futuro porto seco José Dias Macêdo, em Quixeramobim, segue captando parceiros e executando as obras de terraplanagem. A expectativa é de que o primeiro vagão da Transnordestina chegue à cidade em junho deste ano, segundo estima Afrânio Feitosa, secretário de Desenvolvimento Econômico do Município.

A meta da Value Global, empresa que conduz o projeto do porto seco, é iniciar as atividades em agosto deste ano ao reunir aportes superiores a R$ 1 bilhão na infraestrutura do terminal - dos quais R$ 350 milhões serão aplicados na primeira fase.



