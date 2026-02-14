117 unidades bancárias fecham entre 2022 e 2026 no Ceará, aponta Sindicato

Foto: FCO FONTENELE Bradesco é o banco campeão de fechamentos no Ceará, nos últimos anos

O sistema bancário no Ceará passa por uma drástica redução da rede física nos últimos quatro anos, totalizando o encerramento de 117 locais de atendimento entre 2022 e 2026, segundo dados do Sindicato dos Bancários do Ceará (Seeb-CE).

A aceleração do movimento foi maior no ano passado. Enquanto em 2022 foram 20 unidades desativadas, em 2023 foram cinco, passando para 25 em 2024, e saltando para 62 até o fim de 2025. Neste ano, já tem duas previstas para não existir mais.

A reestruturação atinge tanto a Capital quanto o Interior, agora com mais força, impulsionada pela migração dos serviços para os canais digitais.

Muitos dos encerramentos se deram em Posto Avançado de Atendimento (PAA) e Posto de Atendimento Bancário (PAB), em endereços que geralmente correspondem ao prédio da Prefeitura Municipal ou ao centro comercial principal de cada município

Conforme o presidente do Seeb-CE, José Eduardo Rodrigues Marinho, grandes instituições como Itaú Unibanco, Santander e Bradesco lideram esse processo.

O Itaú e o Santander concentram os encerramentos em Fortaleza. O Bradesco, que possuía uma ampla rede de varejo, e tem a maior quantidade de fechamentos, vinha seguindo a mesma lógica, mas anunciou recentemente mais unidades no Interior.

Na avaliação de Marinho, os avisos de encerramento se dão em prazos mínimos, cuja mobilização do sindicato acaba por ser prejudicada.

“O Bradesco saiu atrás da digitalização dos processos. Normalmente, mesmo tendo folha de pagamento, mesmo tendo negócios com os municípios, mesmo tendo agências na Capital e no Interior, o Bradesco vem sendo o campeão de fechamento de agências e de postos onde as pessoas podem ser atendidas.”

Para o sindicalista, o fechamento de unidades vem sendo realizado indiscriminadamente, com a criação de locais de atendimentos em farmácias, padarias, mercantis, obrigando o consumidor a se deslocar mais e a ter apenas uma opção de autoatendimento, sem serviço de bancários. É o caso da alternativa ofertada de Bradesco Express no Interior.

“Tem municípios, inclusive, que o Bradesco é o único banco e, mesmo assim, fecha. (…) E nem todo mundo tem internet de qualidade, tem app, tem celular para poder se autoatender. Até porque uma boa parte do nosso público ainda carece de uma certa informação digital”, acrescentou.

Conforme Marinho, em audiência pública realizada com entidades empresariais e parlamentares, o sindicato expôs que quando uma população deixa de ser atendida no local em que está, mais de 50% do comércio local padece.

“Se a pessoa vai a uma agência e retira o recurso, ela normalmente gasta ali perto do local onde ela saca o benefício, saca seu dinheiro, saca sua subsistência. Se elas fazem esse deslocamento, têm um risco maior de deslocamento, as economias locais não sobrevivem da mesma forma, as microeconomias ficam abaladas”, complementou.

Se há queixa pelo lado dos bancários e consumidores, as instituições financeiras justificam a medida pela mudança no perfil do consumidor. O Bradesco afirma que 98% de suas operações ocorrem atualmente por canais digitais, motivando a transformação de agências em “unidades de negócio” ou a unificação de postos.

O Santander reforça que a quase totalidade das operações já é remota, mas que mantém o atendimento via aplicativo, internet banking e especialistas que visitam clientes-empresa in loco.

Como alternativa à ausência física, o Bradesco aponta o uso do Bradesco Expresso, rede de correspondentes bancários em estabelecimentos comerciais.

Já o Itaú Unibanco reforçou que adota estratégia focada em experiência digital cada vez mais fluida e hiperpersonalizada, frisando que cerca de 97% das transações de pessoas físicas já acontecem pelos canais digitais.

