Varejo do Ceará cresce 6,1% e tem 4ª melhor desempenho do País em 2025

Resumo O Ceará teve a 4ª maior alta do País no varejo ampliado em 2025 (4,2%), ficando 4,1 p.p. acima da média nacional (0,1%)

O desempenho cearense foi o melhor do Nordeste, empatando com a Paraíba no ranking das unidades federativas

No varejo comum, o Ceará cresceu 3,3%, enquanto o Brasil subiu 1,6%, no nono ano consecutivo de ganhos no cenário nacional

Farmácia (+9,8%), atacado de alimentos (+8,6%) e combustíveis (+8%) lideraram as altas no comércio varejista do Ceará em 2025

Informática (-12,6%) e livros (-1,1%) foram as únicas atividades com queda no volume de vendas cearense no acumulado do ano

O índice do volume de vendas cearense do comércio varejista ampliado foi o quarto maior do Brasil em 2025, com um crescimento de 4,2% em relação à 2024, ficando abaixo apenas do Amapá (7,9%), do Mato Grosso (5,1%) e de Tocantins (5%).

Esta categoria, além do varejo normal, inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo.

Com essa alta, o desempenho do Estado ficou 4,1 pontos percentuais (p.p.) acima do nacional (0,1%) e foi o melhor do Nordeste, empatando com a Paraíba. Confira mais abaixo o desempenho de cada Unidade Federativa (UF) em 2025.

Os dados foram compilados pela Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgada nesta sexta-feira, 13.

De acordo com o levantamento, no período, apenas duas das onze atividades de divulgação analisadas apresentaram recuo: equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (-12,6%), e livros, jornais, revistas e papelaria (-1,1%).

Nas altas, destacaram-se os artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos ( 9,8%), o atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo (8,6%) e os combustíveis e lubrificantes (8%).

Considerando apenas o comércio varejista, o desempenho do Estado também foi positivo no acumulado do ano. A alta foi de 3,3%, 1,7 p.p. maior que a do Brasil (1,6%).

Confira o desempenho do Ceará em cada atividade de divulgação em 2025 em relação à 2024:

Comércio Varejista (3,3%)

Combustíveis e lubrificantes: 8%



Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo: 0,7%



Tecidos, vestuário e calçados: 5,2%



Móveis e eletrodomésticos: 0%



Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos: 9,8%



Livros, jornais, revistas e papelaria: -1,1%



Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação: -12,6%



Outros artigos de uso pessoal e doméstico: 6,8%

Comércio Varejista Ampliado (4,2%)

Veículos, motocicletas, partes e peças: 5,4%



Material de construção: 1,2%



Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo: 8,6%

Ainda no comparativo anual, de dezembro de 2024 para dezembro de 2025, o varejo cearense também se destacou, tanto no ampliado quanto no comum, com altas de 5,5% e 3,3%, respectivamente.

Das atividades de divulgação, o que se destacou nas altas, neste recorte, foi o atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo (14,3%). Já, nas baixas, foi a venda de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (-24%).

Na avaliação do presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL Fortaleza), Mauricio Filizola, os destaques dos setores farmacêutico e combustíveis ajudam a entender a qualidade desse crescimento.

"O setor farmacêutico do qual nossas empresas estão inseridas é um termômetro de consumo essencial: ele reflete prioridades das famílias com saúde, prevenção e bem-estar — um tipo de demanda mais resiliente. Já combustíveis sinalizam mobilidade econômica, circulação de pessoas e mercadorias, o que indica atividade produtiva acontecendo", afirma.

Por outro lado, ele acredita que a retração em materiais de escritório e comunicação mostra uma mudança no padrão de consumo. "Parte disso vem de ajustes tecnológicos, digitalização e maior seletividade nas compras, tanto das famílias quanto das empresas. Ou seja, não é apenas queda — é transformação do comportamento de compra."

