Estado do Ceará estuda ampliação de Planta Automotiva em Horizonte

EXPANSÃO vai depender da demanda dos investidores, segundo a PGE

Resumo O governo do Ceará planeja ampliar a recém-inaugurada planta da automotiva em Horizonte para atrair novas montadoras



A PGE utiliza drones e equipamentos topográficos para mapear e medir terrenos vizinhos desde o início de 2025



Moradores das comunidades afetadas temem que as indenizações por desapropriação sejam insuficientes para recomprar moradias



O Estado afirma que a desapropriação depende da confirmação de novos investidores e priorizará o diálogo administrativo

Inaugurada no fim de 2025 em cerimônia que contou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e executivos da General Motors, a Planta Automotiva do Ceará (Pace) é alvo de estudos para a ampliação pelo governo cearense. Com dois veículos prestes a iniciar a produção, o Estado planeja a expansão do empreendimento há pelo menos um ano.

Técnicos da Procuradoria Geral do Estado (PGE) são os responsáveis por fazer medições e imagens de propriedades vizinhas à Pace desde o início de 2025, segundo os habitantes de Horizonte, a 40,3 quilômetros de Fortaleza e onde está instalada a planta, relataram ao O POVO.

Sob anonimato, eles contaram que visitas foram feitas ao longo de toda a primeira metade do ano passado, quando as terras foram medidas e fotografadas por equipamentos topográficos e drones.

As comunidades de Lagoinha e do Canto Verde, além de proprietários de sítios e fazendas, foram os alvos das medições. “Até agora o povo não sabe onde e como vai ficar”, comentou um dos donos de terreno.

Mudança, desapropriação e prazos

Há pessoas que já buscaram outro local para morar depois de serem visitados pelos técnicos da PGE. Ao O POVO, eles disseram não se importar com a remoção, mas temem pelo preço pago pelas terras e casas para que possam adquirir propriedades de porte semelhante.

“Chegaram lá e disseram que em dezembro de 2025 tinham que sair de lá”, conta o proprietário de um sítio, que relata casos de moradores que já buscaram casas para comprar e de pequenos produtores rurais preocupados com a manutenção da atividade se não conseguirem terras apropriadas.

O prazo de dezembro de 2025, no entanto, não foi cumprido. Nesta época, o governador Elmano de Freitas (PT) tinha lançado a produção dos Chevrolets Spark e Captiva e chegou a dizer que deveria anunciar novas montadoras para o Pace até o fim do ano passado - o que não aconteceu também.

A atuação do governo cearense, no entanto, demonstra planejamento, mas nenhuma decisão concreta sobre a ampliação. Na época em que as visitas aos habitantes de Horizonte começaram, os memorandos de entendimentos assinados entre as montadoras, a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) - responsável pelo projeto - e a Comexport - investidor privado que reúne as marcas - sequer eram públicos e apenas um se confirmou.

Plano de expansão e demanda dos investidores

Procurada pelo O POVO, a PGE confirmou que os técnicos do Estado fizeram visitas nas propriedades do entorno da Pace. “A visita está amparada no Decreto no 36.078, de 21 de junho de 2024, que dispõe da criação do Polo e prevê a desapropriação de forma planejada”, acrescentou em nota.

A decisão de desapropriação, no entanto, depende principalmente de “eventuais manifestações de interesse de investidores”, diz a PGE, sinalizando que a demanda por espaço deverá ser atendida à medida que novas montadoras confirmem a instalação na Pace.

Já sobre os prazos, a Procuradoria observou que “não há projeção de prazo para a desapropriação das famílias” e afirmou que “a fase atual é inicial, onde são feitas avaliações e planejamentos para instalação da Pace”.

“A PGE-CE afirma, no entanto, que, posteriormente, quando chegada a fase de desapropriação, será priorizado o diálogo com as pessoas e buscada a resolução da questão prioritariamente na esfera administrativa”, completou sem dar prazos para isso.