Isso, segundo a empresa, redefine também o papel da rede física, que “continuará sendo parte essencial da estratégia e passará, ao longo dos próximos anos, a adotar um modelo mais consultivo e nichado.” (Colaborou Maria Clara Moreira)

Veja a íntegra das notas dos bancos

Bradesco diz que 98% das operações são pelos canais digitais

“O Bradesco tem promovido algumas mudanças em seu modelo de atendimento, transformando parte de suas agências em unidades de negócio. Este é um processo que vem sendo adotado há algum tempo, visto que atualmente 98% do total de operações feitas pelos clientes do banco acontecem por meio dos canais digitais. Dentro desse processo, algumas agências passam por uma adequação do seu tamanho físico e outras por uma unificação.

Os clientes são redirecionados para agências próximas à região e continuam tendo acesso aos principais serviços bancários através das unidades do Bradesco Expresso, rede de correspondentes bancários do banco disponíveis em estabelecimentos comerciais e que funcionam em horário ampliado ao das agências, além dos canais digitais do Bradesco, pelo aplicativo e internet banking.”

Santander frisa que acompanha o comportamento dos clientes

“O Santander informa que o encerramento das atividades em algumas agências faz parte da reestruturação da rede de atendimento, acompanhando a mudança de comportamento dos clientes, que já realizam quase a totalidade de suas operações remotamente, por meio dos canais digitais.

Clientes Santander podem continuar utilizando os serviços normalmente via aplicativo, internet banking, telefone, chat, além das demais lojas da rede física do Banco. Saques e depósitos, entre outras transações, podem ser realizados também nos terminais da rede Banco24Horas. O time de especialistas do Banco também segue visitando clientes-empresa in loco.”

Itaú Unibanco diz que 97% das operações são digitalmente

“O Itaú Unibanco vem transformando sua estratégia de Varejo PF, com foco em oferecer uma experiência digital cada vez mais fluida e hiperpersonalizada. Hoje, cerca de 97% das transações de pessoas físicas já ocorrem pelos canais digitais, e o superapp vem se consolidando como um aliado na gestão financeira do dia a dia. Cada vez mais, vamos levar a experiência digital a novos patamares, direcionando investimentos para equipar times comerciais, em pontos físicos e digitais, para liderar conversas ainda mais qualificadas e soluções aderentes às necessidades dos clientes.

Essa transformação também redefine o papel da rede física, que continuará sendo parte essencial da estratégia e passará, ao longo dos próximos anos, a adotar um modelo mais consultivo e nichado. As unidades estarão preparadas para atender diferentes perfis com maior proximidade e especialização, unindo a eficiência do digital a uma presença humana acolhedora e qualificada nos momentos que exigem relacionamento e orientação financeira.”

Lista de fechamentos do Bradesco no Ceará

Fortaleza

As unidades fechadas na Capital eram, em sua maioria, postos em órgãos públicos ou empresas. As siglas são para Posto Avançado de Atendimento (PAA) e Posto de Atendimento Bancário (PAB)

2022

PAA - Urbano Messejana

PAB - Guararapes Confecções S/A

PAB - PGJ - Procuradoria Geral de Justiça



2023

PAB - São Gerardo Urbano

PAA - Francisco Sá - Ufort

PAB - Confecções Guararapes S/A

PAB - Justiça Federal (1ª Instância)

PAA - Junta Comercial

2024

PAA - B. Conjunto Ceará Urb.

PAA - B. Fátima Urb.

PAB - B. José Walter Urb.

PAA - B. Messejana Urb.

PAA - B. Parangaba Urb.

PAA - Detran Urb.

PAB - Bombeiros

PAB - Agefis

PAB - IJF (Instituto José Frota)

PAB - Sefin

PAB - Sepog

PAB - Sesec

Interior

2023

Morada Nova: PAA Morada Nova Urb.

