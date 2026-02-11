Ônibus e táxi puxam inflação de Fortaleza como a 2ª maior do NE e 4ª do Brasil

Foto: FERNANDA BARROS O aumento das passagens de ônibus em Fortaleza, com a tarifa atual de R$ 5,40, foi de 20%, pesando para 15,87% na inflação

A inflação oficial da Grande Fortaleza abriu o ano em 0,47%, sendo o segundo maior índice do Nordeste e o quarto do Brasil.

O grupo transportes puxou a alta frente ao resultado de 0,17% de dezembro do ano passado, sobretudo pelo maior aumento nas passagens de ônibus aplicado do País, registrado na capital cearense, e pelos preços dos táxis.

Assim, a Cidade ficou, em janeiro, atrás apenas de Rio Branco (0,81%), Salvador (0,52%) e Campo Grande (0,48%). Além disso, superou a média nacional, de 0,33%.

O percentual foi divulgado nesta terça-feira, 10 de fevereiro, sendo medido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os dados demonstram que, nos últimos doze meses encerrados em janeiro de 2026, o IPCA ficou em 4,43% na Grande Fortaleza, quase empatando com os 4,44% registrados no País.



Tanto localmente como localmente, na passagem de dezembro para janeiro, o grupo transportes, que engloba transporte público, veículo próprio e combustíveis, foi o que teve maior peso.

A variação no País foi de 0,60%, destacando-se como o maior impacto no resultado do mês (0,12 p.p.).

Com a alta de 2,14% nos combustíveis, em especial na gasolina (2,06%), principal impacto individual no resultado do mês (0,10 p.p.), puxaram o salto de preços para os brasileiros o etanol (3,44%), o óleo diesel (0,52%) e o gás veicular (0,20%).

Ainda em transportes, o ônibus urbano variou 5,14% em janeiro, especialmente por conta da incorporação dos seguintes reajustes tarifários:

20% em Fortaleza (15,87%) , a partir de 1º de janeiro



, a partir de 1º de janeiro 6% em São Paulo (9,18%), a partir de 6 de janeiro, considerando as gratuidades aos domingos e feriados.



6,38% no Rio de Janeiro (5,32%), a partir de 4 de janeiro



5,36% em Salvador (5,19%), a partir de 5 de janeiro



8,7% em Belo Horizonte (3,99%), a partir de 1º de janeiro, contemplando, também, a gratuidade aos domingos e feriados iniciada em 14 de dezembro de 2025



4,16% em Vitória (2,70%), a partir de 12 de janeiro

Além disso, por conta da redução tarifária aos domingos e feriados, Curitiba registrou variação de 1,85% no ônibus urbano e, em Brasília, a alta foi de 3,83% devido às gratuidades aos domingos e feriados, que também estão vigentes em Belém (8,43%).

Quando é analisado o subitem táxi (1,47%) há outro reflexo inflacionário para a população, sobretudo em:

28,49% em Rio Branco (28,49%) a partir de 22 de dezembro de 2025

18,70% em Fortaleza (6,65%) a partir de 19 de janeiro

4,92% no Rio de Janeiro (4,45%) a partir de 2 de janeiro

4,53% em Salvador (1,02%) a partir de 23 de janeiro

Já os principais impactos negativos (-0,06 p.p e -0,07 p.p.) no grupo transportes vieram dos subitens transporte por aplicativo (-17,23%) e passagem aérea (-8,90%), após altas de, respectivamente, 13,79% e 12,61% em dezembro no País.

“Na estrutura do IPCA a gasolina apresenta peso de 5,07% e a energia elétrica residencial de 4,16%, ou seja, são os subitens com as maiores participações nas despesas das famílias, na ótica do indicador. Dessa forma, variações nesses dois componentes da cesta de produtos apresentam impacto no cálculo final do índice. Na energia elétrica a queda veio, principalmente, por conta da mudança na bandeira tarifária de amarela (em dezembro) para verde (em janeiro). Na gasolina houve reajuste no ICMS a partir de 1º de janeiro, impactando o preço final para o consumidor., explicou Fernando Gonçalves, gerente do IPCA.

Em suma, em Fortaleza, sete dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram resultados positivos.



Somente em transportes, apesar da queda verificada em transporte por aplicativo (-15,91%), as altas em ônibus urbano (15,87%) e táxi (6,65%) resultaram em uma elevação do grupo.

Em comunicação, a elevação foi influenciada pelo item TV por assinatura (1,34%) e aparelho telefônico (3,3%).

Já em despesas pessoais, as principais influências no item serviços pessoais foram: hospedagem (12,28%), higiene pessoal (1,12%), sobrancelha (1,84%) e recreação e fumo (1,86%).



O grupo de habitação apresentou queda de 0,74%, puxado por energia elétrica (-3,89%).

Apesar da alta em vestuário no subitem joias e bijuterias de 3,27%, o grupo apresentou variação negativa de 0,75%.

Veja como se comportou a inflação de janeiro nos grupos, em Fortaleza:

Transportes (1,80%)



Comunicação (1,19%)



Despesas pessoais (1%)



Saúde e cuidados pessoais (0,72%)



Alimentação e bebidas (0,21%)



Educação (0,17%)



Artigos de residência (0,16%)



Habitação (-0,74%)



Vestuário (-0,75%)

INPC na Grande Fortaleza

Na inflação específica para as famílias com rendimentos de 1 a 5 salários mínimos, denominado Índice de Preços ao Consumidor (INPC), para a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a alta foi de 0,62% em janeiro de 2026.

Foi 0,48 ponto percentual (p.p.) acima do resultado observado em dezembro (0,14%). Nos últimos 12 meses, o índice ficou em 4,60%, acima dos 4,05% dos 12 meses imediatamente anteriores. Em janeiro de 2025, a taxa foi de 0,10%.



Produtos alimentícios se mantiveram estáveis em relação a dezembro do ano passado.

Mas nas outras regiões do País as maiores variações ficaram com Rio Branco (0,76%), influenciada pela alta da energia elétrica residencial (5,34%) dos artigos de higiene pessoal (1,78%).

Já a menor ocorreu em Recife (0,17%), devido ao recuo da energia elétrica residencial (-3,85%) e do transporte por aplicativo (-19,31%).



Vale lembrar que a pesquisa avalia residentes nas regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju.

O próximo resultado do INPC, referente a fevereiro, será divulgado em 12 de março, segundo o IBGE.



Inflação oficial (IPCA) no Brasil



No Brasil a análise é que a inflação oficial de janeiro, em 0,33% ficou estável quando comparada a dezembro do ano passado (0,33%).

Nos últimos doze meses, o índice ficou em 4,44%, acima dos 4,26% dos 12 meses imediatamente anteriores.

Em janeiro de 2025, a variação havia sido de 0,16%. Além do maior peso do grupo transportes, comunicação apresentou a maior variação (0,82%). Os grupos habitação (-0,11%) e vestuário (-0,25%) apresentaram variação negativa.

Veja os índices da inflação oficial no Brasil em cada período

Janeiro de 2026 (0,33%)



Dezembro de 2025 (0,33%)



Janeiro de 2025 (0,16%)



Acumulado no ano (0,33%)



Acumulado nos últimos 12 meses (4,44%)

Inflação: o que é, de onde vem e como se proteger?