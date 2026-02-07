Ceará Um Só impulsiona adesão à NFS-e e coloca Estado em 4º lugar no País

Foto: Dennis Moraes/Seplag ￼CIALDINI destacou a importância dos municípios se prepararem para a reforma tributária

Resumo O Ceará é o 4º em adesão à NFS-e nacional, com apoio técnico da Caravana Ceará Um Só para atender à reforma tributária vigente em 2026

A adesão à NFS-e evitou a perda de repasses federais e garantiu recursos para serviços vitais de saúde, educação e infraestrutura municipais

O Ceará mantém o equilíbrio fiscal e endividamento seguro, captando crédito bancário para investir 17% do orçamento de R$ 48,5 bi em 2026

A reforma tributária extingue o ICMS e ISS, criando o IBS com inovações como o cashback, gerando um legado de investimentos estruturantes.

O Ceará alcançou o 4º lugar no ranking nacional entre os estados com maior número de municípios que atingiram 100% de adesão à Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e).

O resultado foi divulgado nesta sexta-feira, 6 de fevereiro, na apresentação do programa Caravana Ceará Um Só, executado pela Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag-CE) em parceria com a Escola de Gestão Pública do Ceará (EGPCE).

A organização e o apoio técnico oferecidos aos municípios por meio do Ceará Um Só foram decisivos para que o Estado se destacasse no cenário nacional, atendendo a uma exigência da reforma tributária, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2026.

A consolidação do acesso à NFS-e integra o processo de preparação para as mudanças no sistema tributário brasileiro.

O prazo estabelecido pela Receita Federal para a adesão era 31 de dezembro de 2025. O não cumprimento poderia acarretar perda de repasses da União já em 2026, além de impactos diretos na arrecadação futura do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

Segundo o Governo do Estado, a não conclusão da adesão comprometeria diretamente a manutenção e a qualidade de serviços essenciais, como saúde, educação e infraestrutura, reforçando a importância da mobilização realizada junto às gestões municipais.

Equilíbrio fiscal e investimentos

Durante a apresentação, o secretário do Planejamento e Gestão, Alexandre Cialdini, também abordou a situação fiscal do Ceará.

De acordo com ele, o Estado mantém um nível de endividamento considerado seguro, o que possibilitou a captação de operações de crédito junto a instituições como o BNDES e o Banco do Brasil.

Até o terceiro quadrimestre de 2025, o endividamento foi de 30,25%, totalizando R$ 11,97 bilhões. A Receita Corrente Líquida Ajustada somou R$ 39.565,576.604,51.

“O Estado está em equilíbrio fiscal, com bom ratting (nota) de liquidez e endividamento, o que nos permitiu captar recursos mais baratos para investimentos estratégicos”, afirmou.

Para 2026, o orçamento estadual está fixado em R$ 48,5 bilhões, com previsão de aproximadamente 17% destinados a investimentos.

Esse percentual poderá ser ampliado com a execução das operações de crédito já aprovadas pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Reforma tributária e legado para a próxima gestão

Cialdini destacou ainda a relevância da reforma tributária, ressaltando o fim da coexistência entre ICMS e ISS e a implantação de um novo modelo baseado no IBS.

“Estamos construindo um sistema mais simples, transparente e moderno, com instrumentos inovadores como o split payment (a parcela devida ao Fisco é automaticamente separada e provisionada para o governo) e o cashback tributário (retorno do tributo pago), alinhando o Brasil ao que já é adotado em mais de 170 países”, explicou.

Ao projetar o legado para a próxima gestão, o secretário afirmou que o Ceará será entregue com equilíbrio fiscal, previsibilidade de recursos, obras em todos os municípios e um conjunto robusto de investimentos estruturantes.

Entre as áreas prioritárias estão a educação em tempo integral, a infraestrutura logística, a tecnologia da informação e a atração de investimentos nacionais e internacionais, consolidando um ambiente favorável ao desenvolvimento sustentável do Estado.

Caravana capacitou mais de 3,5 mil profissionais

O Governo do Ceará apresentou ontem o balanço da edição 2025 e as diretrizes do projeto Caravana Ceará Um Só 2026. A iniciativa percorreu as 14 regiões de planejamento do Ceará, com atuação presencial em 121 municípios.

Além disso, promoveu a capacitação de 3.517 participantes, entre servidores públicos, gestores municipais e técnicos das administrações locais. O projeto é executado pela Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag-CE) em parceria com a Escola de Gestão Pública do Ceará (EGPCE).

O foco é fortalecer a cooperação federativa e orientar gestores municipais sobre temas estratégicos da administração pública. Ao longo do percurso, foram firmados 54 pactos do programa Ceará Sem Fome.

A iniciativa também contou com ações de regularização fundiária, que resultaram na entrega de 1.955 escrituras definitivas a famílias cearenses, em parceria com a Companhia de Habitação do Ceará (Cohab).

Segundo o secretário do Planejamento e Gestão, Alexandre Cialdini, a Caravana foi estruturada para levar soluções práticas aos municípios. "Não discutimos hipóteses. Levamos aquilo que o município precisa fazer, de forma objetiva, diante das reformas tributária, administrativa e previdenciária. É um trabalho técnico, orientado e contínuo", destacou.

O projeto conta com a colaboração de diversas instituições, como a Universidade Federal do Ceará (UFC), conselhos profissionais, Tribunal de Contas do Estado e entidades da sociedade civil.

Ao todo, mais de 100 especialistas e conteudistas participaram da elaboração das trilhas de capacitação, que permanecem disponíveis em plataforma aberta, garantindo acesso permanente ao conteúdo produzido.

As ações incluem seminários presenciais, trilhas de treinamento, apoio técnico aos municípios e compartilhamento contínuo de informações sobre finanças públicas, gestão territorial, administração e políticas sociais.

Para 2026, a Caravana Ceará Um Só prevê a visita a 63 municípios, completando o atendimento aos 184 municípios cearenses. Entre as novidades da próxima edição está a oferta de uma plataforma tecnológica gratuita, que permitirá aos municípios operar, de forma integrada, sistemas de orçamento público, gestão patrimonial e tramitação de processos administrativos.