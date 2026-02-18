Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼PRAIA do Futuro foi um dos locais mais procurados pelo turista que veio à Capital

Resumo Bares e restaurantes faturaram menos que em 2025, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes

Pousadas e pequenos hotéis tiveram cerca de 60% de ocupação, com poucos grupos de fora

Grandes hotéis devem superar 80% de ocupação, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-CE)

Barracas da Praia do Futuro mantiveram fluxo e faturamento estáveis A movimentação em bares e restaurantes ficou abaixo da registrada em 2025, conforme aponta representante do setor ao O POVO.

Por outro lado, os grandes hotéis tiveram ocupação superior à registrada no ano passado. Já as barracas de praia e as pousadas e pequenos hotéis tiveram faturamento praticamente igual ao de 2025.

Entre as razões para esses resultados estão, desde as chuvas que caíram na Capital, à concorrência com outros destinos no Ceará e em outros estados e até mesmo ao fato de o Carnaval ter caído mais cedo que no ano passado, quando o período momino ocorreu no início de março.

De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel-CE), Taiene Righetto, até a última segunda-feira, 16, cerca de metade dos associados relataram ter tido faturamento abaixo do esperado, enquanto a outra metade teve faturamento acima do esperado.

“Em relação ao ano anterior, 95% responderam que está abaixo. Estar abaixo não significa estar ruim. Então, esses dias têm um incremento bom de faturamento”, aponta Righetto.

Embora sem precisar um valor, o presidente da Abrasel no Ceará afirma que também ouviu dos associados relatos de tíquete médio baixo, ou seja, o quanto as pessoas gastaram em média. “A grande maioria percebeu assim, que teve boa movimentação, mas as pessoas estão gastando menos. O tíquete médio está um pouco abaixo. Então, não é só a queda de faturamento por conta do movimento. O tíquete médio está um pouco mais baixo também que o do ano passado”, avalia.

Por sua vez, a presidente da Associação dos Meios de Hospedagem e Turismo do Ceará (AMHT-CE), Vera Lúcia da Silva, diz que a ocupação nas pousadas e pequenos hotéis ficou em torno de 60% em Fortaleza, um crescimento pouco significativo em relação ao ano passado. Ela diz ter observado uma mudança no perfil dos hóspedes. “Neste ano a gente teve um fenômeno de haver poucos grupos de turistas. E neste ano a gente teve procura baixíssima de grupos vindos de outros estados”, relata.

Vera Lúcia diz também que o fato de o Carnaval ter ocorrido um pouco mais cedo na comparação com o ano passado também pesou, dados os custos de início de ano para as famílias. “Quando o Carnaval é um pouquinho mais longe de janeiro, das obrigações, como IPVA, licenciamento, essas coisas, isso dá uma certa respirada às famílias. Neste ano a gente sentiu que também foi menor a procura por famílias”, afirma. Ela também cita os eventos com grandes atrações nacionais em outros municípios do Ceará como concorrentes.

Nos grandes hotéis, o movimento foi superior ao do ano passado, segundo a presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará (ABIH-CE), Ivana Bezerra. “O Carnaval está sendo bem aquecido, como a gente já esperava, ultrapassando os 76% de ocupação do ano passado. A gente deve fechar com mais de 80% na cidade de Fortaleza, onde tem algumas pessoas que procuram, sim, alguma coisa para foliões”, projeta.

Ela acrescenta, porém que, a maioria dos turistas que vem à Fortaleza vem mais no intuito de ir para as praias e curtir um pouco a cidade. "Até porque hoje nós temos muitas atrações que prendem as pessoas na cidade, como atrações culturais, turísticas e também gastronômicas. Então, assim, tem sido um feriado bem movimentado, bem procurado para Fortaleza” e acrescenta, que a maioria dos turistas nesse período tem origem brasileira.



Já a presidente da Associação dos Empresários da Praia do Futuro (AEPFuturo), Fátima Queiroz, considera que o movimento de Carnaval em 2026 praticamente se manteve igual ao de 2025, tanto em fluxo quanto em faturamento. “O tíquete médio é bem variável, já que temos barracas com públicos de poder aquisitivo diversos... mas a média gira em torno de R$ 50,00 a R$ 100,00 por pessoa num dia inteiro de praia”, calcula.

“Na alta estação e em feriados prolongados como o Carnaval observamos um público turista em sua maioria, os clientes locais geralmente viajam para outros estados ou cidades próximas. Nosso maior desafio nessa época de Carnaval não é se haverá fluxo ou não. Estamos sempre preparados para um bom movimento. A grande expectativa é se vem chuva ou não”, pondera.

“No último dia de Carnaval tivemos chuva. Isso pode impactar até 90% do nosso movimento. Na Quarta de Cinzas, se o Sol ganhar ainda teremos uma boa despedida do Carnaval com um caldinho de peixe bem gostoso para curar a ressaca e fortalecer os ânimos para o novo ano que vai iniciar”, conclui Fátima.

