Ceará vence concorrência e anuncia Bruninho, destaque da última Série B pelo Guarani

Bruninho já iniciou os trabalhos em Porangabuçu

Em mais um movimento interessante no mercado da bola, o Ceará oficializou ontem a contratação do meia-atacante Bruninho, um dos principais destaques do Guarani-SP na última temporada. Revelado pelo Atlético-MG, clube detentor dos seus direitos, o jogador de 23 anos chega ao Vovô por empréstimo até o fim de 2024 vivendo a melhor fase da carreira, que conta também com passagens por Sport, CRB e Juventude.

Trajando a camisa do Bugre, Bruninho se firmou como titular ao longo de 2023 e virou peça decisiva do time. Foram 45 jogos disputados e dez gols marcados, sete deles na campanha da Série B do Brasileiro — sendo o vice-artilheiro do clube ao lado de Bruno Mendes. Foi na Segundona que o meia chamou a atenção e ganhou destaque individual pelas ótimas atuações.

O bom desempenho chamou a atenção de alguns outros clubes na janela de transferências. Dentre eles, o Fortaleza, rival do Vovô, surgiu como um dos interessados no início de dezembro de 2023, mas esbarrou na negociação com o Atlético-MG, que naquela época priorizava a venda do jogador e não um novo empréstimo. Além do Leão, um time de Portugal também tentou o acerto com o meia, mas o Alvinegro superou a concorrência.

Versátil em suas características — este tem sido um ponto prezado pela diretoria do Ceará na montagem do elenco —, Bruninho pode desempenhar diferentes funções no último terço do campo, seja aberto pelas pontas, como um segundo atacante, ou centralizado como um meia-armador. No Guarani, atuou preferencialmente pelo lado esquerdo do ataque, onde se encaixou bem.

Como trunfos, Bruninho tem uma ótima capacidade de drible e finalização. No elenco do Guarani na Série B, o meia foi o que mais acertou fintas (20) e o que mais chutou em direção ao gol adversário (27) segundo o FootStats. Dos sete tentos que anotou na competição, todos aconteceram em lances dentro da grande área, seis com o pé direito e um com o esquerdo. Ou seja, é um jogador que consegue construir situações para o time, mas que se destacou recentemente como um definidor.

Já em Fortaleza, Bruninho reencontrou no Alvinegro o treinador Vagner Mancini, com quem trabalhou em 2019 no Atlético-MG. O comandante, inclusive, deu algumas oportunidades para o meia no time principal naquela temporada. Outro velho conhecido é o executivo de futebol Lucas Drubscky. Os dois estiveram juntos no Guarani em 2023.

Com Bruninho integrado ao plantel, o Ceará chegou à 12ª contratação no mercado e deu a Mancini mais uma opção no setor ofensivo do Ceará. Além dele, o treinador tem Jorge Recalde, Facundo Castro, Janderson, Erick Pulga, Barletta, Pedrinho, Saulo Mineiro e Barceló como alternativas para montar o ataque alvinegro.

Bruninho pelo Guarani na Série B 2023:



Jogos: 33



Jogos como titular: 27



Média de minutos por partida: 64 min



Gols: 7



Assistências: 2



Finalizações certas: 27



Dribles certos: 20



Média de passes certos: 81%



Fonte: Sofascore e Footstats