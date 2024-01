Fortaleza BC recebe São Paulo em estreia no returno do NBB e mira reabilitação

Foto: João Moura/FBC Lance do jogo Fortaleza Basquete Cearense x Sesi Franca, no CFO, pelo NBB

O Fortaleza Basquete Cearense recebe o São Paulo hoje, às 11 horas, para fazer a sua estreia no segundo turno do NBB, no Centro de Formação Olímpica (CFO), sem transmissão por imagens. No último confronto entre as equipes, em novembro, os cearenses venceram por 86 a 70.

Em seu jogo mais recente, encerrando o primeiro turno, o Fortaleza perdeu para o Sesi Franca-SP em casa, por 77 a 72. Mesmo com as derrotas na reta final, o Carcalaion ficou entre os oito melhores e obteve vaga na Copa Super 8. No torneio eliminatório, o adversário das quartas será o Minas-MG.

Na tabela de aproveitamento, o Fortaleza é o atual nono colocado, tendo 55,6% de rendimento: são dez vitórias e oito derrotas, com 1.405 pontos marcados e 1.365 sofridos. Em seus domínios, a campanha é de seis resultados positivos e três negativos.

Técnico do Carcalaion, Flávio Espiga ressaltou a qualidade do São Paulo e a dificuldade do confronto. “Um grande elenco, bem treinado. É um desafio, a gente vai precisar da ajuda do torcedor para estar aqui empurrando esses meninos, que têm trabalhado tão duro e representado tão bem as cores do Fortaleza", comentou.

O São Paulo, por sua vez, está em 13º lugar na tabela de aproveitamento (38,1%). A equipe totaliza oito triunfos e 13 derrotas, registrando 1.622 pontos feitos e 1.704 cedidos. Analisando a campanha como visitante, são quatro vitórias e seis resultados negativos.

Em seu último embate, o Tricolor Paulista perdeu para a Unifacisa-PB, fora de casa, por 107 a 84. O time treinado por Bruno Mortari vem de quatro derrotas consecutivas e busca uma reabilitação no campeonato. A última vitória veio contra o São José Basketball-SP e, antes disso, ocorreu outra sequência de quatro partidas sem triunfar.

No Super 8, contra o Minas, o Fortaleza atuará no dia 27 de janeiro, fora de casa. Caso avance, o adversário será Franca ou Unifacisa. O campeão da disputa recebe vaga na Champions League das Américas.