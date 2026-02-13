Fim da escala 6x1 tem o apoio de 73% dos brasileiros

Foto: Samuel Setubal ￼PESQUISA aponta que a maioria dos trabalhadores é a favor da redução da jornada sem redução de salários

O fim da escala 6x1 - na qual seis dias são de trabalho e um é de folga - tem o apoio de 73% dos brasileiros, segundo atesta uma nova pesquisa feita pela Nexus. As informações apresentadas pela empresa de inteligência dados acrescentam argumentos para o debate que toma mais força e forma no Congresso Nacional.

Sobre a aprovação das propostas que tramitam entre Câmara e Senado, inclusive, 52% dizem acreditar que a medida deve ser aprovada. Outros 35%, no entanto, mostram-se descrentes que uma mudança na jornada de trabalho seja efetuada.

"Em ano eleitoral, essa será uma discussão muito forte, juntando a vontade popular, os interesses políticos e os impactos econômicos nas empresas", comenta Marcelo Tokarski, CEO da Nexus.

O próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já inseriu a redução da jornada nos discursos, enquanto outros membros do governo federal engrossam as fileiras em defesa da medida. O ministro Luiz Marinho (Trabalho e Emprego) afirmou ao O POVO esse objetivo do governo e detalhou ainda que a meta é uma jornada 5x2 - de cinco dias trabalhados e dois de descanso.

Na Câmara, após a proposta do deputado federal Luiz Gastão (PSD/CE) não gerar consenso entre os parlamentares, o presidente Hugo Motta (Republicanos/PB) retomou os trabalhos em 2026 encaminhando uma proposta de emenda à constituição (PEC) para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para um novo debate.

Enquanto isso, estudos e pesquisas surgem. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) lançou uma nota técnica apontando que o custo da redução da jornada seria de 1% para os patrões.

Salário é ponto crucial aos brasileiros

Já as informações apresentadas pela Nexus na pesquisa revelada esta semana apontam que a manutenção do salário mesmo com a redução da jornada de trabalho é um ponto importante para os trabalhadores e faz com que a adesão deles ao fim da escala 6x1 seja maior.

Quando a medida implica em uma redução salarial, o percentual de brasileiros a favor da redução da jornada é 63%. Mas, se mantidos os salários, 10% muda de opinião e o percentual cresce para 73%.

"Isso se explica pelo lado da renda do brasileiro: boa parte das pessoas vive apertada financeiramente e precisa daqueles rendimentos, por isso acabam negando o projeto se isso lhes tirar parte da renda mensal", analisa Tokarski.

O resultado, como classifica a pesquisa, atesta "uma leitura bastante complexa da opinião pública brasileira". Mas não demonstra baixo apoio ao fim da escala 6x1, uma vez que as opiniões incondicionalmente contrárias à medida somam apenas 12%. Veja abaixo.

O que pensam os brasileiros sobre o fim da escala 6x1?

A favor, mesmo com redução de salário: 28%



A favor, se não tiver redução de salário: 30%



Contra, mas apoiaria se não tivesse redução de salário: 10%



Contra, mesmo sem redução de salário: 11%



Nem a favor, nem contra: 6%



A favor, mas não se posicionou quanto a redução de salário: 5%



Contra, mas não se posicionou quanto a redução de salário: 1%



Não sabe ou não respondeu: 10%

"Nosso estudo revela que 84% dos brasileiros são favoráveis aos trabalhadores terem, no mínimo, dois dias de descanso por semana. Ou seja, quase todo mundo é a favor de uma jornada de trabalho menor, mas pouca gente topa abrir mão de recursos financeiros em troca disso", acrescenta o CEO da Nexus.

Quem foram os brasileiros a responder a pesquisa?

Perguntada sobre o público pesquisado, a Nexus contou que ouviu brasileiros das 27 unidades da federação, a partir dos 16 anos, entre homens (48%) e mulheres (52%). A maioria (64%) é considerada pessoas economicamente ativa. Quanto à escolaridade, 41% possui ensino médio completo, enquanto 34% apenas o fundamental e os 24% restantes têm ensino superior.

