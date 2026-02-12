Produtores vão mapear cadeia do camarão no Ceará por R$ 500 mil

Foto: FERNANDA BARROS ￼CEARÁ lidera produção de camarão no País

Resumo A ABCC iniciará em março de 2025 um levantamento para mapear produtores e gargalos da carcinicultura cearense, com previsão de entrega para novembro de 2026

O estado lidera a produção brasileira com 110 mil toneladas (55% do total nacional), e o novo estudo estima que o número de empreendimentos já supere 2.500

Os dados visam atrair investidores para áreas como processamento e fábricas de gelo, buscando agregar valor ao produto e preparar o setor para exportações

Viabilizado por R$ 500 mil de emendas parlamentares, o censo fornecerá dados reais para que o Ministério da Pesca planeje ações de apoio e desenvolvimento sustentável na região

A cadeia produtiva da carcinicultura no Ceará vai ser alvo de um censo a partir de março de 2025 para mensurar a dimensão do setor no Estado. Os trabalhos são conduzidos pela Associação Brasileira de Criadores de Camarão (ABCC) e contam com R$ 500 mil em recursos.

Um dos objetivos, destaca a entidade, é conhecer os novos produtores do setor, assim como as demandas prioritárias e os gargalos que travam a maior expansão da produção.

A expectativa é concluir o estudo a tempo de apresentar os dados na XXII Feira Nacional do Camarão, que será realizada entre os dias 17 e 20 de novembro de 2026 no Centro de Convenções de Natal (RN).

O último censo foi realizado em 2024 e apontou protagonismo dos cearenses. Dos 184 municípios, 59 registraram atividades relacionadas à carcinicultura a partir da atuação de 1.786 produtores, à época. A variedade penaeus vannamei, conhecido como camarão-branco-do-pacífico, é o mais produzido.

Os dados também indicaram uma produção de 110 mil toneladas de camarão — correspondentes a 55% de todo o setor no País e liderando um ranking que tinha Rio Grande do Norte (36 mil toneladas) e Paraíba (25 mil toneladas) no pódio.

“Nos últimos 20 anos, a ABCC já realizou quatro edições do Censo da Carcinicultura do Ceará. O primeiro deles foi em 2003, na sequência realizamos novamente em 2011, 2016, e 2021. Ou seja, já se passaram quatro anos desde o último censo e, a justificativa tem por base as informações extra oficiais que já apontam para um número superior a 2.500 empreendimentos”, diz Itamar Rocha, presidente da ABCC.

Dados atraem investimentos

A intenção, ressalta Rocha, é demonstrar o potencial do setor no Estado para atrair ainda mais investidores. De imediato, ainda sem os dados na mão, ele aponta o segmento de frios, citando fábricas de gelo e indústrias de processamento, como um dos que mais precisam de atenção.

Com mais estruturas do tipo operando no Estado, o presidente da ABCC diz acreditar que o camarão produzido no Ceará deve ter maior valor agregado, trazendo benefícios a toda cadeia produtiva do setor.

“Além disso, é preciso, naturalmente, um cuidado com a estruturação das unidades de processamento para as exportações”, observa.

Informações balizam políticas públicas

Outra utilidade essencial para a realização do levantamento, acrescenta ele, é balizar políticas públicas municipais, estaduais e federais. O censo a ser iniciado em março, inclusive, conta com recursos das chamadas emendas parlamentares, segundo a ABCC.

“A iniciativa está sendo viabilizada por meio do Termo de Fomento n.º 975327, com recursos provenientes de emenda parlamentar, o que demonstra o compromisso do poder público com o fortalecimento da carcinicultura cearense”, explica Fernanda Gomes de Paula, secretária Nacional de Aquicultura do Ministério de Pesca e Aquicultura.

Ela destaca o Ceará como “referência nacional na atividade” e aponta o censo como “extremamente importante” para se ter um “retrato real e atualizado da carcinicultura no Estado”.

“Com dados consistentes, o Ministério da Pesca e Aquicultura consegue planejar ações mais eficientes, propor políticas públicas alinhadas à realidade dos produtores e utilizar essas informações como base para programas de apoio, ordenamento e desenvolvimento sustentável da atividade no estado e no País”, arremata.



