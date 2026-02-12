Amazon debate expansão de infraestrutura tecnológica no Ceará

Foto: Samuel Setubal A iniciativa busca fortalecer o ecossistema econômico regional entre o Ceará e a Amazon

Resumo Expansão e Parcerias: Amazon e SDE discutem expansão no Ceará, focando em logística e parcerias com vendedores locais para fortalecer a região.

Impacto Econômico: Com R$ 916 milhões investidos na década, a Amazon gera empregos e integra microempreendedores à cadeia de consumo global.

Fomento Estadual: O Governo do Ceará busca atrair inovação e capital, criando um ambiente seguro para empresas globais de tecnologia e logística

A Amazon articula discussões para os planos de expansão no Ceará. O foco das negociações foi em desenvolvimento logístico, ampliação de parcerias com fornecedores, prestadores de serviços e vendedores locais.

O tema tem participação da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE), em reunião entre representantes da Amazon e do titular da pasta, Domingos Filho.

Durante a agenda, foram apresentadas as estratégias de crescimento da Amazon no Ceará e debatidas possibilidades de atuação conjunta entre o Governo do Estado e as diferentes frentes de negócio da empresa.

A iniciativa busca fortalecer o ecossistema econômico regional, especialmente por meio da integração de empreendedores cearenses à cadeia global de comércio eletrônico.

O secretário da SDE destacou que o diálogo com empresas globais dos setores tecnológico e logístico é uma das prioridades da gestão estadual.

"Ao criarmos um ambiente de negócios favorável e seguro para investimentos, não estamos apenas atraindo capital, mas gerando emprego, renda e, acima de tudo, integrando o micro e pequeno empreendedor cearense a uma cadeia de consumo global", afirmou o secretário.

Segundo o gerente de Políticas Públicas da Amazon, Rafael Fonseca, a empresa vem ampliando sua presença no Brasil por meio de investimentos contínuos.

"Na última década, foram investidos mais de R$ 916 milhões no estado, viabilizando a implantação de dezenas de polos logísticos, que geram milhares de empregos diretos e indiretos, além de programas voltados ao desenvolvimento de pequenos e médios empreendedores", destacou Fonseca.

A expansão das operações da Amazon no Ceará contribui para o fortalecimento do comércio eletrônico e da infraestrutura tecnológica, ampliando a oferta de entregas mais rápidas e eficientes.

A agenda reforça o compromisso conjunto de fomentar novos investimentos, inovação e desenvolvimento econômico, conectando empresas globais às potencialidades produtivas do Estado.

