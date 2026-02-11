Foto: Heudes Régis/Objetiva Imagens/Divulgação ￼JOÃO Carlos Paes Mendonça prepara transição no grupo JCPM

Resumo O grupo JCPM iniciou a comercialização de 16 mil m² da segunda etapa do shopping RioMar Kennedy, que já estava construída e pronta para ocupação.

Será lançada uma segunda torre empresarial no RioMar Papicu, com 260 salas e investimento estimado em R$ 70 milhões.

João Carlos Paes Mendonça defende que os shoppings devem focar em gastronomia, lazer e serviços para complementar as vendas presenciais frente ao comércio eletrônico

O grupo JCPM foi dividido em duas holdings (uma para shoppings e outra para incorporações) para organizar a transição de comando para os conselheiros e netos do empresário

O empresário prioriza o uso de recursos próprios em seus investimentos para evitar o impacto negativo das altas taxas de juros no Brasil

João Carlos Paes Mendonça, presidente do grupo JCPM, descreve o RioMar Fortaleza (Papicu) e o RioMar Kennedy como dois empreendimentos construídos para o futuro.

A estratégia do empresário consistiu em realizar construções definitivas para evitar obras enquanto os shoppings estivessem em operação, permitindo a liberação gradual de novos espaços de locação.

Inaugurado em 2016 com 37 mil m² de área bruta locável (ABL), o RioMar Kennedy possuía, na verdade, um total de 53 mil m² construídos.

Agora, o grupo, que parte para os 91 anos, inicia a comercialização da segunda etapa, disponibilizando os 16 mil m² restantes, começando pelo piso inferior. O grupo JCPM, um dos líderes do varejo nacional e o maior do Nordeste, possui participação em cerca de 11 centros comerciais no Brasil.

Além do Kennedy, a companhia anunciou o Empresarial RioMar Fortaleza 2, no Papicu, onde a primeira torre já está integralmente comercializada.

O novo projeto prevê 260 salas em 20 andares, com um investimento estimado em R$ 70 milhões. No âmbito social, o grupo celebra os 10 anos do Prêmio RioMar Mulher Fortaleza, que já reconheceu 101 mulheres de destaque no Ceará.

O POVO - Ao fim do ano passado, o Valor Econômico trouxe uma informação que o grupo negou. Que estariam negociando uma fatia da rede de shoppings no mercado brasileiro, mas voltaram atrás por conta do cenário da economia. O senhor reafirma não haver interesse em vender um pedaço do grupo, mesmo mantendo o grupo no controle?

João Carlos Paes Mendonça - Não teria nenhum problema em vender uma parte do grupo. Era até bom para conseguir mais recursos para novos projetos. Nós não negamos quando é verdade. Quando é verdade, a gente confirma. Não tinha nada disso e não tinha nenhum desmérito vender. As 16 principais redes de shoppings estão vendendo; ótimo, eu acho uma atitude muito correta.

O POVO - O que explica investimento em shopping center hoje, em loja física, venda presencial, em um mundo que compra cada vez mais pela internet?

JCPM - Primeiro, instalamos nossos shoppings muito antes dessa onda de e-commerce. Mas eu convivi muito bem o e-commerce com as lojas físicas. Os shoppings estão mudando muito o seu mix e hoje estão muito mais ligados à gastronomia, lazer, complementando as lojas com serviços. Não vejo problema nenhum em se conviver os dois. O problema é a qualidade do shopping, das lojas, dos serviços que prestamos à comunidade.

O POVO - Sobre o Prêmio RioMar Mulher que será realizado em Fortaleza, homenageando dez mulheres… Por que o RioMar faz esse tipo de prêmio e qual é a estratégia de fazer essa homenagem tão importante, trazendo essas mulheres em destaque não só para a economia e para o social aqui em Fortaleza?

JCPM - Temos tradição de prestar homenagem às mulheres no Recife por meio do shopping Tacaruna. Isso é muito mais uma ligação com a comunidade.

