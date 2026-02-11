Sindicato negocia 119 demissões em terceirizada da ArcelorMittal Pecém, no Ceará

Foto: JÚLIO CAESAR ￼119 FUNCIONÁRIOS foram desligados da Evsa e 400 pararam em apoio

Resumo O Sindmetal-CE mobilizou 119 funcionários demitidos da terceirizada Evsa na ArcelorMittal Pecém

Outros 400 trabalhadores da Evsa paralisaram as atividades em solidariedade aos colegas dispensados

O sindicato denuncia a falta de justificativas e a tentativa de parcelamento das verbas rescisórias

Uma reunião jurídica foi agendada para garantir o pagamento imediato dos direitos trabalhistas

A ArcelorMittal declarou que está em dia com os pagamentos e que as demissões são responsabilidade da Evsa. A terceirizada ainda não respondeu.

O Sindicato dos Metalúrgicos do Ceará (Sindmetal-CE) recebeu, na manhã desta terça-feira, 10 de fevereiro, 119 funcionários da Evsa, empresa terceirizada que presta serviços à ArcelorMittal Pecém, em São Gonçalo do Amarante.

A mobilização ocorre por um desligamento em massa desses profissionais, visando garantir o cumprimento integral dos direitos trabalhistas diante do corte na unidade.

Em apoio, a entidade disse que outros 400 funcionários da Evsa paralisaram as atividades.

Desde as primeiras horas do dia, o presidente do Sindmetal-CE, Francisco Silveira, acompanhado por membros da diretoria da entidade, conversa para ouvir a categoria e mediar o diálogo entre a empresa e os operários.

“A empresa demitiu 119 trabalhadores sem dar justificativa de nada. Viemos para fazer uma assembleia com eles e adentrar à Justiça. Para a nossa surpresa, os outros 400 trabalhadores (da Evsa), que estavam ativos, pararam com a gente e também não quiseram entrar”, diz Silveira.

Conforme o presidente do Sindmetal-CE, as demissões foram há dez dias, internamente, sem conhecimento de sindicatos e a mobilização dos funcionários foi realizada no estacionamento da ArcelorMittal Pecém.

“Inclusive, ficou acordado aqui em assembleia que a gente vai ter uma reunião no dia de hoje (terça-feira, 10 de fevereiro) ou com a Evsa ou com a ArcelorMittal para resolver esse engasgo, já que ela é corresponsável. E amanhã (quarta-feira, 11) todo mundo vai estar aqui chegando 6 horas e a gente inicia assembleia 7h/7h30min”, detalhou o sindicalista.

Ele acrescentou que o Sindmetal-CE foi acionado na segunda-feira, 9, para informar das demissões. “Aí eu já juntei a tropa lá do sindicato e viemos para cá.”

Ainda segundo a entidade, a Evsa não queria pagar os trabalhadores, e tenta parcelar a multa rescisória para somente daqui a seis meses.

“As multas rescisórias eles queriam para pagar daqui a seis meses. Era parcelar em cinco parcelas as verbas e no sexto mês a multa rescisória”, complementou.

O relato do sindicalista é que existe trabalhador com direito a R$ 30 mil. “O menor aqui tem direito a R$ 12 mil”, conta. A reunião com o jurídico da contratante ocorrerá ainda na tarde desta terça-feira, 10.

Mas a intenção, segundo Silveira, é que haja outro ato na quarta-feira, 11, com continuidade das paralisações dos 400 funcionários até que a situação se resolva.

A Evsa atua como uma empresa agregada na planta siderúrgica, e a demissão deste contingente de metalúrgicos gera preocupação sobre a estabilidade dos postos de trabalho no setor industrial da região.

O POVO procurou a terceirizada, mas a empresa não atendeu aos telefonemas. A contratada da ArcelorMittal foi procurada também via e-mail.

Nota da ArcelorMittal na íntegra



“A ArcelorMittal informa que a assembleia realizada nesta terça-feira, 10 de fevereiro, em frente à unidade Pecém, é referente a colaboradores da EVSA, uma das empresas que prestam serviço à siderúrgica. Essas demissões não foram conduzidas pela ArcelorMittal.



A ArcelorMittal reforça que está em dia e cumpre normalmente todas as obrigações e pagamentos relacionados aos serviços contratados pela empresa. Nos casos de empresas terceirizadas, o pagamento de colaboradores e fornecedores é de responsabilidade dessas contratadas, conforme previsto na legislação e nos contratos vigentes.



Ainda assim, a ArcelorMittal acompanha a situação, orienta e cobra providências quando necessário, em linha com seus padrões de governança e com o compromisso com a integridade da cadeia de suprimentos, prática reforçada nos processos de avaliação e compliance de fornecedores. O cuidado com as pessoas é um valor para a ArcelorMittal”

Confira dicas de educação financeira no Dei Valor