Aeris anuncia José Simão como CFO e RI, com foco em eficiência operacional e financeira

A Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. - Aeris Energy (AERI3) anunciou mudança de cargo nesta sexta-feira, 6 de fevereiro. José Simão, ex-AES Brasil, assume como novo diretor financeiro (CFO) e de Relações com Investidores (RI) da companhia.

Saiu da posição José Azevedo, que estava desde agosto de 2023 em atuação na fabricante de pás eólicas com sede no Ceará.

A entrada de José Simão vem com a missão de integrar o planejamento estratégico da empresa e reforçar o direcionamento para eficiência operacional, o fortalecimento financeiro e a geração de valor no longo prazo, conforme comunicado ao mercado.

“A Aeris reforça que a nomeação está alinhada à sua estratégia de longo prazo e ao objetivo de consolidar uma estrutura financeira sólida, capaz de sustentar a operação e capturar oportunidades à medida que o setor avance para uma fase de retomada”, complementou a companhia.

Para Enrico Cozzolino, CEO da CZZ Capital, como o grupo está em processo de reforço da governança e da área financeira e em momento delicado para a cadeia de energia eólica, o executivo vem para uma “provável” melhora de narrativa com o mercado.

“Ele vem de uma geradora listada e acostumada a falar com buy/sell side (investidores institucionais e analistas de corretoras), o que deve elevar o nível de guidance (orientações sobre o desempenho futuro da companhia), transparência e interlocução com investidores”, analisou.

O especialista ainda avaliou que trazer um CFO de uma geradora para uma fabricante de equipamentos em eólica sugere a tentativa de alinhar melhor a Aeris à dinâmica de seus clientes (geradoras), potencialmente com foco em contratos, risco de crédito dos clientes e estruturação de soluções mais financeiras para viabilizar demanda.

Esta visão corrobora com o que a empresa comunica. Segundo a fabricante de pás eólicas, a chegada de José Simão ocorre em um momento relevante para a empresa e para o segmento eólico, marcado por ajustes operacionais e pela preparação para um novo ciclo de retomada.

“A companhia mantém foco na disciplina financeira, na gestão da dívida e no fortalecimento de sua estrutura de governança, com atenção especial à preservação de competências técnicas e ao desenvolvimento das pessoas”, acrescentou, em nota.

Neste sentido, José Simão, novo CFO e RI da Aeris Energy, disse chegar com o compromisso de contribuir para o fortalecimento financeiro da companhia e para a manutenção de uma trajetória sustentável, baseada em uma visão de eficiência no longo prazo.

“O setor eólico passa por um momento de transformação, que exige rigor na gestão, clareza estratégica e equipes preparadas para os próximos ciclos de crescimento”, complementou o novo gestor.



Vale lembrar que na ocasião do anúncio ao mercado, a empresa ainda registrou agradecimento pela atuação de José Azevedo, reconhecendo as contribuições e a dedicação do executivo na qualidade de CFO e RI.

Carreira do novo CFO e RI da Aeris Energy, José Simões

No currículo, o executivo tem quase 20 anos de experiência nos setores financeiro e de infraestrutura, atuando em áreas como estratégia, finanças corporativas, tesouraria e relações com investidores, e em empresas de capital aberto.

Desde 2015, integrou a liderança da AES Brasil. Lá o foco era em eficiência financeira, captação de recursos e gestão estratégica no setor de energia.



A formação é em Engenharia Mecânica pela Universidade de São Paulo (USP), além de MBA/mestrado em Administração de Empresas pelo Insead (França) e pós-graduação em Administração pela FGV (Ceag) e pela University of California, Berkeley (EUA).

Composição da Diretoria da Aeris Energy

Após a mudança, a composição da Diretoria da Aeris, com mandato unificado até a primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após agosto de 2028, passa a ser a seguinte:

Alexandre Sarnes Negrão - diretor-presidente

Daniel Henrique da Costa Mello - diretor Comercial

Marcelo Costa Nasser - diretor de Operações

Cassio Cancela e Penna - diretor de Tecnologia

José Ricardo Elbel Simão - diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores

Resultados da empresa

No mercado de capitais, a Aeris Energy (AERI3), listada na B3 desde 11 de novembro de 2020, quando levantou R$ 1,13 bilhão para expandir sua capacidade de produção de pás eólicas, consolidando-se como maior fabricante do setor na América Latina, enfrenta volatilidade e prejuízos, com ações operando em patamares reduzidos, próximo a R$ 3,06 (6 de fevereiro de 2026, às 13h) após desafios de demanda.

Já no último balanço divulgado pela Aeris Energy, referente ao terceiro trimestre de 2025 (3T25), a empresa teve prejuízo líquido de R$ 144,4 milhões e de R$ 412,9 milhões no acumulado de nove meses do ano (9M25).

Dentre os destaques de impacto no 3T25, a empresa citou os cortes na geração de energia (curtailments), que afeta o segmento renovável, obrigando paradas de produção no setor para evitar apagões no Brasil.

Mas a companhia citou a receita para exportação e divisão de serviços como ponto positivo para a recuperação operacional e melhoria financeira.

Portanto, a divisão de serviços, Aeris Services — que inclui manutenção, inspeção e operação de pás eólicas — apresentou crescimento de 21,6% em relação ao trimestre anterior e já representa 29,3% da receita consolidada.

Já as exportações de pás eólicas responderam por 51,6% da receita total, com avanço nas vendas para América do Norte e Europa.

No restante da formação dessa receita, 10,6% vieram da comercialização de energia e apenas 8,5% do mercado interno.



Em suma, o 3T25 contra o 2T25 apresentou uma redução de 26,1%, tendo como destaque a exportação e a área de serviços.

No Ebitda ajustado, a queda foi de R$ 48,4 milhões no 3T25, sendo -27,1% frente ao dado do 2T2025, que já foi negativo em R$ 18 milhões e vinha em uma retração de 7,4%. Em nove meses, o recuo foi de R$ 55,1 milhões.

Conforme a companhia, os números foram influenciados por efeitos ligados ao processo de regularização fiscal e à menor produtividade decorrente da ociosidade de linhas maduras.

Em relação aos investimentos, a Aeris divulgou o menor valor desde a série histórica iniciada no 4T2023. O montante de R$ 5,8 milhões foi destinado à manutenção dos projetos existentes, “em linha com o orçamento da companhia”. No acumulado de nove meses, foram investidos R$ 62,1 milhões.

Sobre endividamento, a dívida bruta da empresa alcançou R$ 1,75 bilhão no 3T25 e a dívida líquida R$ 1,72 bilhão.

Todavia, apesar das adversidades, a Aeris citou que o trimestre consolidou avanços importantes na execução do plano de reestruturação da companhia.

Em 12 de maio de 2025, concluiu o processo de reperfilamento do passivo financeiro da companhia, abrangendo 90% de sua dívida total.

As despesas gerais e administrativas recuaram 50,6% frente ao trimestre anterior, totalizando R$ 33,9 milhões, evidenciando o foco em austeridade e racionalização de custos.

Atualmente, a Aeris mantém quatro linhas de produção ativas, todas classificadas como maduras, e outras quatro temporariamente desativadas.

A Aeris Energy no Ceará

A Aeris Energy é uma empresa brasileira de fabricação de pás e serviços para aerogeradores na América Latina e produz para o mercado mundial.

Fundada em 2010 por um grupo de engenheiros oriundos do setor de aeronáutica, a empresa tem sede no Ceará, com três unidades fabris no município de Caucaia, na área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

Sua criação foi pensada para atender à crescente demanda por soluções sustentáveis no mercado de energia.

