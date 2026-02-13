Petrobras vai fornecer gás natural à Cerbras

Foto: Samuel Setubal Cerbras é primeira empresa do ramo cerâmico no Ceará a aderir ao mercado livre de gás

A Petrobras e a empresa cearense Cerbras assinaram contrato de fornecimento de gás natural dentro do chamado mercado livre do insumo energético.

A empresa que atua no segmento cerâmico é a maior consumidora não-termelétrica de gás natural do Ceará e o primeiro cliente no Nordeste a migrar para o mercado livre com suprimento da Petrobras, que começará no dia 1º de março.

Segundo comunicado da Petrobras à imprensa, “a assinatura ocorre em um momento de expansão do mercado livre de gás natural no Brasil, impulsionado pela busca das indústrias por maior previsibilidade de custos, competitividade e eficiência energética e interesse crescente dos grandes consumidores industriais”.

A nota acrescenta que "no Ceará, esse movimento tem relevância adicional devido a avanços regulatórios recentes como a regulamentação e modernização do arcabouço infralegal pela Agência Reguladora Estadual no Ceará (Arce), regrando o mercado livre".

O gerente executivo de Gás e Energia da Petrobras, Álvaro Tupiassú, ressalta que “a Petrobras vem ampliando sua atuação nesse ambiente de contratação, e o acordo com a Cerbras expande o alcance regional da estratégia comercial e contratual estabelecida pela companhia”.

Já a vice-presidente industrial da Cerbras, Mariana Montenegro Bastos Mota, aponta que “a assinatura deste contrato consolida um movimento estratégico que vinha sendo cuidadosamente preparado. O reconhecimento da Petrobras quanto à nossa organização e à rapidez da negociação reforça a maturidade técnica, a governança e a capacidade de execução da empresa”.

As duas empresas destacaram ainda a agilidade da negociação com a assinatura do contrato em tempo recorde. Isso teria ocorrido por conta do alinhamento técnico, organização e capacidade de resposta das duas equipes ao longo do processo.

Vale lembrar que, no ano passado, a Petrobras já havia firmado um contrato com outra empresa do segmento cerâmico e maior consumidora de gás do estado de Santa Catarina.

A Petrobras pontua, por fim, que o mercado livre de gás permite aos grandes consumidores escolherem seu fornecedor de gás natural, negociando diretamente preço, volume e prazos”.



