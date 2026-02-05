VLT Expedicionários-Aeroporto será entregue nesta sexta, 6

Foto: FCO FONTENELE O VLT interligará a avenida Expedicionários ao Aeroporto Internacional Pinto Martins

Resumo A entrega do VLT que liga a estação Expedicionários ao Aeroporto de Fortaleza ocorre nesta sexta-feira, dia 6, às 17h

O novo trecho possui 2,4 km de extensão, com tempo de percurso estimado em oito minutos e capacidade para 35 mil passageiros por dia

Já estão em andamento as obras da linha Aeroporto-Castelão, que terá 5,1 km de extensão (sendo 3,2 km em elevado)

A conclusão da linha Castelão é prevista para 2027, visando a Copa do Mundo Feminina, e contará com as novas estações CEU e Castelão.

A entrega do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) que liga a Linha Nordeste do Metrô de Fortaleza (Parangaba-Mucuripe) ao Aeroporto de Fortaleza, por meio da estação Expedicionários, será realizada às 17h desta sexta-feira, 6.

A linha possui uma extensão de 2.430 metros e poderá transportar cerca de 35 mil pessoas por dia. O início da circulação diária com passageiros (chamada de operação assistida) ocorre na segunda-feira, 9 de fevereiro.

O evento de inauguração reunirá o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), em iniciativa de lançamento de projetos chamada de Fortalece, em ano eleitoral.

O movimento de cooperação entre as duas gestões contempla intervenções em diversas áreas, como mobilidade urbana, educação, segurança, moradia.

Na ocasião da inauguração, será realizada uma viagem inaugural entre a estação Expedicionários, no bairro Vila União, e a nova estação Aeroporto.

Na segunda-feira, 2, Elmano já havia anunciado a entrega do ramal para este mês de fevereiro e comentou sobre a nova linha do VLT em direção ao Castelão, cujas obras já estão em andamento.

“As obras da linha Aeroporto-Castelão já estão em andamento e devem ser concluídas no próximo ano, quando Fortaleza receberá a Copa do Mundo Feminina de Futebol”, afirmou.

Com um percurso de apenas oito minutos, a nova linha consiste em uma expansão do Metrô de Fortaleza com 5,1 quilômetros de extensão, incluindo 3,2 km em elevado.

Além disso, projeto prevê a construção de duas novas estações:

Estação CEU (Condomínio Espiritual Uirapuru)



Estação Castelão

Esta extensão de obras, inclusive, tem como promessa da Prefeitura de Fortaleza o miniterminal Castelão para interligar com a infraestrutura do governo estadual.

Já a estação Expedicionários, em operação pela Linha Nordeste, já é conhecida por ser ponto de observação de aviões da pista do Aeroporto de Fortaleza, por ficar atrás do terminal aeroportuário da Capital.

Ou seja, tem recebido não apenas passageiros do transporte sobre trilhos, mas também curiosos que querem ver de perto a movimentação das aeronaves.

Inaugurada em dezembro de 2022, a estação Expedicionários tem embarque gratuito – assim como as outras 10 estações da Linha Nordeste –, não sendo necessário nenhum tipo de cartão, cadastro ou carteirinha para embarcar, seja para pegar o trem ou apenas para observar aviões.

O funcionamento é das 5h30min às 22h50min. Por dia, 58 viagens de trem saem da estação Expedicionários, sendo 29 com destino à Parangaba e outras 29 com destino ao Mucuripe.

É este ponto que será fisicamente integrado ao Aeroporto, contando com uma rota de trem exclusiva para quem precisa chegar ou partir do terminal aeroviário usando o transporte sobre trilhos.

