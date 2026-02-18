Foto: FERNANDA BARROS ￼MICROEMPRESAS também já começam a receber encomendas de Páscoa

Nem bem termina o período carnavalesco e empresas de todos os portes já estão de olho nas vendas de Páscoa, cujo ciclo se encerra em 2026 no dia 5 de abril. Até lá, muito chocolate será produzido, campanhas e promoções serão lançadas na expectativa de que mais consumidores vão às compras.

A data é vista como uma das mais importantes no primeiro semestre e com apelo mais familiar, com destaque para o público infantil. O POVO consultou empresas de diferentes portes sobre os preparativos para o período pascal, onde o ovo de chocolate será o carro-chefe.

A microempresária Yohana Mesquita, da Cake2 Confeitaria, conta que começou o negócio em 2016 junto com a irmã Yanne. “No primeiro e no segundo ano funcionávamos apenas na Páscoa, com a intenção de ter apenas uma renda extra, entregar amor em forma de ovos de páscoa e trazer produtos de qualidade, com valores acessíveis, pois o valor dos ovos industrializados começaram a disparar nessa época”.

Hoje, além da Páscoa e do Natal, a empresa trabalha com bolos e doces para eventos tais como casamentos e aniversários. Contudo, o período pascal continua sendo de muita importância para a empresa, quando o movimento dispara.

“O movimento na Páscoa cresce cerca de 150 a 200%. Iniciamos as vendas de páscoa cerca de um mês antes da Sexta-Feira Santa. Mas o estoque começa a ser feito a partir de janeiro”, afirma Yohana, acrescentando que chega a comercializar até 600 ovos de chocolate por ano.

Já a gigante do ramo de chocolates, a Cacau Show, estima uma produção total de 25,5 milhões de ovos em 2026, o que corresponde a um crescimento de cerca de 12,8% em relação à 2025. No ano passado, a produção da marca correspondeu a 50% do mercado nacional do produto.

De acordo com o vice-presidente de Negócios da empresa, Dani Roque, “a Páscoa começa a ser pensada cerca de 17 meses antes, período em que são definidos volumes, criados produtos, desenvolvidas embalagens especiais e estruturadas parcerias”.

“O resultado é uma operação em escala nacional - são mais de 4.700 lojas em todo o País - com um portfólio com 75 opções, que vão de produtos acessíveis a versões mais elaboradas, com combinações de sabores, formatos e experiências para diferentes perfis de consumo”, acrescenta Roque. Ele cita também que dos produtos que compõem o portfólio da marca, 46 são novidades que reúnem chocolates em diferentes formatos, sabores e faixas de preço, além de itens com personagens e presentes colecionáveis.

Na empresa Americanas, também uma referência nacional em termos de venda de ovos de Páscoa, o planejamento também começa cedo, cerca de um ano antes da data comemorativa. “Esse período ampliado nos permite analisar profundamente o cenário do varejo, entender as expectativas e comportamentos do consumidor e acompanhar de perto as tendências e lançamentos da categoria”, afirma a empresa em nota.

“Com base nessas análises, estruturamos um sortimento variado, combinando portfólio tradicional com novidades relevantes para o período. Também negociamos as melhores condições comerciais para garantir uma oferta competitiva, acessível e alinhada ao que o cliente busca. O resultado é uma operação robusta, planejada de ponta a ponta, para entregar a melhor experiência de compra ao consumidor”, prossegue a empresa em comunicado.



Shoppings também se preparam para a data

Os shopping centers também já estão se preparando para a Páscoa. O superintendente do Iguatemi Bosque, Wellington Oliveira, destaca que o shopping iniciou o planejamento da Páscoa 2026 com antecedência, estruturando uma programação especial voltada para toda a família, especialmente para o público infantil.

"A expectativa é de crescimento de aproximadamente 10% nas vendas e no fluxo de visitantes em comparação com o mesmo período de 2025. A Páscoa é uma das datas mais relevantes para o varejo no primeiro semestre, especialmente para os segmentos de chocolates e supermercados, mas também impacta positivamente outros setores", afirma Oliveira.

Por sua vez, o superintendente do North Shopping Fortaleza, Douglas Russo, também projeta crescimento em torno de 10% no período em relação ao ano passado. "Para este ano teremos ações promocionais e experiências voltadas principalmente ao público infantil e familiar. O planejamento contempla reforço no mix de produtos sazonais junto aos lojistas, ampliação de estoques estratégicos e um calendário de ativações entre os dias 14 de março e 5 de abril", cita.

"Entre os destaques deste ano está a chegada do Coelho, no dia 14 de março, com recepção no acesso A, onde haverá distribuição de balões e orelhinhas de coelho para as crianças. Em seguida, o público participará de um cortejo especial pelo shopping até a praça de alimentação, onde acontecerão atividades recreativas, incluindo máquina de garras com brindes, sessões de fotos com o Coelho e muitas outras surpresas", antecipa.

Também o Shopping Parangaba projeta um crescimento de 10% nas vendas durante o período pascal. "Estamos preparando uma programação diversa para a criançada se divertir e viver experiências únicas. Na verdade, será uma programação completa para toda família. Os produtos mais procurados nesse período, contudo, são os chocolates e os ovos de Páscoa", afirma Cristina Oliveira, gerente de Marketing do Shopping Parangaba.