Investimento em inovação do BNDES no Ceará cresceu 343% em três anos

Foto: Samuel Setubal ￼DENTRE as obras estratégicas financiadas pelo BNDES está a Transnordestina

Resumo O BNDES aprovou R$ 229,3 milhões para inovação no Ceará nos últimos 3 anos, um salto de 343% em relação ao ciclo anterior, de 2019 a 2022

No Nordeste, os aportes cresceram 510% (R$ 1,7 bi), superando o crescimento nacional de 411% no financiamento à inovação.

O programa BNDES Mais Inovação é a maior fonte de recursos, somando R$ 36,2 bilhões para projetos estratégicos no País

O investimento total do banco no Ceará dobrou para R$ 8 bilhões, abrangendo os setores público e privado

Recursos para o setor público cearense cresceram quase 8 vezes, saltando de R$ 300 milhões para R$ 2,5 bilhões



Conforme dados exclusivos obtidos pelo O POVO, em três anos, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou no Ceará R$ 229,3 milhões em créditos voltados à inovação. O valor correspondeu a 13,5% do total aplicado no Nordeste no período, que somou R$ 1,7 bilhão.

O resultado representou um salto em relação ao ciclo anterior. Entre 2019 e 2022, os recursos destinados à inovação no Estado totalizaram R$ 51,7 milhões, indicando aumento de 343% na comparação entre os dois períodos.

No cenário regional, o avanço foi ainda mais expressivo. No Nordeste, os investimentos em inovação cresceram 510%, passando de R$ 280,9 milhões, entre 2019 e 2022, para R$ 1,7 bilhão no período de 2023 a 2025.

Esse crescimento superou o observado no País. Em âmbito nacional, os aportes do BNDES em inovação alcançaram R$ 36,2 bilhões, alta de 411% em relação ao volume registrado entre 2019 e 2022, quando somaram R$ 7,1 bilhões.

A maior parte dos recursos aprovados, cerca de R$ 36,2 bilhões, o equivalente a 78%, é proveniente do programa BNDES Mais Inovação. Segundo o presidente da instituição, Aloizio Mercadante, esse desempenho demonstra a retomada do papel do banco no apoio à inovação empresarial.

“O Programa Mais Inovação e a TR, em que batemos recorde histórico de aprovações, avançam no financiamento a projetos de inovação que são estratégicos para o País”, afirmou.

Além do recorte específico da inovação, os investimentos totais do BNDES no Ceará, considerando os setores públicos e privados, também apresentaram crescimento. Nos mesmos períodos de comparação, o volume total destinado ao Estado dobrou, passando de R$ 4 bilhões para R$ 8 bilhões.

Já os recursos voltados ao apoio de projetos estratégicos do setor público cearense cresceram quase oito vezes, saindo de R$ 300 milhões para R$ 2,5 bilhões.



Dentre esses investimentos, estão o da Transnordestina, no qual o BNDES financiou R$ 900 milhões, o do metrô de Fortaleza, com R$ 1 bilhão, e o da operação Sertão Vivo, com apoio de R$ 252 milhões, por exemplo.

