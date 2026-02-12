400 funcionários de agregada da ArcelorMittal encerram paralisação após acordo

Foto: Lúcia Estrela/ Sindmetal-CE ￼A paralisação foi finalizada após acordos entre a empresa e os trabalhadores

Após fechar os acordos trabalhistas sobre as demissões em massa de 119 trabalhadores, os mais de 400 funcionários ativos da Evsa, terceirizada da ArcelorMittal no Ceará, optaram pelo fim das paralisações realizadas no pátio da siderúrgica desde a terça-feira, 10 de fevereiro.

As negociações culminaram com o estabelecimento do pagamento de direitos rescisórios e a regularização de pendências.

A reunião para a realização das tratativas ocorreu no período da manhã desta quarta-feira, 11 de fevereiro, no Pecém, em São Gonçalo do Amarante.

Nela, com o intermédio do Sindicato dos Metalúrgicos do Ceará (Sindmetal-CE), a Evsa se reuniu com dois representantes dos 119 desligados.

O aval para retomar as atividades foi dado após a decisão de que o pagamento da multa rescisória seria realizado em duas partes, sendo R$ 3 mil nesta quarta-feira, 11, e o restante no dia 27 deste mês.

“A empresa sugeriu pagar R$ 3 mil até sexta-feira, 13, e o restante das verbas rescisórias no dia 27, no ato da homologação. A proposta foi rejeitada pelos trabalhadores e, com novas negociações, veio a proposta de R$ 3 mil de imediato, e o restante para o dia 27, aprovada por maioria presente”, explicou.

Vale lembrar que este detalhamento dado por Silveira já foi de uma contraproposta. A primeira opção dada pela Evsa era de parcelamento em cinco vezes das verbas, com a multa apenas no sexto mês, movimento que fomentou a paralisação.

Portanto, além dos demitidos, o acordo realizado também englobou os 400 funcionários da empresa que protestaram em apoio aos colegas.

Foi determinado, assim, o abono das faltas dos paralisados e a regularização de pendências atrasadas, como férias, depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e plano de saúde.

Segundo o sindicato, mesmo com o acordo, a mobilização só foi finalizada após o pagamento do valor estabelecido e a regularização das pendências dos trabalhadores ainda empregados. Além disso, a entidade se manterá atenta e aguardará o depósito do restante da rescisão, no dia 27 de fevereiro.

Sobre o assunto, O POVO tentou entrar em contato com a Evsa, empresa terceirizada que presta serviços à ArcelorMittal Pecém, em São Gonçalo do Amarante, porém, ainda não obteve retorno.

Confira abaixo mais detalhes da paralisação

A paralisação foi iniciada na terça-feira, 10, com intermédio do Sindmetal, no estacionamento da ArcelorMittal Pecém, e ocorreu devido ao desligamento em massa dos 119 profissionais da Evsa.

A mobilização, que contou ainda com o apoio de 400 trabalhadores da empresa, visou garantir o cumprimento integral dos direitos trabalhistas diante do corte na unidade, visto que, conforme o sindicato, a Evsa não queria pagar os funcionário desligados, e tentava parcelar a multa rescisória para somente daqui a seis meses.

“As multas rescisórias eles queriam para pagar daqui a seis meses. Era parcelar em cinco parcelas as verbas e no sexto mês a multa rescisória”, comentou.

Colaboraram Beatriz Cavalcante e Rangel Diniz

Empresa

A Evsa é uma empresa especializada em Equipamentos de levantamento e movimentação de Cargas para indústrias do ramo siderúrgico, automobilístico, papel e celulose, alumínio, mineração, portuário, hidrelétrico entre outros