Para surpresa nossa, quando começamos há 10 anos, as mulheres, de maneira extraordinariamente forte no Ceará, ficamos surpreendidos com a qualidade do trabalho dedicado por essas senhoras na cidade de Fortaleza.

Hoje estamos mais surpreendidos com a qualidade de profissionais e das pessoas que prestam serviços à comunidade de Fortaleza. E é uma maneira de se conviver junto com essa sociedade, acompanhando os passos e homenageando aquelas de destaque em cada um dos segmentos da sociedade.

O POVO - O entretenimento é de fato a grande âncora que faz as pessoas saírem de casa para ir a shopping center?

JCPM - Depende… Tem cliente que vai comprar, tem o que aproveita para ir a restaurante, fast-food, teatro, entretenimento. Mas tudo é um mix. Você tem que atrair o cliente, principalmente em um shopping como o Papicu, que é um shopping gigante, com 93 mil m² de ABL, 330 mil m² de construção, 6,7 mil carros, de estacionamento… Decidimos, inclusive, fazer de uma só vez para não tumultuar as expansões. Estamos gradativamente crescendo no mercado de Fortaleza.

O POVO - O RioMar Kennedy foi feito em um tamanho x, mas somente foi aberta uma parte dele. Tem perspectiva de abrir o restante que está pronto?

JCPM - Já começamos a comercializar as lojas. Já temos as lojas âncoras definidas. Em pouco tempo estaremos entregando outra parte do shopping. Fizemos de uma vez só porque facilita, mas somos empresários que podemos investir no longo prazo… É muito mais fácil você construir para entregar no futuro essa outra parte do shopping. Uma vez que fazer outras construções com o empreendimento em funcionamento cria um problema muito sério para a operação.

O POVO - E no RioMar Kennedy. O senhor também mencionava que está sendo um sucesso legal, que também o entorno está se impactando positivamente. Também se pensa em expansão?

JCPM - Lá nós temos uma torre empresarial, está dentro do bairro… Mas lá não é um bairro dinâmico para ter advogados, cirurgiões médicos etc. Mas pensamos ele para o futuro. Quer dizer, nós criamos o do Kennedy e foi um shopping pensado para o futuro. Lutamos muito por aquela avenida Sargento Hermínio, que fosse concluída, e foi concluída. Roberto Cláudio (prefeito de Fortaleza entre 2013 e 2020) fez um trabalho bonito quando ele começou.

Hoje o que se vê é que o Kennedy é totalmente novo, totalmente… Um bairro que estava degradado, com aquele terreno da Vicunha fechado, aquele prédio que compramos dos parentes Otoch. Então o Kennedy estava abandonado, ninguém nem sabia o que era Kennedy. Nós botamos o nome de Presidente Kennedy, tiramos hoje o "Presidente", colocamos "Kennedy".

E hoje é um bairro que está se fortalecendo como bairro importante daquela região. O bairro, talvez, o mais importante daquela região. E tem muito futuro pela frente. Moura Dubeux está construindo muito. E tem oportunidade de se desenvolver todo aquele terreno do Vicunha, que era a fábrica.

Estamos crescendo devagarinho, já vamos ampliar, aliás, não é ampliar. Nós construímos o shopping definitivo. Lançamos uma primeira parte para ficar mais outra parte para o futuro. Agora já chegou o futuro. Já comercializamos para o primeiro andar, para o térreo, da expansão, e em cima também. Estamos entrando na expansão nas lojas, de locar as lojas, que está chegando o momento.

O POVO - O senhor diria que Fortaleza, o mapa da Cidade ainda comporta outros centros de compra ou não? Ou agora o momento é de no máximo expandir o que já existe?

JCPM - Acho que shopping é igual a coração de mãe: sempre cabe mais um. Mas acho que a Cidade é extremamente competitiva, com bons shoppings. Dentro do entorno de Fortaleza todas as áreas estão definidas, mas sempre cabe mais uma. Estamos ainda no processo de consolidação dos nossos shoppings, pelo tamanho, a grandiosidade da construção. É um gigante no meio dos shoppings brasileiros. Estamos interessados em fortalecer as nossas operações. Kennedy está indo muito bem. Estamos ajudando desenvolvendo aquela região. Hoje o Kennedy é outro mundo.

