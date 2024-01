Iguatu perde para ABC nos pênaltis e se despede da eliminatória da Copa do Nordeste

Foto: GABRIEL LEITE/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Lance do jogo ABC x Iguatu, no Frasqueirão, pela fase eliminatória da Copa do Nordeste 2024

O Iguatu perdeu para o ABC-RN nos pênaltis por 4 a 2, ontem à a noite, pela pré-Copa do Nordeste. Com isso, a equipe cearense está eliminada do torneio. A partida, que ficou empatada em 1 a 1 no tempo normal, aconteceu no Estádio Frasqueirão, em Natal. Os gols foram anotados por Max Oliveira para os visitantes e Parraguez para os donos da casa.

Na primeira fase eliminatória, o Iguatu superou o CSA-AL nos pênaltis. O Azulão se despede do certame regional, nesta que foi a sua primeira participação.

O sorteio da fase de grupos acontecerá no dia 18 de janeiro, às 19h30min, em Teresina (PI). Serão quatro potes com quatro clubes em cada um. Ao fim do processo, dois grupos de oito times serão formados. Ceará e Fortaleza estarão presentes como representantes do Estado nesta edição da Lampions League.

ABC x Iguatu: o jogo

Valendo vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste, ABC e Iguatu iniciaram a partida de maneira estudada. O clube potiguar teve oportunidade em cruzamento afastado pela defesa e, logo depois, veio o gol do Azulão.

Após cobrança de falta de Esquerdinha, o goleiro Wellington rebateu para a área e o zagueiro Max Oliveira completou para o fundo das redes. Em desvantagem, o ABC buscou atacar mais e, para isso, chegou a fazer duas substituições ainda no primeiro tempo.

Os cearenses passaram a ter espaço no contra-ataque, mas não conseguiram converter as oportunidades. Os mandantes tiveram chance com Ruan, que finalizou para fora.

Na segunda etapa, o panorama não se alterou. Procurando o empate, Wallyson tentou de fora da área, mas a bola passou ao lado da meta de Geferson. Minutos depois, Wesley cabeceou para fora.

O empate do Elefante veio com bola parada: Diego Jardel cobrou falta e o chileno Parraguez apareceu para decretar a igualdade. Os donos da casa quase viraram em outra batida de Diego Jardel, mas Geferson espalmou.

O arqueiro do Azulão também apareceu para defender conclusão de Juan. Daniel Cruz ainda foi expulso pelo segundo amarelo. Apesar da pressão nos minutos finais, o 1 a 1 persistiu e o jogo foi para os pênaltis.

Nas penalidades, o Iguatu desperdiçou as batidas com Dentinho e André Mascena. No ABC, Wesley errou e Romário converteu a cobrança decisiva, definindo o placar de 4 a 2.