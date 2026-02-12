Custo de vida mensal no Ceará é de R$ 2.540, diz Serasa

Foto: FCO FONTENELE ￼AS compras de supermercado estão entre as principais categorias responsáveis pelo peso do custo de vida

Resumo O custo médio mensal no Ceará é de R2.540,valor consideravelmente inferior a média nacional de R$ 3.520 registrada pela Serasa.

No Ceará, as maiores despesas são moradia (R$ 870), supermercado(R$ 680) e saúde (R$ 510), exigindo planejamento do orçamento.

O Nordeste tem os menores custos médios do país em supermercado (R$ 780),moradia(R$ 800) e contas fixas (R$ 420) mensais.





O custo médio de vida do cearense por mês é de R$ 2.540, ficando abaixo do nacional que apresenta o valor de R$ 3.520.

As informações são da pesquisa “Custo de Vida no Brasil” realizada pela Serasa em parceria com o instituto Opinion Box.

Essa média considera gastos com moradia, contas recorrentes, supermercado, transporte, saúde, educação, lazer, alimentação, compras em geral e serviços e cuidados pessoais.

As compras de supermercado, contas recorrentes e moradia, que juntas concentram 57% das expensas dos brasileiros, são as principais categorias responsáveis pelo peso do custo de vida.

Mesmo com o aumento das despesas fixas, apenas 19% dos entrevistados pelo estudo afirmam considerar fácil gerenciar pagamentos e gastos do dia a dia.



No estado cearense, os valores relacionados a essas despesas são de:

Moradia: R$ 870

R$ 870 Supermercado: R$ 680



R$ 680 Saúde e atividade física: R$ 510

R$ 510 Contas recorrentes: R$ 380



R$ 380 Transporte e mobilidade: R$ 260



Além de prioritárias, esses gastos também são considerados os mais difíceis de manter em dia.

De acordo com Amanda Castro, especialista da Serasa em educação financeira, quando os desembolsos essenciais ocupam uma fatia tão grande do orçamento, sobra menos espaço para ajustes e imprevistos.

“Isso torna o planejamento financeiro ainda mais necessário, já que essas contas não podem ser adiadas e gastos emergenciais podem levar ao endividamento”, afirma.

Região Nordeste apresenta menor custo de vida médio por mês

No Nordeste, a região se destaca por aparecer com os menores dispêndios de vida médio por mês no Brasil. Compras de supermercado, por exemplo, apontam que o gasto médio mensal brasileiro é de R$ 930.

O maior valor fica com o Sul (R$ 1.110), enquanto o menor é de R$ 780 para a região nordestina.

Já nas contas cotidianas, como despesas com água, luz, internet e streaming, a média mensal brasileira é de R$ 520.

O Centro-Oeste ainda fica acima do valor nacional com R$ 590. Mas o montante cai novamente para R$ 420 no Nordeste.

Gastos com moradia, que incluem aluguel, condomínio ou financiamento, também apresentam forte variação regional.

O custo médio mensal nacional é de R$ 1.100 por mês, com o maior valor registrado no Sul (R$ 1.310) e o menor no Nordeste (R$ 800).

“As variações regionais mostram que o custo de vida está diretamente ligado ao contexto econômico local. Em regiões onde os preços são mais elevados, as despesas essenciais passam a consumir uma parcela ainda maior da renda disponível”, explica Amanda.

Em transporte e mobilidade, em média, o brasileiro gasta R$ 350 por mês e R$ 270 no Nordeste

Lazer

A pesquisa apontou que o gasto médio com lazer no Ceará é de R$ 240. A média nacional é de R$ 340