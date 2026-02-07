Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil São 3 editais com recursos não reembolsáveis (subvenção econômica) da ordem de R$ 3,3 bilhões para projetos que impulsionem a Nova Indústria Brasil (NIB).

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) anunciaram o lançamento de 13 editais com recursos não reembolsáveis (subvenção econômica) da ordem de R$ 3,3 bilhões para projetos que impulsionem a Nova Indústria Brasil (NIB). O segmento que receberá a maior fatia é o de transição energética, com R$ 500 milhões.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 6, em reunião extraordinária do Movimento Empresarial de Inovação (MEI), na Confederação Nacional da Indústria (CNI), em São Paulo.

Os editais visam à reindustrialização em setores estratégicos, com foco em sustentabilidade, autonomia tecnológica e diminuição da dependência externa, além de geração de empregos e renda para o país.

Entenda como funciona

Os recursos não precisarão ser devolvidos às instituições concedentes e estão disponíveis para empresas de todos os portes. Podem concorrer empresas brasileiras que tenham propostas de desenvolvimento tecnológico alinhadas às linhas temáticas dos seis setores estratégicos da NIB: cadeias agroindustriais, saúde, infraestrutura, transformação digital, transição energética e defesa nacional.

Os itens financiáveis são gastos de pessoal, serviços de consultoria, equipamentos e material de consumo, entre outros.

"Do início da nossa gestão, até o fim de 2025, o MCTI, por meio da Finep, investiu R$ 44,3 bilhões, incluindo contrapartidas, em 3.090 projetos ligados à NIB", disse a ministra Luciana Santos. "Estamos assumindo uma postura ativa, apresentando aos empresários do país estas chamadas, com recurso nobre para a inovação, contribuindo com o crescimento sustentável, tecnológico e inclusivo, como bem ressaltou o presidente Lula."

"O propósito desta rodada de oferta de recursos não reembolsáveis às empresas é contribuir para fomentar a inovação, reduzir assimetrias regionais, promover a transferência de tecnologia e fortalecer a competitividade nacional, de forma que a política pública da NIB alcance os resultados esperados", disse o presidente da Finep, Luiz Antônio Elias.

Cada setor já tem a disponibilidade de recursos definida:

Cadeias Agroindustriais; Saúde; Tecnologias Digitais; Base Industrial de Defesa, e a Chamada Regional receberão R$ 300 milhões cada de subvenção econômica.

Transformação Mineral receberá subvenção de R$ 200 milhões.

Economia Circular e Cidades Sustentáveis, R$ 150 milhões.

Mobilidade Sustentável, R$ 120 milhões. Semicondutores, R$ 100 milhões.

Desafios Tecnológicos, R$ 210 milhões (deste total, R$ 60 milhões em um edital para desenvolvimento de trator para agricultura familiar e outro de R$ 150 milhões para o Eletrolisador Nacional).

Setor de transição energética receberá a maior parte dos recursos: R$ 500 milhões.

Seis chamadas já estão disponíveis no site da Finep. A financiadora vai realizar uma série de lives no YouTube da agência, até o final de março, com a participação de equipe técnica da Finep para esclarecimentos sobre os editais.

Agro

