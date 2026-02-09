Unimed Fortaleza investe R$ 4,2 milhões em centro de distribuição em Itaitinga

Resumo
A Unimed Fortaleza deve acrescentar um centro de distribuição (CD) à lista de ativos que opera no Ceará em breve. Com investimento de R$ 4,2 milhões para uma área construída de 1,6 mil metros quadrados, a estrutura está sendo construída em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza.
No início da semana, a Secretaria do Meio Ambiente do Município recebeu o pedido de emissão da licença de operação para “execução de comércio atacadista de medicamentos e drogas de consumo humano”.
O CD vai ficar na Avenida 4º Anel Viário, onde a maioria dos galpões logísticos de grandes empresas estão localizados no Ceará, com acesso direto à Capital e saídas para o Interior.
Em nota ao O POVO, a cooperativa de médicos diz estar preparando “uma estrutura robusta para garantir o abastecimento, o suporte operacional das unidades de saúde e aumentar a qualidade e segurança no processo de atendimento do paciente”.
Na prática, o centro de distribuição deve abastecer as demais unidades e é classificado como “projeto estratégico voltado à otimização da logística de toda a rede própria da cooperativa”.
Volume e material não foram revelados, mas pelo porte dos dois hospitais se projeta a logística de cargas essenciais aos pacientes.
O Hospital da Unimed, localizado no bairro São João do Tauape, em Fortaleza, conta com atendimento de urgência e emergência, centro de imagens e complexos cirúrgico e cardiológicos, além de laboratórios de análises clínicas.
Já o Hospital da Unimed Sul, tem emergência pediátrica com capacidade de até 15 mil atendimentos por mês e 141 leitos, ala obstétrica com 3 salas para parto natural com banheira, UTI adulto e neonatal e centro cirúrgico com janelas de vidro para parto assistido, além de 7 salas de cirurgia para diversas especialidades médicas, quarto vip, centro de imagem, laboratório e um centro de oncologia e infusão
Até setembro de 2025, data das informações mais recentes apurados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a Unimed Fortaleza tinha contratos para o cuidado de 361.602 beneficiários de planos de saúde no Ceará.
Os dados expostos ainda demonstram que 63,4% desse total vem de contratos com planos coletivos. A taxa é menor que os 83,9% identificados no setor.
No Estado, também segundo a ANS, existem cerca de 1,4 bilhões de usuários de planos de saúde e a Unimed Fortaleza se posiciona entre as 358 operadoras ativas com beneficiários.
Já nas receitas declaradas, a cooperativa de médicos declarou ainda uma despesa assistencial de R$ 1,99 bilhão no ano e uma receita de contraprestações em torno de R$ 2,31 bilhão.