Quando o recorte é a renda familiar, os entrevistados tiveram percentuais equilibrados: 24% ganha até um salário mínimo, 20% tem renda entre 1 e 2 salários mínimos, 36% recebem entre 2 e 5 salários e 20% mais de 5 salários mínimos, de acordo com a empresa de inteligência de dados.

Sobre a forma de contratação dos brasileiros que responderam as pesquisas, a maioria dos empregados (25%) era no regime CLT, enquanto 22% eram trabalhadores informais e 8% trabalhavam com CNPJ. Outros 39% estavam desempregados e 6% são funcionários públicos.

Desafio está na informação

Ao O POVO, o CEO da Nexus aponta como desafio ao debate do fim ou manutenção da escala 6x1 a informação sobre o assunto. Segundo conta, "A esmagadora maioria já ouviu falar, mas não conhece bem o projeto". Os dados indicam que 62% sabem do debate, mas apenas 12% destes se aprofundaram nos detalhes.

"É um desafio mesmo de comunicação dos atores envolvidos para que as pessoas possam conhecer e, aos poucos, ir formando melhor a sua opinião sobre o tema", comenta.

Detalhes sobre a redução ou não dos salários, o que pode ser definido por convenção coletiva a favor dos empregados e os demais detalhes dos projetos distintos que tramitam no Congresso são considerados essenciais por Tokarski para fazer com que a população esteja realmente a par de tudo que pode ser feito para a redução da jornada e os efeitos disso.



Sindicato patronal repudia projeto de redução de jornada

Ao mesmo tempo que a pesquisa da Nexus atesta a adesão dos brasileiros ao fim da escala 6x1, entidades e sindicatos patronais reforçam posicionamento contrário à mudança que reduza a jornada de trabalho dos empregados no Brasil. Instituições ligadas à indústria e ao comércio já demonstraram preocupação alegando risco à produtividade das atividades no País.

No fim da manhã de ontem, o Sindilojas Fortaleza e o Sindimac Ceará postaram uma nota de repúdio à PEC 148/2015, que trata sobre o tema, nas redes sociais. No texto, os sindicatos patronais afirmam que "os comerciantes de Fortaleza vêm sofrendo em demasia para encontrar pessoas que desejem trabalhar, diante do excesso de assistencialismo governamental".

Os programas de assistência à população, continua o texto, "vem prejudicando inclusive na abertura de novos estabelecimentos e no crescimento dos já existentes, em claro retrocesso econômico e de desenvolvimento do Estado do Ceará".

A nota ainda afirma que vigora um "péssimo momento econômico" no País e "completa dificuldade do comércio na contratação de pessoas ante ao excesso de benefícios sociais dados pelo governo que desestimulam o emprego".

"Tal proposta implicará claramente num retrocesso ao país, que refletirá negativamente na rotina de todos os fortalezenses, não alcançando qualquer finalidade positiva, enquanto não houver um plano conjunto de estímulo ao emprego, compensações financeiras e a permanência, em território brasileiro, de grandes players do setor produtivo", conclui.

As reações nos comentários, no entanto, não foram 100% de adesão. Comentários criticaram o tom da nota de repúdio e perguntaram quais sinais da economia, hoje, apontam para o "péssimo momento econômico" afirmado e a falta de relação entre benefícios sociais e a qualidade do emprego ofertado.

Já a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) argumenta que, em um cenário onde os reajustes anuais resultantes de negociações coletivas variam entre 1% e 3%, a implementação de um aumento abrupto dessa magnitude seria impraticável para as empresas, especialmente para as Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs).

Segundo a entidade, estas empresas desempenham um papel crucial na dinâmica da força produtiva da economia brasileira. "Qualquer elevação significativa nos custos poderia comprometer sua viabilidade financeira e sustentabilidade a longo prazo", estima.

Além disso, acrescenta que atingindo um número expressivo de trabalhadores, qualquer alteração abrupta nos reajustes salariais necessitaria de cuidadosa consideração para evitar impactos negativos no setor empresarial. (Com Agência Estado)