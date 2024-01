Floresta almeja chegar à semi do Cearense e segunda fase da Série C, diz dirigente

Foto: Ronaldo Oliveira / Floresta EC Dirigente comanda o futebol do Lobo

O executivo de futebol do Floresta, Fred Gomes, revelou as metas para 2024 em entrevista exclusiva ao programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, ontem. Nesta temporada, o Verdão terá como foco chegar à semifinal do Campeonato Cearense e avançar para o quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro.

“Nosso planejamento inicialmente é disputar o Estadual e terminar entre os quatro, porque você tem a fase preliminar da Copa do Nordeste, tem a Copa do Brasil, e não precisaríamos disputar a Fares Lopes. Para a Série C, faremos um investimento maior e brigar por uma ida à segunda fase”, disse o dirigente.

Fred Gomes afirmou que o calendário do Lobo da Vila deve ser resumido a essas duas competições, principalmente se o clube conquistar vaga na Copa do Brasil para 2025. O dirigente enxerga a Fares Lopes — torneio estadual que dá vaga no mata-mata nacional ao campeão — uma competição deficitária.

“Se alcançarmos o que estamos planejando (no Estadual), não disputaremos a Fares Lopes. Só entrará no nosso calendário se houver necessidade para o ano que vem”, afirmou o executivo.

Em 2024, a Fares Lopes ocorrerá entre setembro e novembro, conforme previsto no calendário-base divulgado pela Federação Cearense de Futebol (FCF), e será realizado em paralelo à reta final da Série C.

Saída de Ricardinho do Lobo

O dirigente também contou que o Verdão apresentou um projeto para manter Ricardinho para 2024, mas o ex-meia resolveu encerrar a trajetória como atleta para aceitar a proposta de ser dirigente do Ceará. Ricardinho atuou pelo Floresta em 11 partidas em 2023, contribuindo para a permanência na Série C.

“Quando terminamos nossa participação na Série C, apresentamos um projeto para a continuidade dele por mais um ano no Floresta. Pensou e decidiu encerrar a carreira e buscar uma nova função no futebol. Quem ganha com isso é o Ceará. Desejo muito sucesso, mas tínhamos o interesse em mantê-lo por tudo aquilo que acrescentava, principalmente para a nossa garotada. Acompanhava diariamente a base e era muito importante nessa conversa paralela com esses atletas”, finalizou Fred Gomes.

Ídolo do Ceará, Ricardinho assumiu o posto de assessor do departamento de futebol do Vovô, sendo responsável pela integração dos departamentos da equipe e atuando como elo entre atletas, comissão técnica e diretoria. Além disso, o ex-meia também observará atletas das categorias sub-17 e sub-20 do Alvinegro para facilitar a transição entre base e profissional.