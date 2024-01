Floresta perde de virada para o Botafogo-SP e se despede da Copinha na segunda fase

Foto: Denny Cesare/Agência Botafogo/Divulgação Floresta perdeu de virada para o Botafogo-SP e está fora da Copinha 2024.

O Floresta está fora da Copinha 2024. De virada, o Lobo da Vila foi superado por 2 a 1 pelo Botafogo-SP, na tarde de ontem, no estádio Amadeu Mosca, em Salto (SP), em duelo válido pela segunda fase do certame de base. Todos os gols ocorreram na segunda etapa: Vitinho colocou o Verdão na frente, enquanto Carlos Eduardo e Willian balançaram as redes para os paulistas.

No campo, as equipes protagonizam, desde o início, uma partida balanceada, mas fria. O Botafogo-SP era o dono das principais ações e chances de gol, mas o Floresta passou a aparecer na área adversária após os 10 minutos.

Pela falta de um definidor, o Verdão só criou sua primeira grande chance aos 28 minutos, com uma finalização de Rodrigo. As equipes foram para o intervalo sem balançar as redes.

No segundo, entretanto, o jogo ferveu. Logo aos seis minutos, após um bom ataque do Floresta, Diogo Mourão sofreu um pênalti, que foi cobrado e convertido por Vitinho. Apesar da vantagem construída pela equipe cearense, quem cresceu foi o time paulista. Aos 33 minutos, Carlos Eduardo alcançou o empate e, após muito pressionar, a Pantera conseguiu a virada com Willian, aos 45 minutos.

O Lobo da Vila encerra a participação na Copinha com uma vitória, duas derrotas e um empate. O único triunfo foi logo na estreia, sobre o Ska Brasil-SP, por 2 a 1. O Verdão foi batido pelo Atlético-MG por 2 a 0 na segunda rodada e garantiu classificação para o mata-mata com o empate por 2 a 2 com o Timon-MA.

O futebol cearense tinha quatro representantes na edição deste ano do torneio: o Atlético-CE caiu ainda na etapa de grupos, enquanto Ceará e Floresta foram eliminados na segunda fase. O Fortaleza segue na disputa e encara o CRB pela terceira fase.