Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados ￼ARLINDO Chinaglia é o relator da proposta que confirma o acordo entre União Europeia e Mercosul

O deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), presidente do Parlamento do Mercosul (Parlasul) e relator do acordo entre União Europeia e Mercosul (MSC 93/26), confirmou ontem que o texto pode ser votado pelo Plenário da Câmara na semana após o Carnaval.

O presidente da Câmara, Hugo Motta, já havia anunciado a votação para o fim do mês.

￼Chinaglia apresenta o seu parecer na Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul hoje. Ele recomendou a aprovação do acordo, que, se aprovado, será transformado em projeto de decreto legislativo e seguirá para análise do Plenário.

"Quando há um acordo internacional, cabe ao Congresso aprovar ou rejeitar. Não cabe nenhuma alteração de conteúdo", explicou o deputado.

A Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul é composta por 10 senadores e 27 deputados federais. A reunião ocorre a partir das 10 horas.

Assinado em janeiro, após mais de duas décadas de negociação, o tratado tem milhares de páginas e precisa ser confirmado pelos parlamentos dos blocos comerciais para começar a valer.

O acordo prevê que ambos os blocos eliminem ou reduzam gradualmente até 90% das tarifas de importação e exportação de diversos produtos no período de uma década. O texto assinado pelos dois blocos econômicos precisa ser confirmado pelos parlamentos locais para entrar em vigor.

Avaliação

Na avaliação do consultor legislativo, Pedro Garrido, embora haja um entendimento de que o Congresso não pode alterar termos de acordos internacionais e apenas ratificar seu conteúdo, os parlamentares podem estabelecer cláusulas interpretativas.

"Isso é utilizado de vez em quando. Às vezes há interpretações de que isso não pode ser feito, mas existem na história casos concretos com relação a isso. Então poderia haver uma espécie de emenda do ponto de vista do direito interno, que seria a interpretação do Brasil sobre aquele acordo, algum tipo de ressalva. Isso já aconteceu, por exemplo, em acordos de propriedade intelectual, mas, no geral, acho que é importante notar que é o Congresso Nacional quem tem uma competência exclusiva para, como diz a nossa Constituição Brasileira, resolver definitivamente (o acordo)," explicou o especialista em entrevista à rádio Câmara.

Garrido lembrou que o Parlamento Europeu encaminhou alguns questionamentos sobre o acordo à justiça europeia. Mas existe também um entendimento de que a parte comercial do tratado poderia entrar em vigor antes se aprovada pela Comissão Europeia, em princípio; com temas de cooperação política dependendo de aprovações pelos parlamentos nacionais.

Há também uma parte do tratado que indica que, se um dos estados integrantes do Mercosul aprovar internamente o acordo, poderia haver a entrada em vigor dele a partir da aprovação pela União Europeia, de forma bilateral.

"Mas só um elemento que acho que é interessante também é que esse acordo entre o Mercosul e o estados partes do Mercosul. Então ele pode entrar em vigência bilateralmente com o Brasil e a União Europeia, o Paraguai com a União Europeia, a Argentina com a União Europeia. Quem ratificar primeiro, isso é uma preocupação também do governo brasileiro, pode iniciar a vigência para si nessa relação bilateral. Digamos Brasil e União Europeia antes dos outros", destacou. (Agência Câmara de Notícias)





Regras

O acordo Mercosul-UE prevê a redução gradual de tarifas sobre a maior parte dos bens e serviços. O Mercosul zerará tarifas sobre 91% dos bens europeus em até 15 anos, enquanto a União Europeia eliminará tarifas sobre 95% dos bens do Mercosul em até

12 anos