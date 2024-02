À primeira vista, o animal de pelúcia parecia inofensivo, um simples brinquedo de criança. Ao ser apresentado como bastão de fala, a pequena girafa se tornou gigante, como se tivesse se metamorfoseado em carne viva em meio ao círculo de homens e mulheres.

O brinquedo de olhos amendoados deixou as mãos das juízas da Vara de Custódia de Fortaleza e dos profissionais do Órgão Central de Macrogestão e Coordenação de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), para serem envolvidos pelos dedos de um homem em liberdade provisória.

Parecia simples, para os que se sentissem confortáveis era preciso apenas falar o seu nome e dizer o que estava sentindo naquele momento. Uma metodologia antiga, algo repetido várias e várias vezes no primeiro dia do ano escolar. Mas para aqueles homens, que encaravam os olhos de desconhecidos e conhecidos em uma sala de paredes brancas, seria como desatar um nó entrelaçado em milhares de fios.

As pernas tremiam e a língua pesava na boca, como se estivesse anestesiada. As sílabas se formavam lentamente, até que as palavras ecoassem no ar. Era o primeiro passo de uma caminhada longa, de admitir erros, de perdoar, e se permitir recomeçar.

Entre todos os substantivos e adjetivos ditos naquele círculo, um se destacava: liberdade. Não aquela "provisória", que permanecia no fundo da mente de cada um, lembrando que a qualquer momento poderiam voltar a encarar as paredes escuras e a ver a vida passar como um mero observador, mas sim uma liberdade sem medos e com o gosto amargo na boca.

E mesmo sem estarem na prisão, de alguma forma aqueles homens permanecem acorrentados, vigiados por terceiros, julgados, recebendo "nãos" de muitos. Foi naquele pequeno espaço de tempo, cada um observando uma simples girafa passear entre as mãos dos custodiados, que perceberam que não estão sozinhos. Que a angústia de um é a mesma do outro, assim como os medos, as tristezas e arrependimentos.

"É um momento muito bom. Aqui nós podemos falar, desabafar. Quem está passando por esse momento, mesmo em liberdade provisória monitorada, acaba criando muitas angústias. Existe muito julgamento da sociedade. E aqui foi diferente. Um espaço em que nós tivemos a oportunidade de nos expressar, e que foi, de certa forma, terapêutico", contou Augusto (nome fictício), um dos custodiados.

Conforme o relógio gira, se torna mais fácil falar, a vergonha se esvai e os fios daquele nó começam a ser repuxados lentamente. As juízas e os profissionais da Justiça Restaurativa também falam, os guiando para que todos entendam as consequências de suas ações, para que se sintam o peso delas em seus ombros, e compreendam o que uma aparente simples decisão pode representar na vida de poucos e de muitos.

É estabelecido um acordo: se estão dispostos a recomeçar, regras são necessárias. É preciso encarar o feio da mesma forma que é encarado o belo. A liberdade custa e ser merecedor dela envolve respeitar a si mesmo e o direito de outro, buscando recuperar a dignidade e o respeito de uma sociedade ainda muito fechada.

A girafa acaba voltando para as mãos das facilitadoras, se tornando inofensiva novamente, um simples brinquedo infantil que representa o animal com o maior coração dos mamíferos terrestres, símbolo da Comunicação Não-Violenta. A responsável por desbravar corações machucados e de permitir que aqueles homens voltem a sonhar.

Uma música é apresentada no fim. Uma letra para grudar na mente no caminho de volta para casa, com lembranças do passado, do presente e esperanças para o futuro.

Estamos existindo entre

mistérios e silêncios

Evoluindo a cada lua, a cada sol

Se era certo ou se errei

Se sou súdito, se sou rei

Somente atento à voz do tempo saberei

Eu sou maior

Do que era antes

Estou melhor

Do que era ontem

Eu sou filho do mistério e do silêncio

Somente o tempo vai me

revelar quem sou

(Maior - Dani Black e Milton Nascimento)