É o que aconteceu com o Papicu. Hoje é uma área que está se desenvolvendo com várias profissões. Vamos construir uma segunda torre empresarial no Papicu. É uma demonstração que o bairro cresceu.

O POVO - O grupo já tem planejamento para uma torre empresarial a mais para o RioMar Fortaleza, no Papicu; quais os detalhes do projeto?

JCPM - Ele tem anexo ao Shopping, do mesmo modelo já existente. Nós temos uma torre no Papicu e vamos fazer a segunda do outro lado. Ele tem 20 pavimentos, 260 unidades. Vamos começar a qualquer dia. Já está todo aprovado o projeto. Não demora muito. Nós gostamos de começar e, depois que começa, que a gente lança.

Nós não somos incorporadores; nós incorporamos, mas nossa mentalidade não é do incorporador, que é muito boa, tudo bem, respeito e é ótimo, mas nós temos um estilo diferente. A gente primeiro constrói uma parte boa e depois começa a comercialização.

O POVO - O grupo pretende investir mais em incorporação?

JCPM - Provavelmente, nós estamos trabalhando com shoppings, nós temos todos esses shoppings de participação, temos os shoppings que precisamos fazer um trabalho de recuperação mais forte. Alguns shoppings de que somos sócios, acionistas, mas não temos uma presença forte da gestão, e depois também entraremos, sem dúvida, na área de incorporação. Nós estamos com um projeto aqui muito bom, chamado o Condomínio de Praia de Guadalupe.

É um projeto excelente, forte dessa área. E vamos construir também aqui torres, vamos construir em Fortaleza. Temos outras áreas disponíveis em outras cidades. Então, devagarinho nós vamos desenvolvendo. Nós pegamos o grupo e dividimos em dois. Uma holding, que cuida exclusivamente de todos os assuntos ligados ao shopping.

Isso vem desde gestão, mas nós temos também de comercialização, trabalho de comercialização, tudo ligado ao shopping. Essa é uma empresa de uma rede de shopping centers. É JCPM Shopping Centers. A outra é JCPM Participações e Empreendimentos para cuidar de construção, de incorporação, de sistemas de comércio, de comunicação, inclusive da parte social que sai do shopping para vir para a holding, para que a gente foque cada uma nas suas atribuições objetivas.

O POVO - Com essas torres entra a holding de incorporação...

JCPM - Esse é da incorporação. Aproveitamos os terrenos dos shoppings. Porque nós queremos fortalecer cada vez mais e depois desenvolver esses bairros que precisavam do desenvolvimento. O Papicu, se você lembra, ninguém podia chegar lá. Era uma área degradada, cheia de bronca de todo o tamanho.

Hoje é um bairro bom, o bairro está se tornando um bairro nobre, com apartamentos extraordinários, grandes construções vêm mais por aí, que eu sei que alguns incorporadores estão chegando por lá.

Nós estamos construindo também, mas o nosso é restrito à nossa área do shopping. Por enquanto, em Fortaleza, nós não saímos dessa área. Aqui nós também estamos fazendo a mesma coisa no Recife.

Temos também perspectiva de Salvador, também aproveitando os terrenos da mesma área do shopping e surgindo oportunidades boas para adquirirmos os terrenos para realizar projetos importantes.

O POVO - O senhor já pensou em investir em construção pesada?

JCPM - Isso é para outros que têm vocação e conhecimento e tecnologia para isso. Nós não temos e não queremos aprender.

O POVO - Como é o grupo em ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança - ASG), nessa expertise que o grupo lidera no Nordeste?

JCPM - ESG nós somos quase pioneiros, talvez, no mundo, viu? Meu pai, em 1935, tinha uma bodega, uma mercearia. Então ele botou na frente do balcão dele um barril, um tonel, a gente chama no Nordeste de porrão. Ele pegava a água da chuva, colocava lá, enterrado esse porrão, e ele tinha ligação entre Sertão e Agreste do estado de Sergipe e as pessoas passavam lá e paravam para tomar água. Então, ele fidelizou esse cliente. Já era o começo do ESG por aí.

