Expansão dos setores industriais impulsiona crescimento do Ceará, aponta estudo

O Ceará vem consolidando sua posição como um dos estados mais dinâmicos do Brasil no setor industrial, com destaque para o crescimento da indústria calçadista, da tecnologia e da siderurgia.

Atualmente, o Estado é o maior polo calçadista do Brasil, superando o Rio Grande do Sul, que historicamente liderava o setor.

As conclusões vêm de levantamento apresentado durante o Plano de Voo 2026, evento promovido pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil do Ceará (Amcham), em Fortaleza.

“Nós ultrapassamos o Rio Grande do Sul, que era o maior polo calçadista, e hoje somos o maior polo calçadista de todo o Brasil, inclusive com números expressivos de exportação”, destaca Brígida Miola, secretária executiva da Indústria no Governo do Ceará.

A secretária ressalta que o crescimento do setor é resultado de uma estratégia contínua de atração de investimentos, tanto em áreas tradicionais quanto em novos segmentos industriais.

“Nós continuamos trabalhando na atração de novas indústrias, desde data centers até indústrias voltadas para o cenário do setor verde, como hidrogênio verde e energias renováveis, sem deixar de lado setores tradicionais como o calçadista, têxtil e alimentício”, afirma.

Tecnologia, data centers e nova indústria

Um dos principais destaques foi o investimento em tecnologia, como a instalação de do data center do TikTok no Porto do Pecém, em Caucaia.

Para a secretária, esse tipo de empreendimento representa uma mudança no conceito tradicional de indústria.

“Quando falamos de indústria hoje, não falamos mais apenas do setor calçadista ou têxtil. Falamos também de uma indústria de tecnologia”, ressalta.

Para ela, essa vinda de data centers para o Ceará está diretamente relacionada com energia renovável, previsibilidade, infraestrutura e segurança jurídica.

A localização estratégica do Estado também pesa na decisão dos investidores.

Esse é o ponto do Brasil mais próximo da Europa, dos Estados Unidos e da África, o que reduz custos logísticos e energéticos.

Mas a Brígida também ressalta que mesmo com a diversificação da indústria, o avanço da siderúrgica ainda foi decisivo para os resultados recentes do Ceará.

“O setor de siderurgia fez com que os números de exportação mais que dobrassem de 2024 para 2025, e o setor calçadista também foi um dos que mais cresceram dentro da indústria”, completa.

Exportações em alta e geração de valor

Em 2025, o Ceará registrou US$ 2,3 bilhões em exportações, com crescimento tanto no setor industrial quanto no agronegócio.

Além da indústria calçadista e siderúrgica, também houve avanços nos setores de alimentos e bebidas.

“Esses números mostram que o Ceará não exporta apenas matéria-prima. O Estado exporta produtos com maior valor agregado, o que gera riqueza e impulsiona o PIB”, explica Brígida.

O agronegócio também contribuiu para esse desempenho, especialmente com exportações de pescado, castanha de caju e frutas.

Indústria e eleições presidenciais de 2026

O cenário político também esteve em pauta durante o evento. De acordo com levantamento da Amcham, o empresariado brasileiro entra no ciclo eleitoral de 2026 com cautela:

39% avaliam o cenário como neutro



31% se dizem pessimistas



16% mantêm otimismo

Entre os principais temores estão o desequilíbrio fiscal, o aumento dos gastos públicos, a insegurança jurídica e a polarização política.

Para o gerente financeiro Mario Holanda, da Phoenix Services, o maior desafio é a falta de previsibilidade.

“A falta de visibilidade sobre as decisões de governo preocupa. É preciso um equilíbrio saudável: nem um Estado que absorva tudo, nem um mercado totalmente desregulado. O que o empresário precisa é clareza jurídica e um plano estratégico”, afirma.

Ele também destacou que a baixa produtividade nacional, “estagnada há anos”, está diretamente ligada à inovação, tecnologia e qualificação da mão de obra.

Apesar das preocupações do setor empresarial, a secretária da Indústria avalia que o cenário político não tem interferido diretamente nos resultados do Ceará.

“Nós não estamos deixando que o cenário político nos atinja. Os números mostram isso: tivemos os melhores resultados em empregos formais e crescimento industrial”, declara.

Ao mesmo tempo, ela reconhece que o desafio é manter esse ritmo de crescimento em um ambiente político instável, reforçando a importância de políticas industriais robustas e da continuidade na atração de investimentos.