Piquet Carneiro: PAA Piquet Carneiro

Redenção: Pref. de Redenção

Uruburetama: PAA Uruburetama

Iracema: PAA Iracema

2024

Abaiara: PAA Abaiara

Acarape: PAA Acarape

Cariús: PAA Cariús

Chaval: PAA Chaval

Graça: PAA Graça

Groaíras: PAA Groaíras

Ibaretama: PAA Ibaretama

Irauçuba: PAA Irauçuba

Itapipoca: PAA Itapiúna (Unidade Dilly Nordeste)

Jaguaretama: PAA Jaguaretama (Prefeitura Jaguaretama)

Morada Nova: PAA Morada Nova

Nova Russas: Pref. Nova Russas

Pacoti: PAA Pacoti

Pindoretama: PAA Pindoretama

Quixeré: PAA Quixeré

São Gonçalo do Amarante: PAA São Gonçalo (Pecém)

2025

Aiuaba

Altaneira

Antonina do Norte

Apuiarés

Araripe

Banabuiú

Barro

Baturité

Cariré

Catarina

Catunda

Cedro

Fortim

General Sampaio

Guaiúba

Guaramiranga

Hidrolândia

Horizonte

Icapuí

Ipueiras

Itapiúna

Jucás

Madalena

Milha

Miraíma

Monsenhor Tabosa

Moraújo

Mulungu

Orós

Paramoti

Penaforte

Pereiro

Porteiras

Potiretama

Santana do Acaraú

São João do Jaguaribe

São Luís do Curu

Senador Pompeu

Senador Sá

Tarrafas

Tejuçuoca

Tururu

Umirim

Fechamentos no Santander

2022: 1 unidade

2023: 0 unidade

2024: 9 unidades

2025: 7 unidades.

Fechamentos no Itaú

Centro

Floriano Peixoto

Barão de Studart

Praia do Futuro

Praça Portugal

Francisco Sá

Pontes Vieira

Rio Branco

Avenida

Gomes de Matos

Santos Dumont

Maracanaú Cidade Nova

São Gerardo - vai fechar em março/2026

Pacajus - vai fechar em abril/2026

Fonte: Seeb-CE



Redução de agências não tem mais volta, avaliam economistas

Concorrência com fintechs e consumo digital ganhando força são os dois fatores de força apontados pelos economistas escutados pelo O POVO para motivar a redução de agências físicas. Um movimento que, segundo eles, não tem mais volta.

Érico Veras Marques, economista e professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), cita as demissões como a primeira consequência da saída de uma unidade bancária.

"Se você reduzir o emprego naquela região, também reduz o dinheiro que circularia ali. A própria agência que era alugada e gerava renda ao locador, o segurança que estava lá, a mocinha do café. Perdem muito os prestadores de serviços ao banco", complementou.

De desligamentos de 2022 a 2026, o Sindicato dos Bancários cita pelo menos 350 demissões com as extinções. "Não temos os números fechados, pois a maioria dos bancos não faz homologação de rescisões no Sindicato — o que foi desobrigado pela reforma trabalhista de 2017", frisou o presidente da entidade, José Marinho.

Conforme Érico, esse fluxo de encerramentos não poderá ser revertido. "Não digo que seja algo bom nem ruim, mas que é um movimento que responde a outro movimento."

Outro ponto é o público empresarial. Para ele, dependendo do tamanho do empresário, é importante a presença de uma agência. "E tem também aquela parte da população que ainda não está digitalizada e que precisa ir à instituição bancária."

Alesandra Benevides, professora dos cursos de Economia e de Finanças da UFC em Sobral, corrobora com a questão, dizendo que acaba por acontecer um alijamento da população mais idosa e das pessoas, mesmo que mais jovens, sem letramento digital, sem esse atendimento presencial.

Érico lembra que até há caixas de farmácias e supermercados que acabam fazendo o serviço de representante bancário, mas muitas empresas optaram por se adaptar ao estilo de autoatendimento, seja apenas virtual ou pelo ATM, devido ao boom de instituições digitais. "Daqui a alguns anos não teremos agência nenhuma", prospecta.

Essa digitalização, analisa Alesandra, enfraquece até mesmo a atuação dos sindicatos. "Tem uma série de fatores externos que levam a essa previsão fácil de encerramento de atendimento físico", complementa, listando fintechs, contas sem cobranças para manutenção e maior digitalização do segmento.

A existência de agências dos bancos privados, prospecta a economista, vai ficar muito mais ligada a fatores específicos, como as contas de empresas.

"Talvez (uma solução) seria tentar de alguma forma acordar com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) para não fechar onde existe apenas uma agência num único município… Para não ficar totalmente desprovido desse tipo de serviço."