E depois nós temos um trabalho muito grande dessa área do passado, do Bompreço, nós tivemos participação nos lucros, nós tivemos acionistas… Dos nossos colaboradores tínhamos plano de saúde, restaurante no local de trabalho. Isso já era o processo de ESG, que hoje é normal isso. Não é tão normal, a gente pensa que é normal, mas não é não. Então, em ESG nós estamos totalmente integrados dentro do processo, sem saber o que era.

O POVO - Olhando para o futuro, o grupo tem alguma previsão de mudança de layout, algum expansão aqui nos shoppings, além dessa que o senhor já estava mencionando do RioMar Kennedy e Papicu?

JCPM - Estamos nos adaptando à realidade do mundo. O mundo muda todo dia. Agora, depois de inteligência artificial (IA), a gente dorme e no outro dia já mudou o mundo. Então, nós temos que estar atualizados, queremos atender os clientes pesquisando, sabendo o que os clientes querem de uma nova fase… Estamos acompanhando tudo e oferecendo o que ele quer. Ele quer serviço, ele quer entretenimento, ele quer a alimentação, ele quer um acesso de saúde e tudo isso. Nós temos teatro, nós já chegamos aí com teatro.

Temos um shopping grande (Papicu), grande, extremamente um dos maiores do Brasil, grande, e agora é o shopping do futuro. É um shopping que as pessoas vão frequentar, porque tem toda a estrutura. Tem 6.670 vagas de estacionamento, tem 400 lojas, tem 300 e tantos mil metros de construção.

É um negócio fenomenal… É um shopping do futuro. Esse ainda hoje vem crescendo, crescendo, mas ele tem que crescer devagar, porque ele é grande demais. E inegavelmente Fortaleza é um mercado competitivo.

O POVO - Como o senhor enxerga o cenário econômico nacional? Como avalia os juros bastante elevados?

JCPM - Para nós, não tem impacto em nossos investimentos, porque nós não temos alavancagem, trabalhamos com recursos próprios. Mas, para a economia brasileira, é muito ruim.

Nós estamos com uma parte econômica relativamente boa. O desemprego baixo, a inflação mais ou menos sobre o controle, mas a sociedade está pagando caro os juros. Por quê? Porque o banco quer? Não, porque o governo gasta demais, o déficit fiscal.

É preciso que o governo controle os gastos, não gaste exageradamente, para deixar que o Banco Central não seja obrigado a aumentar os juros. O Banco Central não aumenta juros porque quer aumentar juros… É porque é obrigado para não haver o descontrole dos preços e, consequentemente, da inflação. Para controlar a inflação, temos que pagar esse preço monumental de ver os gastos públicos exageradamente altos.

O POVO - Ninguém acredita, mas o senhor tem 87 anos (terá 88 em 24 de junho), e está envolvido com operação, mas imagino que menos um pouco… O senhor produz vinho em Portugal, com rótulo (Maria Izabel, Quinta Maria Izabel e o MI), eu pergunto: O que está na agenda para os próximos anos e como toca a transição no comando da empresa?

JCPM - Hoje estou no Conselho de Administração, fazendo uma transição. Nós dividimos o Grupo em duas empresas (holdings), uma que cuida exclusivamente da área de shoppings e os negócios que os cercam, e temos outra, a JCPM Participações e Empreendimentos, com vários segmentos que temos que cuidar: temos incorporação, temos sistema de comunicação, temos uma área social, então, estamos no processo de transição.

Já temos um CEO para a área de Shoppings, e estamos trabalhando na JCPM Participações e Empreendimentos, onde discutimos as questões estratégicas com demais conselheiros, alguns deles são, inclusive, os meus netos, jovens, dispostos, e eu espero que, dentro de algum tempo, eu possa descansar um pouco. Já tenho 77 anos de trabalho. (Colaboraram Jocélio Leal, Juliana Matos Brito e Samuel Pimentel)