Fortaleza BC perde para o São Paulo no CFO e amarga segunda derrota consecutiva no NBB

Foto: João Moura/FBC Fortaleza Basquete Cearense foi derrotado pelo São Paulo no CFO, pelo NBB

Após dez dias de intervalo no calendário, o Fortaleza Basquete Cearense voltou à quadra na manhã de ontem e contou com apoio da torcida no Centro de Formação Olímpica, mas amargou a segunda derrota consecutiva pelo NBB: foi batido pelo São Paulo por 81 a 75, pela 13ª rodada da competição — a primeira do segundo turno.

O Carcalaion emendou uma série de quatro partidas em casa e obteve duas vitórias (contra Cerrado e Brasília) e dois tropeços (diante de Sesi Franca e São Paulo). Ontem, o objetivo era se recuperar do revés para o outro adversário paulista, ocorrido no primeiro duelo de 2024, mas a equipe cearense sofreu novo resultado negativo.

Os comandados de Flávio Espiga até saíram na frente, terminando o primeiro quarto com triunfo por 20 a 18, mas viram o rival do Morumbi se reabilitar na etapa seguinte e anotar 25 a 16 no placar.

No terceiro quarto, o Fortaleza BC obteve novo triunfo parcial, por 22 a 20 — insuficiente para retomar a vantagem na contagem geral. No último período do confronto tricolor, o São Paulo fez 18 a 17 e selou a vitória dentro do CFO.

Os visitantes tiveram os principais destaques individuais da partida em números: o ala-pivô Tyrone foi o maior pontuador (19), enquanto o pivô Ansaloni teve o maior número de rebotes (10). Pelo lado cearense, o pivô norte-americano Ewing somou 17 pontos e o ala-pivô Douglas Nunes somou sete rebotes.

O Fortaleza BC já tem novo compromisso na próxima terça-feira, 16, diante do Sesi Franca, às 20 horas, fora de casa. Na mesma semana, também em São Paulo, o Carcalaion encara o Bauru Basket, na quinta-feira, 18, a partir das 19h30min.