Ele reforça que, no conjunto, os dados apontam para um varejo que cresce com base em setores estruturais e que está se reorganizando diante de novas dinâmicas de mercado. "O desafio agora é sustentar esse ritmo com produtividade, inovação e um ambiente de negócios que favoreça investimento e competitividade mesmo diante dos desafios deste ano, com juros altos, grande endividamento das famílias e empresas, muitos feriados."

A diretora institucional da Fecomércio Ceará, Cláudia Brilhante, explica que o desempenho do Ceará reflete uma combinação positiva de demanda consistente, fortalecimento de setores que mantêm desempenho estável e recomposição do consumo presencial.

"O Estado tem uma estrutura de consumo menos dependente de bens duráveis e mais baseada na renda corrente das famílias, o que favorece segmentos de alta recorrência, como artigos farmacêuticos, combustíveis e alimentos, os que mais se destacaram, conforme a pesquisa. Esses segmentos têm alta recorrência de consumo, se beneficiam de crescimento populacional urbano e envelhecimento relativo, além de responderem mais à massa de rendimentos do que à taxa de juros, criando assim um viés estrutural pró-crescimento no Ceará, diferente de estados mais dependentes de bens duráveis.

Confira abaixo o ranking do comércio varejista ampliado das UFs em 2025:

Amapá: 7,9%



Mato Grosso: 5,1%



Tocantins: 5%



Ceará: 4,2%



Paraíba: 4,2%



Rondônia: 3,6%



Santa Catarina: 2,8%



Rio Grande do Norte: 2,7%



Espírito Santo: 2,5%



Pará: 2,3%



Acre: 2,1%



Mato Grosso do Sul: 2%



Roraima: 1,7%



Rio Grande do Sul: 1,2%



Amazonas: 1,2%



Paraná: 1%



Pernambuco: 1%



Distrito Federal: 1%



Minas Gerais: 0,7%



Alagoas: 0,4%



Bahia: 0,4%



Sergipe: 0,2%



Goiás: -0,3%



Piauí: -0,6%



Rio de Janeiro: -0,6%



Maranhão: -1,3%



São Paulo: -2,9%

Cenário nacional

As vendas no comércio varejista do Brasil fecharam 2025 com alta de 1,6%, no nono ano consecutivo de ganhos. Em dezembro de 2025, frente a novembro, o resultado do País mostrou uma variação negativa de 0,4%.

O desempenho do setor, registrado em 2025, por mais que não tenha sido expansivo como o de 2024, quando o ano fechou com crescimento de 4,1%, se mostrou, conforme o gerente da pesquisa, Cristiano Santos, “razoavelmente distribuído”.

“O crescimento foi puxado pela farmacêutica, por móveis e eletrodomésticos e equipamentos para escritório, informática e comunicação, essa última fortemente influenciada pela forte desvalorização do dólar frente ao real, que ajudou nas vendas de produtos eletrônicos importados, como celulares e laptops”, avaliou.

No comércio varejista ampliado, o volume de vendas caiu 1,2% em dezembro, na série com ajuste sazonal. Já, na comparação com dezembro de 2024, o varejo ampliado cresceu 2,8%, enquanto em 2025 acumulou variação de 0,1%.

Esse resultado mais próximo da estabilidade no acumulado do ano, para Cristiano, ocorre devido “às perdas de setores importantes, como de revenda de veículos, motos, partes e peças (que havia tido um 2024 muito forte) e atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo”.

Confira o desempenho do Brasil em cada atividade de divulgação em 2025 em relação à 2024:

Comércio Varejista (1,6%)

Combustíveis e lubrificantes: 0,6%



Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo: 0,8%



Tecidos, vestuário e calçados: 1,3%



Móveis e eletrodomésticos: 4,5%



Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos: 4,5%



Livros, jornais, revistas e papelaria: -0,9%



Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação: 4,1%



Outros artigos de uso pessoal e doméstico: 2,2%

Comércio Varejista Ampliado (0,1%)

Veículos, motocicletas, partes e peças: -2,9%



Material de construção: -0,2%



Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo: -2,3%



