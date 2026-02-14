Indústria do Sul recebe R$ 24 mi do Governo do Ceará para se instalar a quase 300 km de Fortaleza

Foto: Allan Lopes/Prefeitura de Granja Município de Granja receberá fábrica de calçados do Rio Grande do Sul

Resumo A empresa gaúcha Mallei Calçados confirmou sua instalação em Granja, no Ceará, após 13 anos de negociações

O Governo do Estado concederá um subsídio de mais de R$ 24 milhões para a vinda da fábrica ao Interior

As obras estão previstas para começar em março deste ano, com um investimento inicial da companhia de R$ 20 milhões

A expectativa é que o empreendimento gere cerca de 810 novos empregos diretos para a região

O início das contratações de funcionários deve ocorrer em meados de novembro de 2026.

A Mallei Calçados Ltda, empresa calçadista do Rio Grande do Sul, firmou o compromisso de se instalar no município cearense de Granja, a 294,02 km ou 4h54min de Fortaleza, após quase 13 anos de negociações.

Por se fixar distante da Capital, receberá o subsídio de R$ 24.284.307,41 do Governo do Ceará. A previsão é iniciar as obras em março deste ano e gerar 810 empregos quando da instalação oficial da fábrica de calçados.

O aporte de vinda da companhia para a microrregião do Litoral de Camocim e Acaraú é de R$ 20 milhões, mas o anúncio do auxílio estadual foi realizado nesta sexta-feira, 13 de fevereiro.

As contratações devem se iniciar em meados de novembro de 2026, segundo Vanderlei Mombach, sócio-administrador da Mallei Calçados, presente no Ceará para anunciar o investimento.

Em comunicado, o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), frisou ser um dia histórico devido à confirmação da empresa no Interior.

“Vamos apoiar a instalação da empresa em Granja, com a nossa política de incentivo, com subvenção para que a empresa possa, assim, gerar aqui o horizonte de 800 empregos para o povo de Granja. Tenho a absoluta convicção que isso é uma grande conquista para o povo cearense e especialmente para o povo de Granja”, disse.

Participaram também das negociações Romeu Aldigueri (PSB), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e granjense, além do prefeito da cidade e irmão de Aldigueri, Aníbal Filho (PT). A vice-prefeita de Granja, inclusive, é Lígia Creston Aldigueri Arruda, filha de Aldigueri e sobrinha de Aníbal.

“Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Hoje é o dia que a gente realiza o sonho de a gente poder levar uma fábrica com indústria para a nossa terra natal. Quero agradecer a parceria do governador Elmano, agradecer a confiança dos investidores, que confiam no estado do Ceará, que é um Estado que mais cresce mais do que o Nordeste, mais do que o Brasil”, disse Aldigueri, acrescentando da importância de se incentivar a interiorização da produção de empregos.

Já o prefeito de Granja detalhou que o trabalho de negociação é realizado desde 2013. “Só gratidão por termos o governador que implementou uma política de desenvolvimento industrial que olha para aqueles que estão mais distantes da Capital”, complementou.

Vanderlei também realizou agradecimentos e confirmou o início das obras para março e as contratações para novembro de 2026. “Queria agradecer pela oportunidade de conseguirmos trazer desenvolvimento”, disse.

