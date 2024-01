Fortaleza confirma contratação do goleiro Santos, ex-Flamengo, até o final de 2026

Foto: Paula Reis / Flamengo Santos defendeu Athletico-PR e Flamengo na carreira

O Fortaleza anunciou ontem mais um reforço para a temporada de 2024: o goleiro Santos, que estava no Flamengo desde 2022. O arqueiro chega ao Pici com um contrato de três temporadas. Aos 33 anos, o jogador estava na reserva do clube carioca e não fazia parte dos planos do técnico Tite.

Ele foi adquirido pelo Tricolor do Pici por 1 milhão de dólares (cerca de R$ 4,91 milhões na cotação atual). Há a possibilidade de um acréscimo de 300 mil dólares (R$ 1,4 milhão), caso o jogador cumpra metas estabelecidas em contrato.

"Ele também foi opção número um do Vojvoda para a reposição de goleiros, nós trabalhamos com esse nome, todo mundo acompanhou o grande trabalho que foi realizado. Como sempre digo, perto da trave têm que ter o centroavante e o goleiro no mais alto nível possível porque decide jogo e classificação, e o Santos vem nesse nível para colaborar com o Fortaleza nos próximos anos", avaliou o CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz.

Inicialmente, Santos cumpriria contrato com o Flamengo até o dia 31 deste mês e teria vínculo válido com o Tricolor a partir de 1º de fevereiro. No entanto, os clubes entraram em acordo, e o goleiro foi liberado de forma antecipada pelos cariocas. O paraibano é aguardado amanhã ou terça-feira, 16, no Pici.

Apesar de ter se destacado no Rubro-Negro carioca em 2022, sendo importante nos títulos da Libertadores e Copa do Brasil, Santos ficou conhecido no cenário nacional pelo que apresentou no Athletico-PR. Revelado pelo time do Sul, o atleta assumiu o posto de titular em 2018, após a saída de Weverton para o Palmeiras.

Com o Furacão, foi campeão da Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e eleito o melhor da posição da Série A 2019. Além disso, Santos foi campeão olímpico com a seleção brasileira em 2021 e convocado em algumas ocasiões durante o ciclo da Copa do Mundo 2022.

O paraibano chega para disputar posição com João Ricardo, que encerrou a temporada como titular absoluto da meta leonina. Com a saída de Fernando Miguel para o rival Ceará, o Leão ficou apenas com João Ricardo, Maurício Kozlinski e Bruno Guimarães.

"Estamos muito felizes com a contratação do goleiro Santos, um jogador de primeiro nível no futebol sul-americano. Foi campeão da Libertadores, Sulamericana, Copa do Brasil e das Olímpiadas. Quase sempre sendo titular absoluto nessas competições, participando de jogos decisivos de alto nível. Um jogador que tem uma conduta irretocável, é uma grande pessoa, um grande cidadão e um atleta que está entre os melhores da sua posição no Brasil", completou Marcelo Paz.

Embalado, Fortaleza reencontra CRB na terceira fase da Copinha

Embalado e com moral elevado, o Fortaleza enfrentará o CRB-AL hoje, às 20h30min, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP), pela terceira fase da Copinha. O duelo nordestino será exibido pelo CazeTV no YouTube. O vencedor avançará para as oitavas de final do principal torneio de base do Brasil.

O embate no mata-mata será um reencontro entre Leão e Galo, que já duelaram na fase de grupos. Naquela ocasião, o time do Pici levou a melhor e ganhou por 4 a 3. Ainda na primeira etapa do torneio, o Tricolor também bateu Castanhal-PA e Vocem-SP (ambos por 2 a 0).

No primeiro confronto eliminatório, o Fortaleza despachou o Internacional com autoridade ao golear por 4 a 0 em tarde inspirada do artilheiro Iarley, que balançou as redes três vezes — o camisa 9 soma cinco gols em cinco jogos na competição. Os comandados de Léo Porto, portanto, ainda ostentam 100% de aproveitamento na Copinha.

O CRB, por sua vez, avançou no Grupo 11 com as vitórias sobre Vocem (2 a 1) e Castanhal (4 a 2). Na segunda fase, ficou no 0 a 0 com o XV de Jaú no tempo regulamentar e garantiu a vaga nos pênaltis, por 3 a 2.