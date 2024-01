Elenco do Ceará de 2024 é apresentado para mais de 14 mil torcedores em treino no PV

Foto: AURÉLIO ALVES Torcida alvinegra compareceu ao PV em grande número

O elenco do Ceará para a temporada 2024 foi oficialmente apresentado ao torcedor da tarde de ontem. O clube promoveu o encontro entre atletas, comissão técnica e torcida em um treino aberto no estádio Presidente Vargas. Ao todo, exatos 14.194 estiveram na praça esportiva municipal para o primeiro contato com o Vovô no ano.

O momento contou com atrações musicais e outras atividades, mas o principal foco estava no campo. Até o momento, o Ceará já anunciou 11 reforços: o goleiro Fernando Miguel; os zagueiro Matheus Felipe; o lateral-direito Raí Ramos; o lateral-esquerdo Matheus Bahia; os meio-campistas Bruninho, Jorge Recalde, Lourenço e Lucas Mugni; e os atacantes Aylon, Facundo Barceló e Facundo Castro.

Os atletas foram chamados um a um para o gramado, onde ficaram perfilados e foram saudados pelos torcedores. À exceção de Raí, todos participaram do treino com bola. O zagueiro Ramon Menezes, que ainda não foi anunciado, já treina com o grupo nos últimos dias e também esteve presente.

Após as devidas apresentações, o técnico Vagner Mancini, que entrou sob aplausos, deu o recado ao torcedor: "Sabemos o quanto a presença de vocês é importante e com certeza a gente terá uma grande temporada juntos. Viva o Vozão", acentuou o comandante.

Com um discurso semelhante, o goleiro Fernando Miguel, uma das caras novas para 2024, foi aplaudido pela torcida a ponto "de arrepiar" e salientou também que o time está pronto para enfrentar qualquer adversidade em busca do principal objetivo da temporada: o acesso à Série A.

"É de arrepiar ver esse estádio vindo apoiar o clube e a nós jogadores. Aqui vocês vão encontrar um atleta leal ao clube, leal ao objetivo e vai ser essa tônica do clube, da nossa equipe durante todo o ano. Sabemos que teremos dificuldades, que vamos enfrentar diversidades, mas juntos vamos fortalecer todo o ano e alcançar nossos objetivos", ressaltou o camisa 22.



O diretor de futebol Haroldo Martins, o executivo Lucas Drubscky, o coordenador técnico João Paulo Sanches e o assessor de futebol Ricardinho também acompanharam a atividade no estádio.

O próximo encontro do Vovô com a torcida está agendado para ocorrer dentro de uma semana. No domingo, 21, o Alvinegro de Porangabuçu estreará na temporada pelo Campeonato Cearense, diante do Maracanã, às 17h30min, novamente no PV.