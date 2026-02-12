Bolsa volta a bater recorde e encosta nos 190 mil pontos

Foto: NELSON ALMEIDA / AFP Pessoas posam ao lado da réplica da estátua "Charging Bull" (conhecido como Wall Street Bull) em frente à sede da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), em São Paulo, Brasil, em 16 de novembro de 2021.

Em mais um dia de euforia no mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo voltou a bater recorde, com o Ibovespa encostando na marca inédita de 190 mil pontos.

O índice Ibovespa, da B3, encerrou ontem aos 189.699 pontos, com alta de 2,03%. Durante a tarde, o indicador superou, por diversas vezes, o patamar de 190 mil pontos, mas desacelerou nos minutos finais de negociação.

A bolsa brasileira acumula alta de 17,52% em 2026. Com a entrada de capitais estrangeiros, as ações principais do Ibovespa subiram nesta quarta.

Já o dólar atingiu o menor valor em 21 meses, vendido a R$ 5,187 (-0,18%). A cotação chegou a ultrapassar os R$ 5,20 nos primeiros minutos de negociação, mas aproveitou o fluxo de capitais externos para países emergentes e passou a cair. É o menor nível desde 28 de maio de 2024, quando estava em R$ 5,15. Em 2026, a divisa acumula queda de 5,5%.

No início das negociações, a notícia de que a economia dos EUA criou 130 mil empregos em janeiro fez o dólar subir em todo o planeta. O número representa quase o dobro da projeção de 70 mil empregos criados, o que reduz as chances de o Federal Reserve (Fed, Banco Central estadunidense) cortar os juros da maior economia do planeta.

No entanto, a fuga de recursos dos Estados Unidos para países emergentes continuou, pressionando novamente o dólar para baixo. (Agência Brasil)



